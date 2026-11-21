Премьер Латвии Кулбергс исключил нормализацию отношений с Россией

Tекст: Вера Басилая

Кулбергс заявил, что Латвия не собирается возобновлять нормальные отношения с Россией даже после завершения украинского конфликта, передают «Вести».

«Некоторые считают, что после прекращения огня можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Этого не будет. Наступила новая эпоха», – сказал Кулбергс.

Он обвинил Москву в гибридных действиях против Латвии, не приведя доказательств, и подчеркнул неизменность враждебного курса Риги. Кроме того, он призвал закрыть границы Евросоюза для всех граждан России, продолжить поддержку Украины и нарастить оборонные расходы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство Латвии запланировало принять декларацию о дерусификации для ограничения использования русского языка в общественном пространстве. В прошлом месяце бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс предложил сделать Ригу посредником в диалоге Евросоюза с Москвой.

Сейм Латвии принял закон о запрете использования русского языка в общественных медиа с 2027 года.