Полиция Германии обнаружила 12 взрывных устройств у ЛЭП

Tекст: Ольга Иванова

Немецкие правоохранители обнаружили 12 самодельных взрывных устройств у высоковольтных линий электропередачи в федеральной земле Саксония на востоке Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

«После атак на электросеть в других федеральных землях полиция обнаружила в Восточной Саксонии в общей сложности 12 взрывных устройств. Данные устройства должны были вызвать короткое замыкание и привести к повреждению высоковольтных линий электропередачи», – говорится в публикации.

Взрывные устройства были изготовлены кустарным способом и заложены в районе высоковольтных трасс Лужицкого буроугольного бассейна. Специалисты ведомства по уголовным делам Саксонии оперативно обезвредили находки. Ущерба энергетической системе региона нанесено не было, угроза для населения отсутствует.

Следователи проверяют связь инцидента с аналогичными атаками на энергосети в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия. Накануне полиция сообщала о коротких замыканиях и аварийных остановках энергоблоков в этих регионах. Позднее готовые к запуску ракетные установки были найдены на поле в районе города Дормаген.

Ответственность за атаки взял на себя 49-летний житель Германии, придерживающийся экорадикальных взглядов. В настоящее время он находится в розыске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный злоумышленник взял на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Правоохранительные органы Германии объявили в розыск49-летнего экоактивиста по подозрению в организации данных диверсий.

Днем ранее полицейские обнаружили шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.