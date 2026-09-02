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Путин высоко оценил технологии танкера-газовоза «Петр Столыпин»
Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность и организацию создания танкера-газовоза «Петр Столыпин» во время визита на судоверфь в Приморском крае.
Глава государства в среду посетил судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень и осмотрел судно, передает РИА «Новости». Данный проект реализуется компанией «Роснефть» по поручению президента России.
Владимиру Путину доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. «Я уже говорил – не ожидал, что будет так здорово. И по технологиям, и по организации», – сказал президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося танкера-газовоза «Петр Столыпин».
Глава государства оставил памятную надпись на фотографии судна.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью российского танкера для сжиженного природного газа.