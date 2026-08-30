30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Зеленский начал поиски денег для залога за Мудрую
Глава киевского режима Владимир Зеленский и его офис активно ищут деньги для внесения залога за бывшую замглавы его офиса Ирину Мудрую, сообщили украинские СМИ.
Зеленский пытается найти средства для освобождения бывшей замглавы президентского офиса Ирины Мудрой, передает РИА «Новости».
Источники украинского издания «Страна» сообщают, что Банковая также активно занимается поиском средств для залога, но пока полной суммы нет. Журналисты отмечают, что происходящее ломает привычную тактику реагирования на коррупционные расследования против ближайшего окружения.
Ранее попавших под следствие соратников увольняли, выкупали, а затем возвращали к неформальному исполнению обязанностей. Дело Мудрой, обвиняемой в отмывании денег, должно было разрушить эту схему. Неспособность собрать нужную сумму грозит дестабилизировать всю вертикаль власти.
«Для Зеленского кейс с залогом для Мудрой является принципиальным. Если для нее даже такую небольшую сумму не удастся собрать, то это может оказать дестабилизирующий эффект на всю вертикаль власти», – пишет издание.
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о масштабной спецоперации против преступной группы 19 августа. В деле замешаны депутаты Рады, чиновники и руководство украинского банка.
Украинский суд арестовал Ирину Мудрую на 60 суток с правом внесения залога 20 млн гривен (447,5 тыс. долларов).
Владимир Зеленский подписал указ об отставке чиновницы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы расследования деятельности преступной группировки с участием бывшей замглавы офиса президента.