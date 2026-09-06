  • Новость часаПолиция Германии обнаружила 12 взрывных устройств у ЛЭП
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Подавление Starlink становится достижимой задачей
    Минченко: Ситуация для Украины за период переговорной паузы стала только хуже
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Кремль раскрыл суть переговоров с американскими посланниками
    Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину
    Алиев посетил испытания боевых морских дронов
    Захарова предложила Японии потребовать от солнца не светить
    В Москве прошел крестный ход с мощами Дмитрия Донского
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    12 комментариев
    6 сентября 2026, 16:29 • Новости дня

    Захарова назвала причину закрытия генконсульства России в Германии

    Захарова: ФРГ закрыла консульство для удара по работе дипломатов перед выборами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин решил закрыть дипломатическое представительство ради удара по работе дипломатов перед выборами.

    Выступая в телевизионном эфире, представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала ситуацию вокруг дипломатической миссии в Бонне, передает ТАСС.

    «Для того, чтобы нанести удар, как они считают, по работе наших дипломатов в Германии по подготовке к выборам, они закрывают генконсульство. Что значит закрыть генконсульство, это не только с точки зрения их закрытия дверей, ограничения физического пространства, это в первую очередь удар по дипломатическому составу», – подчеркнула Захарова.

    При этом она добавила, что оппоненты не дождутся срыва намеченных планов. Российское посольство продолжает активную работу, поэтому голосование на территории европейского государства обязательно состоится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Немецкая сторона потребовала выслать из страны 70 дипломатических работников.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала недавние антироссийские демарши Берлина с электоральными процессами внутри ФРГ.

    6 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «царь санкций»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.

    «Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра на Украине», – заявил источник Axios.

    Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «царя санкций» в Министерстве финансов США, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.

    Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле  спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Премьер Японии призвала Россию убрать памятник советскому солдату в Хабаровске

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала ситуацию с изображением ассоциирующейся с Японией хризантемы (эмблема японских императоров) на мемориале в российском Хабаровске затрагивающей чувства японского народа и призвала Россию убрать памятник.

    «Хризантемовый герб широко известен как символ Японии, и установка памятника, изображающего его разрушение, абсолютно неприемлема. Это вопрос, затрагивающий чувства японского народа. Правительство Японии решительно потребовало от российской стороны отменить установку и демонтировать памятник», – написала она в соцсети Х.

    Такаити добавила, что Япония продолжит настоятельно призывать российскую сторону к демонтажу монумента.

    Напомним, 4 сентября в Хабаровске состоялось открытие бронзового памятника, посвященного победе над Японией, на котором изображена сцена разрушения советским солдатом пограничного столба с оттиском хризантемового герба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Ткаченко назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске. Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке».

    Комментарии (27)
    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    6 сентября 2026, 07:53 • Новости дня
    Российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио

    Россияне заняли весь пьедестал на турнире спортивных пар в Токио

    Российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио
    @ Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Cup в Японии.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали по сумме двух прокатов 203,66 балла, передает РИА «Новости». Серебряные медали завоевали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, получившие от судей 202,55 балла.

    Бронзовые награды достались Анастасии Мухортовой и Дмитрию Евгеньеву с результатом 189,94 балла. Таким образом, отечественные спортсмены заняли все три призовых места.

    Этот турнир серии «Челленджер», который завершится 6 сентября, стал первым соревнованием во взрослом разряде для российских фигуристов после решения Международного союза конькобежцев. В июне организация допустила представителей России к международным стартам в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил  россиянам и белорусам выступать на турнирах под эгидой ISU в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

    Российская фигуристка Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при в Таиланде. На этих же соревнованиях российский одиночник Лев Лазарев одержал уверенную победу с суммой более 250 баллов.

    Комментарии (4)
    6 сентября 2026, 06:48 • Новости дня
    Звезда бразильского пляжного футбола осуждена в России за наркотики

    Звезду пляжного футбола Бразилии осудили в России за наркотики

    Звезда бразильского пляжного футбола осуждена в России за наркотики
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Игрок сборной Бразилии Летиция Виллар Паиш приговорена к колонии за попытку провезти через границу более шести граммов наркотических веществ в ручной клади, сказано в судебных материалах.

    Гражданка Бразилии, выступавшая за сш «Локомотив» из Санкт-Петербурга, при пересечении границы Эстонии и России пронесла гашиш общей массой 6,13 грамма в ручной клади. Суд назначил ей пять лет и два месяца колонии общего режима, передает РИА «Новости».

    Приговор вступил в законную силу минувшим летом.

    Летиция Виллар Паиш задержали на таможенном посту в Ленинградской области. Пограничники решили провести тщательный досмотр из-за реакции служебной собаки, «уткнувшейся в сумку». Внутри оказалось запрещенное вещество.

    Обвиняемая признала вину. Она объяснила покупку гашиша в Европе проблемами с ментальным здоровьем и рекомендациями врачей, ошибочно полагая, что ввоз подобных препаратов легален.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2022 года американскую баскетболистку Бриттни  Грайнер осудили в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре 2025 года суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков.

    Блогер Вероника Ярошик получила 13 лет колонии за сбыт наркотиков.

    Комментарии (4)
    6 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    @ Juliane Sonntag/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал самым эффективным агитатором предвыборной кампании правой партии «Альтернатива для Германии» перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил на заключительном предвыборном мероприятии в федеральной земле Саксония-Анхальт с оригинальным признанием в адрес канцлера ФРГ. Выборы в местный парламент здесь пройдут 6 сентября.

    «В наших предвыборных кампаниях нам всегда помогали агитаторы из других партий. Но одного человека ты не пригласил, а именно Фридриха Мерца. В этой гонке он был лучшим агитатором за АдГ», – приводит РИА «Новости» слова Крупаллы в адрес лидера избирательного списка партии Ульриха Зигмунда.

    Политик напомнил о недавнем визите канцлера на предвыборное мероприятие Христианско-демократического союза в Мекленбурге-Передней Померании. Крупалла пошутил, что Мерц приехал на восток, съел три рыбные булочки и уехал, так ничего и не сказав избирателям. Выборы в этом регионе состоятся 20 сентября.

    Ранее газета Bild отмечала, что результаты голосования в Саксонии-Анхальт могут привести к досрочной отставке правительства ФРГ с Мерцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц напугал немцев бегством инвесторов в случае победы АдГ, при этом Politico считает, что «Альтернатива для Германии» возглавит правительство Саксонии-Анхальт. Тогда как канцлеру Германии предрекли унизительное поражение на выборах.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 07:59 • Новости дня
    Эксперт: ВС России сносят укрепрайоны ВСУ у Доброполья

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на попытки главка ВСУ Михаила Драпатого выровнять фронт у Доброполья в ДНР, каток российских бойцов сносит укрепрайоны и уничтожает живую силу противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Невзирая на то, что Драпатый всячески пытается стабилизировать фронт на добропольском участке, направляя сюда дополнительные силы и средства, у него ничего не выходит. Под катком российской армии раздавливаются абсолютно все укрепрайоны украинских боевиков, которые они создавали на протяжении очень длительного времени», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что у Доброполья солдаты ВСУ несут значительные потери.

    «Говоря о морально-психологическом состоянии украинских боевиков в районе населенного Доброполье, то оно крайне низкое, поскольку здесь за последнее время украинские боевики понесли очень серьезные потери и, естественно, никакого прогресса на линии боевого соприкосновения нет», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 1 сентября вклинились в оборону ВСУ в Доброполье. Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье.

    Кроме того, ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    Лавров назвал обвинения по дрону в Лейпциге «началом настоящей войны»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига «началом настоящей войны».

    Лавров «Вестям» прокомментировал ситуацию с обнаруженным беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Глава российской дипломатии подчеркнул, что бездоказательные заявления в адрес Москвы являются крайне тревожным сигналом.

    «Лейпциг, аэропорт. Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», – подчеркнул министр.

    Глава МИД также напомнил о других недружественных шагах со стороны Германии. Он упомянул закрытие генерального консульства в Бонне и расторжение соответствующего соглашения, а также закрытие Русского дома в Берлине. «Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали», — сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Власти ФРГ прекратили работу Русского дома в Берлине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг заявления немецкой стороны.

    Комментарии (3)
    6 сентября 2026, 05:38 • Новости дня
    По пути в Киев спецпосланники США остановились в Польше

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в польский Жешув после трехчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Самолет спецпосланников Boeing покинул московский аэропорт Внуково около полуночи и приземлился в Польше, передает РИА «Новости».

    По данным сервиса Flightradar, посадка завершилась приблизительно в 2 часа 30 минут по московскому времени.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Накануне американская делегация в столице России провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они продолжались 3 часа 10 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл суть переговоров с американскими посланниками по существу.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2026, 22:33 • Новости дня
    Мужская сборная ватерполистов России вышла в финал чемпионата мира

    Ватерполисты мужской сборной России вышли в финал ЧМ

    Мужская сборная ватерполистов России вышла в финал чемпионата мира
    @ Nataliya Kondratenko/Russian Look

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спортсмены одержали победу над хорватской командой в серии пенальти и пробились в решающую стадию мирового первенства по водному поло 4х4.

    Полуфинальная встреча мирового первенства по водному поло в формате 4х4 состоялась в хорватском Дубровнике. Основное время матча завершилось со счетом 2-2. В серии пенальти отечественные ватерполисты оказались точнее соперников, передает РИА «Новости».

    В финале чемпионата российская команда встретится со сборной Испании, игра пройдет 6 сентября.

    Российские спортсмены выступают на соревнованиях под национальным флагом и с гимном своей страны.

    Чемпионат мира по водному поло впервые проводится в подобном формате. Турнир стартовал 31 августа и завершится 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России обыграла США на чемпионате мира по водному поло, а затем одолели ватерполистов из Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2026, 05:11 • Новости дня
    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки в Доброполье

    Солдаты ВСУ массово сдали позиции через российские листовки

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские солдаты массово сдались в плен и выдали координаты своих позиций в Доброполье (ДНР) с помощью специальных QR-кодов на российских агитационных листовках, рассказал командир расчета БПЛА Илья Мельников.

    «Имеются не единичные, а даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие», – рассказал он ТАСС.

    Мельников добавил, что мирное население активно использует эти материалы для помощи российским силам.

    По его словам, на обратной стороне напечатан призыв к жителям освобожденных территорий ДНР содействовать армии. Боец подчеркнул, что подобные случаи поддержки со стороны гражданских происходят регулярно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю в июле более 20 солдат ВСУ сдались в плен в районе Новоселовки. Пленный украинец назвал стоимость откупа от мобилизации в ВСУ, а другой – раскрыл стоимость побега с Украины.


    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Словакия призвала страны Запада наладить прямую коммуникацию с Россией

    Президент Словакии Пеллегрини призвал Запад к прямому диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Словакии Петер Пеллегрини выступил за активизацию усилий Запада по налаживанию прямых коммуникаций с Россией.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал страны Запада усилить работу по установлению прямого диалога с Россией ради дипломатического решения конфликта.

    «Думаю, что мы должны активизировать попытки прямую коммуникацию с Россией, конечно, вместе с Украиной, чтобы мы попытались восстановить дипломатический путь решения этого военного конфликта», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер отметил, что поддержка Киева европейскими странами направлена на создание условий для равноправных переговоров с Москвой. При этом отказ от дипломатических усилий грозит постепенным расширением конфликта за пределы украинской территории, подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Петер Пеллегрини заявил о поиске Евросоюзом компромиссного переговорщика для контактов с Россией.

    Весной главы Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска прямого диалога между Брюсселем и Москвой. Зимой словацкий премьер-министр Роберт Фицо указал на важность прямого общения западных стран с российским руководством.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Дмитриев оценил визит спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в Москву

    Дмитриев оценил визит спецпосланников США в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Встречавший в аэропорту Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводил их в аэропорт после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и оценил визит американских переговорщиков по Украине.

    «Важный миротворческий визит», – подписал он пост в соцсети Х.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приложил к посту фото с Уиткоффом и Кушнером на фоне самолета, которым американские переговорщики отправятся в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию. Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле завершились через почти три часа.

    Переговоры в Кремле начались около 20:00 мск и завершились около 23:00.

    Кортеж со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером покинул территорию Кремля, передает РИА «Новости».

    После Москвы представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта.

    Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, а президент Путин принял переговорщиков в Кремле, отметив перед началом разговора, что обсуждаемая ситуация непроста.


    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России поразили десятки объектов инфраструктуры ВСУ
    NYT: Украина за год потеряла 1,2 млрд долларов из-за коррупции в закупках оружия
    Мерца назвали лучшим агитатором «Альтернативы для Германии»
    Сбербанк: Украинские мошенники массово переносят кол-центры в Таиланд
    Частная ракета из Европы впервые в истории достигла орбиты
    Звезда бразильского пляжного футбола осуждена в России за наркотики
    Нейросеть формализовала доказательство теоремы Ферма за 11 суток

    Россия запустила исторический нефтяной проект на зависть Западу

    Владимир Путин дал старт уникальному проекту «Восток Ойл». Это не просто один из крупнейших в мире нефтегазовых проектов по масштабам ожидаемой добычи, сравнимой с добычей целой страны – Кувейта. Сама нефть по своим характеристикам ожидается даже лучше ближневосточной – а значит, она будет очень дорогой. В чем еще уникальность и особенности этого проекта? Подробности

    Перейти в раздел

    Япония попыталась вырвать хризантему из советской Победы

    Япония потребовала убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса «Победа на Востоке» в Хабаровске, поскольку этот цветок считается символом императорской семьи. Россия отказалась выполнять требование Токио, напомнив о другой стороне японской хризантемы – как символа милитаристской Японии, войска которой совершали массовые преступления в Азии и вели боевые действия против СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    «После Эвереста мечтаю покорить космос»

    «Люди просто не понимали, как человек без ног вообще может передвигаться в горах, на такой большой высоте». Покоривший Эверест без обеих ног параальпинист Рустам Набиев рассказал газете ВЗГЛЯД, почему многие не замечают, что он передвигается на коляске, и как выйти победителем после потрясения от тяжелой травмы. Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»

    Скандал в министерстве обороны Эстонии на первый взгляд кажется рутиной: недостачи, недопоставки, неисполненные контракты. Но отставка главы этого ведомства по-своему беспрецедентна и отражает интеллектуальный уровень эстонской власти в целом: ее опять обнесли мошенники под лозунгом «слава Украине». Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации