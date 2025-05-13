Путин призвал не допустить уход самозанятых «в тень»

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства напомнил, что в момент принятия решения о введении режима самозанятых и поддержке индивидуальных предпринимателей обсуждение сопровождалось многочисленными спорами относительно эффективности этих мер, передает ТАСС.

Путин отметил: «Когда принимали решение в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей, споров было очень много: будет ли это вообще работать, сможем ли мы добиться цели, которую перед собой ставим, а именно цель обеления этого бизнеса, будут ли люди регистрироваться, поверят ли они тем шагам, которые государство делает?» Президент отметил, что на данный момент «в целом, все получается».

Он также напомнил о важности дальнейшей поддержки самозанятых и аккуратности в корректировке законодательства. Президент особо отметил, что нельзя предпринимать никаких действий, которые могли бы вернуть самозанятых в теневой сектор экономики.

«Ни в коем случае не нужно предпринимать шаги, которые бы загнали опять самозанятых в тень. Здесь нужно быть очень аккуратными», – заявил Путин. Он поручил Министерству экономического развития и Министерству труда уделить этому вопросу пристальное внимание.

Ранее российское правительство предложило доработать законопроект о самозанятости, не поддержав запрет для граждан Украины регистрироваться самозанятыми в России.