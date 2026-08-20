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Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки
Марочко: Подконтрольные Киеву городов стали призраками
Подконтрольные украинской армии населенные пункты Донецкой Народной Республики опустели из-за массового переоборудования гражданских объектов для военных нужд, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Славянск, Краматорск, Дружковка, по моей информации, сейчас уже полностью превратились в населенные пункты - призраки», – заявил он ТАСС.
Марочко добавил, что размещение военных на гражданских объектах нарушает международное гуманитарное право.
«Украинские боевики целиком и полностью сейчас переоборудуют все, что может им обеспечить безопасность. То есть гражданские объекты используют в военных целях», – уточнил он.
Славянско-Краматорская агломерация выступает одним из главных логистических центров ВСУ. Здесь проходят основные автомобильные и железнодорожные маршруты снабжения противника в Донбассе.
До этого Марочко сообщал о критической гуманитарной ситуации в Дружковке, где практически не осталось мирных жителей, поэтому боевики ВСУ занялись мародерством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке. Пушилин сообщил о продолжении зачистки Красного Лимана.