30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Голливудская звезда Анджелина Джоли приехала на Украину
Американская актриса Анджелина Джоли посетила украинские города Львов и Тернополь, сообщили украинские СМИ.
Популярная американская киноактриса вновь прибыла на территорию Украины, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.
В ходе своей поездки звезда Голливуда уже успела посетить Львов и Тернополь. Точные цели и подробности очередного визита знаменитости пока не называются. Известно лишь, что ранее артистка уже совершала аналогичные поездки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года голливудская актриса прибыла в подконтрольный Киеву Херсон.
Международная ЛГБТ-организация (внесена в список экстремистских и запрещена) выделила средства на этот визит.
Сотрудники украинского военкомата задержали водителя из кортежа звезды.