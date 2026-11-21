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Премьер Латвии исключил нормализацию отношений с Россией
Премьер Латвии Кулбергс исключил нормализацию отношений с Россией
Латвия не намерена возобновлять нормальные отношения с Россией даже после окончания конфликта на Украине, заявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс.
Кулбергс заявил, что Латвия не собирается возобновлять нормальные отношения с Россией даже после завершения украинского конфликта, передают «Вести».
«Некоторые считают, что после прекращения огня можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Этого не будет. Наступила новая эпоха», – сказал Кулбергс.
Он обвинил Москву в гибридных действиях против Латвии, не приведя доказательств, и подчеркнул неизменность враждебного курса Риги. Кроме того, он призвал закрыть границы Евросоюза для всех граждан России, продолжить поддержку Украины и нарастить оборонные расходы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство Латвии запланировало принять декларацию о дерусификации для ограничения использования русского языка в общественном пространстве. В прошлом месяце бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс предложил сделать Ригу посредником в диалоге Евросоюза с Москвой.
Сейм Латвии принял закон о запрете использования русского языка в общественных медиа с 2027 года.