Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки

Марочко: Подконтрольные Киеву городов стали призраками

Tекст: Катерина Туманова

«Славянск, Краматорск, Дружковка, по моей информации, сейчас уже полностью превратились в населенные пункты - призраки», – заявил он ТАСС.

Марочко добавил, что размещение военных на гражданских объектах нарушает международное гуманитарное право.

«Украинские боевики целиком и полностью сейчас переоборудуют все, что может им обеспечить безопасность. То есть гражданские объекты используют в военных целях», – уточнил он.

Славянско-Краматорская агломерация выступает одним из главных логистических центров ВСУ. Здесь проходят основные автомобильные и железнодорожные маршруты снабжения противника в Донбассе.

До этого Марочко сообщал о критической гуманитарной ситуации в Дружковке, где практически не осталось мирных жителей, поэтому боевики ВСУ занялись мародерством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке. Пушилин сообщил о продолжении зачистки Красного Лимана.