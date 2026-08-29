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    В российских школах снизилось число отстающих учеников
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    Канада исключила Чубайса из санкционных списков
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    13629 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 23:47 • Новости дня

    Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны охвата российских спутников

    Сибига: Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны спутников «Рассвет»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев направил ноту в Международный союз электросвязи, требуя вывести украинскую территорию из зоны обслуживания российской низкоорбитальной группировки спутников «Рассвет», сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    «Сегодня мы официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, соответствующая нота была передана в бюро радиосвязи МСЭ через украинское постоянное представительство при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Киевские власти заявили, что низкоорбитальная группировка спутников может создать проблемы для ВСУ.

    Сибига призвал зарубежных партнеров Украины поддержать эту позицию в международной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    Президент Владимир Путин заявил, что процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    Испанская газета El Mundo при этом сообщила о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы Starlink российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

    Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути.

    29 августа 2026, 09:40 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. В частности, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Вооруженные силы России вечером в пятницу и в течение ночи на субботу продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, передает Минобороны РФ. По данным ведомства, для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

    В Киеве и Киевской области были поражены транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки, где складские помещения использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также логистический центр в Калиновке. На его территории находится таможенный терминал, через который, по информации российского ведомства, распределялись поступающие из западных стран грузы военного назначения.

    Кроме того, удар пришелся по складу боеприпасов в населенном пункте Милая, принадлежащему ООО «Фаер поинт». По данным Минобороны, там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.

    Также Минобороны сообщило о поражении объектов в украинских портах: в порту Измаил были атакованы стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.  А в порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, уничтожены 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенными для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили складской комплекс с крылатыми ракетами «Фламинго» под Киевом.

    Под Киевом горит крупный объект, о чем сообщил премьер-министр Украины.

    После серии взрывов Киев остался без электричества.

    Видео ударов по военным складам под Киевом смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (6)
    29 августа 2026, 12:53 • Новости дня
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.

    Зеленский подтвердил факт нахождения военного объекта вблизи гражданской инфраструктуры, передает ТАСС. Владимир Зеленский отметил, что по факту инцидента начато расследование.

    «Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами другой жилой застройки быть не может», – написал он в своем Telegram-канале.

    О чрезвычайном происшествии ему доложили премьер-министр Сергей Корецкий и руководитель МВД Иван Выговский. Ликвидация возгорания продолжается при участии более 300 спасателей. Из-за инцидента движение по расположенной рядом трассе М-06 перекрыто.

    Накануне глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал этот инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (8)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    29 августа 2026, 08:17 • Новости дня
    МИД: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Украина проигнорировала американские договоренности о неприкосновенности энергетической инфраструктуры.

    Галузин заявил, что украинские власти проигнорировали инициированный США мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре, совершив более сотни ударов весной 2025 года, передает РИА «Новости».

    «То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 года – тогда Киев нарушил его 136 раз. Напомню, кстати, что этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги», – подчеркнул дипломат.

    Ранее Галузин сообщил, что за время проведения спецоперации ВСУ многократно срывали договоренности о прекращении огня, планомерно увеличивая интенсивность обстрелов в периоды перемирий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о совершении Украиной более 80 атак на российские энергообъекты во время моратория.

    Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук назвал действия Киева злостными нарушениями договоренностей.

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    29 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Турция начала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара инициировала активные консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия через акваторию Черного моря, сообщили источники в минтранспорте и МИД Турции газете Ekonomim.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового маршрута для поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости». Газета Ekonomim отмечает, что консультации ведутся на уровне министерств транспорта и иностранных дел.

    «Турция поддерживает постоянные и ускоренные дипломатические контакты с Москвой и Киевом по вопросу открытия нового зернового коридора», – подчеркнули источники издания. Они добавили, что успешный исход диалога обезопасит торговый флот и сдержит мировые цены на продовольствие.

    Глава совета директоров Палаты морской торговли Тамер Кыран подтвердил факт проведения встреч с профильными ведомствами. При этом точного графика принятия решений пока не существует. Поставки продовольствия по морю в данный момент практически остановлены.

    Представители турецкого бизнеса ожидают немедленного прекращения ударов по гражданским судам со стороны Киева. Ранее посол России Сергей Вершинин отмечал, что атаки на торговый флот осуществляются украинскими беспилотниками. Москва называла подобные инциденты вопиющими и нарушающими суверенитет соседнего государства.

    Напомним, изначальная Черноморская зерновая инициатива завершила свое действие летом 2023 года. Президент России Владимир Путин указывал на невыполнение западными странами своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

    В акватории Черного моря беспилотник атаковал турецкий коммерческий танкер STAR II.

    Анкара провела закрытые консультации с Москвой и Киевом по защите гражданских судов.

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко опроверг получение официальных предложений от Турции о введении моратория на военные действия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к односторонней схеме «Черноморской инициативы».

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    29 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину
    Российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также взяли под контроль Храповщину Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области, сообщило Минобороны России.

    Кроме того, российские военные выбили противника из двух населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Успешные действия осуществила группировка войск «Центр».

    В результате решительного наступления под контроль армии России перешли села Рубежное и Новоандреевка.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Вакаловщина, Уланово и Кияница Сумской области. Потери противника на этих направлениях составили более 250 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся урон противнику в Харьковской области и ДНР. Уничтожено свыше 220 украинских военных, бронеавтомобиль HMMWV, 14 машин и два орудия. Подразделения «Южной» группировки улучшили позиции по переднему краю в ДНР, ликвидировав более 200 солдат ВСУ, пять бронемашин и 24 автомобиля.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери украинской стороны достигли 310 военнослужащих. Кроме того, российская авиация, беспилотники и артиллерия поразили объекты энергетической инфраструктуры, логистические центры и места дислокации иностранных наемников в 147 районах.

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых авиабомб и два снаряда американской системы HIMARS. Кроме того, были уничтожены восемь дальнобойных крылатых ракет «Фламинго» и 715 беспилотников самолетного типа.

    Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные ликвидировали 674 самолета и 284 вертолета. Также уничтожено более 222 тыс. беспилотных летательных аппаратов и 670 зенитных ракетных комплексов.

    Потери противника в бронетехнике составили 30 748 танков и других боевых машин. Уничтожено 1 775 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 70 490 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области.

    Днем ранее российские войска освободили село Неженка в этом же регионе.

    До этого ВС России взяли под контроль Анновку в ДНР.

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    29 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Минобороны: Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала Минобороны в Max, в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Завод занимался сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров.

    В порту Николаева уничтожены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища. В них находилось имущество военного назначения для обеспечения нужд украинской армии.

    Помимо этого, удару подверглась электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области. Этот объект обеспечивал функционирование николаевского порта.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

    Несколькими днями ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности в Киеве.

    В конце июля Министерство обороны сообщило об уничтожении десантного катера в Николаевском морском торговом порту.

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    29 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС

    Фицо: ЕС совершает стратегическую ошибку, поддерживая Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политика Европейского союза по поддержке вооруженного конфликта на Украине является серьезным стратегическим просчетом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Позиция Брюсселя в отношении украинского кризиса является глубоко ошибочной, считает Фицо, передает РИА «Новости».

    «То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, это огромная стратегическая ошибка», – подчеркнул политик в ходе программы «Субботние диалоги».

    Фицо также выразил уверенность в невозможности военного решения текущего конфликта. По его мнению, достижение прочного мира на европейском континенте недостижимо без участия России.

    В прошлом месяце Фицо отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине коалицию.

    До этого политик отверг возможность выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву.

    В конце прошлого года глава словацкого правительства назвал соседнюю страну поглощающей миллиарды евро черной дырой.

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    29 августа 2026, 11:58 • Новости дня
    В Киеве подтвердили повреждения складских помещений после атак
    В Киеве подтвердили повреждения складских помещений после атак
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Подольском районе Киева на фоне продолжительной воздушной тревоги зафиксированы повреждения объектов складской инфраструктуры, сообщили в городской военной администрации.

    В одном из районов украинской столицы зафиксированы повреждения складских помещений, передает ТАСС. «В Подольском районе повреждены складские помещения», – говорится в официальном сообщении военной администрации Киева.

    Воздушная тревога в Киеве продолжается уже почти четыре часа. Ранее местные средства массовой информации сообщали о серии взрывов в городе.

    Накануне в пригороде украинской столицы вспыхнули складские помещения.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Бучанском районе Киевской области после попадания БПЛА возник пожар с последующей детонацией.

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    29 августа 2026, 14:16 • Новости дня
    Число раненых при ударе по Ростовской области достигло 11 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 11 человек, в больницах находятся девять человек, в том числе четыре ребенка, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

    По уточненной информации, в результате сегодняшней ночной воздушной атаки в Аксайском районе пострадали еще три человека. Всего в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 11 человек. На данный момент в больницах Ростова и Аксайского района находятся девять человек, из них четыре ребенка, сообщил в Max Слюсарь.

    Врачи оценивают состояние восьми пострадавших как средней тяжести. Одна девочка получила тяжелые травмы, медики уже провели необходимую операцию. Специалисты продолжают оказывать всю требуемую помощь.

    Жителей поврежденных домов в Ростове-на-Дону перевели в пункты временного размещения. Полиция оцепила места падения обломков, организован мобильный пункт приема граждан. В Аксайском районе повреждения получили частные домовладения, местные власти начали оценку ущерба.

    Ранее Слюсарь сообщил, что в результате этой массированной атаки в Ростовской области пострадали семь человек.

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    29 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Российские средства ПВО за ночь сбили 313 украинских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 12 регионов, а также акватории Черного и Азовского морей, сообщило Министерство обороны.

    Дежурные силы противовоздушной обороны успешно отразили массированный удар по территории страны, передает Минобороны России. За прошедшую ночь военные перехватили и уничтожили 313 дронов.

    Вражеские аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, системы ПВО отработали в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и Татарстане.

    Часть беспилотников удалось ликвидировать над акваториями Азовского и Черного морей. Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

    В ночь на пятницу в семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов.

    Ранее 23 августа силы ПВО нейтрализовали 328 украинских беспилотников над 18 регионами России.


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    29 августа 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах

    В Сумах убит начальник ТЦК Пугач

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах.

    «В Сумах убит начальник Сумского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки полковник Пугач Андрей Юрьевич. Официальных комментариев о причинах гибели полковника не поступало», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продвинулись на двух участках на 150 метров, в Сумском районе – продвижение на 22 двух участках. Есть продвижения в районе Храповщины.

    В Черниговской области авиация и расчеты БПЛА «Герань» громили объекты логистики ВСУ, поражен крупных склад в районе Чернигова.

    На Харьковском направлении в Казачьей Лопани тяжелые бои идут в западной части населенного пункта. По прилегающим лесопосадкам работала российская авиация.

    На Волчанском направлении ожесточенные бои идут в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении «Северяне» продолжают ожесточенные бои в районе Должанки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поселок Хотень в Сумской области перешел под огневой контроль армии России. «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области.

    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения.


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    29 августа 2026, 05:20 • Новости дня
    Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики бегут из Новогришино в ДНР под давлением наступающих российских войск, которые 27 августа установили полный огневой контроль над селом, сообщила военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая у меня есть, украинские боевики уже вышли из Новогришина. Нашим бойцам нужно зачистить еще некоторые участки, в том числе западнее населенного пункта Доброполье», – сообщил он ТАСС.

    За последние несколько суток российские военнослужащие заняли новые рубежи на добропольском направлении.

    «Наши бойцы продвинулись как юго-восточнее от данного населенного пункта. Там, по моей информации, несколько лесополос перешло под наш контроль. Так и на северо-запад, вдоль береговой линии», – добавил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино. Zeit писала, что сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки.



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    29 августа 2026, 00:55 • Новости дня
    Министр агрополитики Украины заявил об уничтожении 90% складов в стране

    На Украине заявили об уничтожении 90% складов в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Логистика на Украине трансформируется под влиянием ударов по инфраструктуре и уничтожения складов, которых в стране почти 90%, заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

    «Уничтожены уже 90%. Но в то же время это не означает, что украинцы останутся без пищевых продуктов. Угрозы голода нет», – приводит его слова Hromadske.

    Высоцкий добавил, что атаки на логистическую инфраструктуру при этом могут повлиять на ассортимент товаров в магазинах и их стоимость.

    По его словам, альтернативой сейчас являются поставки «с колес», когда товары доставляются от производителя к конечному потребителю, но такая логистика сложнее и дороже, отмечает «ИноСМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, склад оборудования для солнечных электростанций сгорел на Украине. Премьер-министр Украины рассказал, что мощно горит под Киевом. В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.


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