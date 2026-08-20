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    Смерть от унижения. Ассенизаторы против уральских ученых
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    Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ
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    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    42 комментария
    20 августа 2026, 04:22 • Новости дня

    Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки

    Марочко: Подконтрольные Киеву городов стали призраками

    Tекст: Катерина Туманова

    Подконтрольные украинской армии населенные пункты Донецкой Народной Республики опустели из-за массового переоборудования гражданских объектов для военных нужд, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Славянск, Краматорск, Дружковка, по моей информации, сейчас уже полностью превратились в населенные пункты - призраки», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что размещение военных на гражданских объектах нарушает международное гуманитарное право.

    «Украинские боевики целиком и полностью сейчас переоборудуют все, что может им обеспечить безопасность. То есть гражданские объекты используют в военных целях», – уточнил он.

    Славянско-Краматорская агломерация выступает одним из главных логистических центров ВСУ. Здесь проходят основные автомобильные и железнодорожные маршруты снабжения противника в Донбассе.

    До этого Марочко сообщал о критической гуманитарной ситуации в Дружковке, где  практически не осталось мирных жителей, поэтому боевики ВСУ занялись мародерством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке. Пушилин сообщил о продолжении зачистки Красного Лимана.

    19 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    @ Oriental Image/Reuters

    Двое российских военнопленных сбежали из колонии в селе Петровское Изюмского района Харьковской области после ликвидации украинского военного, сообщают украинские паблики.

    Как пишет издание «Страна», побег якобы совершили пленные россияне с позывными «Сабля» и «Рокер». Сообщается, что во время побега военнопленные завладели оружием ликвидированного ими украинского военного, а также автомобилем Mercedes ML350 темно-серого цвета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные спасли трех пленных солдат ВС РФ в Харьковской области. В конце июля на харьковском направлении бойцы группировки «Север» взяли в плен четырех бывших украинских заключенных.

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки на здание управления полиции в украинском Житомире погибли по меньшей мере два сотрудника правоохранительных органов, еще 20 человек получили ранения.

    По зданию управления полиции в Житомире был нанесен удар, приведший к жертвам и пострадавшим, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

    В результате атаки погибли как минимум два сотрудника полиции. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее около районного управления полиции в Житомире произошел взрыв. В июле 2025 года мощные взрывы уничтожили два производственных объекта в пригороде. А в ноябре того же года под Житомиром прогремели взрывы на заводе по ремонту военной техники НАТО.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Рада утвердила нового министра обороны Украины

    Депутаты Верховной рады утвердили Хмару на пост министра обороны Украины

    Рада утвердила нового министра обороны Украины
    @ ssu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение Евгения Хмары на пост министра обороны Украины.

    Решение об утверждении Евгения Хмары на должность руководителя военного ведомства поддержали 312 депутатов, передает РИА «Новости». Прямая трансляция заседания парламента велась на YouTube-канале «Рада».

    Месяцем ранее, 16 июля, парламент утвердил 16 новых министров, однако кресла руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств оставались вакантными.

    Кроме того, 22 июля был подписан указ о смене командования. На должность главкома объединенными силами ВСУ вместо Александра Сырского назначили Михаила Драпатого.

    Ранее Владимир Зеленский выдвинул Евгения Хмару на должность главы министерства обороны.

    Перед парламентским голосованием кабинет министров освободил чиновника от обязанностей временно исполняющего обязанности руководителя ведомства.

    Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил о системном кризисе управления и выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

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    19 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск.

    Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических объектов. По словам главы государства, этот процесс должен проходить при участии властей, передает РИА «Новости».

    «Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Российский лидер также обратил внимание на важность модернизации инфраструктуры. Он отметил, что восстановление поврежденных объектов надо проводить на качественно новом технологическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий украинских ударов по гражданским объектам.

    Позже глава государства указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденной инфраструктуры. А в конце июля вице-премьер Александр Новак провел специальное заседание для оказания оперативной помощи пострадавшим от атак на склады предпринимателям.

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    19 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    НАБУ раскрыло участие замглавы офиса Зеленского в отмывании денег

    Замглавы офиса Зеленского Мудрая оказалась фигуранткой дела об отмывании денег

    НАБУ раскрыло участие замглавы офиса Зеленского в отмывании денег
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи по делу «Форрест Гамп» преступной группировки с участием депутатов и чиновников Украины, на которых фигурирует замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы расследования деятельности преступной группировки «Форрест Гамп», передает РИА «Новости».

    В резонансном деле фигурирует заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая,  также бывший депутат Верховной рады и председатель правления государственного банка.

    Детектив ведомства Михаил Романюк рассказал подробности раскрытой схемы. «НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации высокоуровневой коррупции разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривен (3,3 млн долларов ) наличкой», – заявил он на видеозаписи.

    Отмытые через подставные компании деньги предназначались для внесения залога за участника энергетического коррупционного дела «Мидас». В состав группировки, помимо Мудрой, входили бывший депутат парламента и глава наблюдательного совета Sense Bank.

    На опубликованных пленках чиновница обсуждает покровительство над Sense Bank с бизнесменом по имени Тимур, которым может быть соратник Зеленского Миндич. Ранее стало известно об обысках у заместителя руководителя офиса Зеленского, а также у ряда действующих и бывших депутатов.

    Украинские антикоррупционные органы начали масштабную спецоперацию против чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Силовики пришли с обысками к заместителю руководителя этого ведомства Ирине Мудрой.

    НАБУ и САП организовали масштабную спецоперацию в отношении парламентария от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара и бывшего депутата Максима Микитася.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    В Хорватии задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    В Хорватии задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взятый под стражу на хорватской территории гражданин Украины является профессиональным водолазом и подозревается в совершении теракта на газопроводах в Балтийском море, сообщило Bild.

    Подозреваемый Владимир Ж. был арестован правоохранительными органами Хорватии в среду утром, передает РИА Новости.

    «Задержанный сейчас в Хорватии Владимир Ж., вероятно, уже довольно долгое время известен немецким следователям», – сообщило немецкое издание Bild.

    В прошлом году польский суд отказался выдавать украинца Германии, после чего мужчина вновь оказался на свободе. Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила, что задержанный является профессиональным водолазом. Ему вменяют совершение взрыва в составе группы лиц и антиконституционную диверсию.

    Следствие считает, что фигурант работал в команде другого украинца Сергея К. Эта группа осенью 2022 года заложила взрывчатку на магистралях системы «Северный поток» возле острова Борнхольм. Обвинения предполагаемому организатору диверсии были предъявлены в Гамбурге в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура ФРГ обвинила задержанного в Хорватии украинца в минировании газопроводов.

    Месяцем ранее немецкое ведомство выдвинуло официальные обвинения против другого фигуранта дела.

    Осенью прошлого года суд Варшавы арестовал Владимира Журавлева на семь дней.

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    19 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское Министерство культуры добавило фронтмен российской группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

    Соответствующий приказ был размещен на официальном портале украинского ведомства, передает РИА «Новости». Анонс включения музыканта в этот перечень был сделан Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания еще 7 августа.

    Основанием для такого решения чиновников стали данные мониторинга средств массовой информации и анализ открытых источников. Музыченко вменяют регулярное участие в информационных мероприятиях, а также выступления группы в Донецке в текущем году и участие лидера коллектива в событиях на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Дополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него... Музыченко Юрия Юрьевича… российского музыканта, фронтмена музыкальной группы The Hatters», – отмечается в документе министерства. Ранее, в мае, все участники The Hatters оказались в базе данных портала «Миротворец» по обвинению в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения призвал объявить Юрия Музыченко угрозой национальной безопасности.

    В январе текущего года украинские власти назвали угрозой для государства певицу Любовь Успенскую.

    В прошлом году Министерство культуры Украины включило в аналогичный список актера Никиту Джигурду.

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    19 августа 2026, 20:27 • Новости дня
    Пьяная украинка покусала польских полицейских

    Tекст: Ольга Иванова

    Находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданка Украины набросилась на сотрудников правоохранительных органов в Польше при попытке доставить ее в вытрезвитель.

    Об инциденте в Замброве сообщает РИА «Новости». «В Замброве патруль полиции был вызван на одну из улиц, потому что на тротуаре лежала женщина, которая не реагировала на попытки установить с ней контакт. Женщина в возрасте 39 лет находилась в явном состоянии алкогольного опьянения и начала кричать, употреблять в отношении сотрудников оскорбительные вульгарные слова», – рассказал представитель местной полиции.

    Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели пациентку и пришли к выводу, что госпитализация не требуется, поскольку она просто сильно пьяна. После этого полицейские решили отвезти нарушительницу в специальное помещение для протрезвления.

    Во время надевания наручников задержанная проявила агрессию. Оказавшись в патрульном автомобиле, она укусила одного из сотрудников. Пострадавшего пришлось доставить в инфекционный госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи.

    После вытрезвления дебоширке предъявят обвинения в оскорблении госслужащих и нарушении телесной неприкосновенности. Представитель ведомства пояснил, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, правоохранители направили в Пограничную стражу представление о депортации иностранки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Польши пригрозили депортацией нарушающим общественный порядок украинцам.

    Несколькими днями ранее гражданин Украины избил металлической трубой своих коллег на стройке в Янувке Первом.

    В 2024 году другой украинец обстрелял варшавских полицейских из пневматического оружия.

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    19 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    С Украины возвращены 103 российских военнослужащих, взамен Киеву передали 103 военнопленных ВСУ. сообщается в Max Минобороны.

    В настоящий момент освобожденные российские военнослужащие находятся под опекой профильных специалистов в Белоруссии, с ними также взаимодействует уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    После завершения первоначальных медицинских и психологических осмотров военнослужащих доставят на родину. Дальнейшее лечение и комплексную реабилитацию бойцы будут проходить в специализированных ведомственных госпиталях.

    Значимую роль в организации процесса обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Это государство оказало необходимые посреднические усилия гуманитарного характера для благополучного возвращения солдат домой.

    В конце июня Россия вернула из украинского плена 160 бойцов.

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    19 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Водянское в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении населенного пункта говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии около Белозерского, Доброполья, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки и Матяшево в ДНР и Марьевки в Днепропетровской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 380 военнослужащих, шесть бронемашин, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Кияницы, Уланово, Толстодубово, Радьковки и Садков в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в рядом с Прудянкой, Кудеевкой, Казачьей Лопанью, Василевкой и Должанкой.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Гавриловки, Червоного Оскола, Моначиновки, Ковалевки и Тамаргановки в Харьковской области, Святогорска и Маяков в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ у Славянска, Краматорска, Дружковки, Куртовки, Николаевки, Веролюбовки, Васильевской Пустоши и Высокоивановки в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 220 военнослужащих, шесть бронемашин, из них три американских бронетранспортера Stryker, и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

    Днем ранее они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    А до этого ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

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    19 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    Уволенную замглавы офиса Зеленского Мудрую задержали на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Уволенная на фоне коррупционного скандала заместитель руководителя офиса украинского президента Ирина Мудрая задержана правоохранительными органами и отправлена в изолятор временного содержания.

    Бывшая чиновница будет находиться под стражей в рамках расследования уголовного дела, передает ТАСС. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил подробности происходящего.

    «Ирина Мудрая задержана. Сейчас она находится на следственных мероприятиях в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Сегодняшнюю ночь проведет в изоляторе временного содержания», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранительные органы провели обыски у Ирины Мудрой.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров чиновницы об отмывании денег.

    После этого Владимир Зеленский подписал указ об отставке заместителя руководителя своего офиса.

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    Украинское зерно достанется грызунам и воронам

    Украинские аграрии оказались в ловушке. Черноморский коридор закрыт для экспорта зерновых, а Восточная Европа не хочет пускать украинское зерно даже транзитом. Хранить внутри страны миллионы тонн нет возможности, а через месяц еще пойдет урожай кукурузы. Куда это все девать? Подробности

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    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

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    Россия и Украина обрели разные символы духа

    Во вторник в Москве патриарх Кирилл провел молебен в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Останки святого были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. В тот же день в Киеве состоялась церемония перезахоронения главы ОУН Евгения Коновальца, которую эксперты сравнили с магическими ритуалами Третьего рейха. По их мнению, сейчас, когда Украина поклоняется костям нацистов, Россия получает поддержку от истинных святых. Подробности

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    Поляки перевоспитывают украинцев кулаками

    «Конец солидарности». Так польские СМИ описывают всплеск насилия в отношении украинцев на территории Польши. Их оскорбляют, бьют, требуют уезжать домой. Полиция говорит о резком росте числа пострадавших, включая женщин и детей. У такого положения дел несколько причин, включая страх поляков за свое будущее. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

      Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

      Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Лучше бы ГКЧП победил

      СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

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    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    • Мерц опять пробил дно

      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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