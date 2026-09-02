Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.0 комментариев
Полиция ФРГ назвала замыкание под Кельном преднамеренной атакой
В ФРГ расценили короткое замыкание на западе страны как преднамеренную атаку
Немецкая полиция квалифицировала короткое замыкание на электроподстанции в Бергхайме под Кельном как преднамеренную атаку, исключив версию технической неисправности.
Неполадки на подстанции в Бергхайме, расположенном недалеко от Кельна, стали результатом преднамеренных преступных действий, а не технического дефекта, передает Deutsche Welle* (признана в России СМИ-иноагентом).
Правоохранительные органы Германии считают произошедшее короткое замыкание умышленной атакой на инфраструктуру. В настоящее время полиция не усматривает связи между этим инцидентом и недавней диверсией в Бранденбурге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.
Неделей ранее злоумышленники повредили железнодорожные кабели в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
В январе МВД Германии признало отсутствие связи берлинского блэкаута с Россией.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента