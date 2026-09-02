ВС России поразили военный аэродром и логистические центры ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 464 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 225 436 беспилотников, 670 ЗРК, 30 794 танка и других бронемашин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 353 орудия полевой артиллерии и миномета, 70 853 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, утром в среду ВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе.

Накануне вечером российские военные поразили два украинских сухогруза с боеприпасами.

Ранее ВС России также поразили логистические центры и объекты энергетики для ВСУ.