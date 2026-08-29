Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны охвата российских спутников
Сибига: Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны спутников «Рассвет»
Киев направил ноту в Международный союз электросвязи, требуя вывести украинскую территорию из зоны обслуживания российской низкоорбитальной группировки спутников «Рассвет», сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.
«Сегодня мы официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах», – приводит слова министра РИА «Новости».
По его словам, соответствующая нота была передана в бюро радиосвязи МСЭ через украинское постоянное представительство при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Киевские власти заявили, что низкоорбитальная группировка спутников может создать проблемы для ВСУ.
Сибига призвал зарубежных партнеров Украины поддержать эту позицию в международной организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».
Президент Владимир Путин заявил, что процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.
Испанская газета El Mundo при этом сообщила о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы Starlink российскими средствами радиоэлектронной борьбы.
Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути.