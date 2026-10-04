Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
ВС России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине
Вооруженные силы России продолжили бить по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, действующим в интересах ВСУ, а также мостам в Киеве.
«Столица в очень драматичной ситуации… Жить как в мирное время больше не выйдет», – заявил Кличко, его слова приводит издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».
Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, действующим в интересах ВСУ. В частности, беспилотник «Герань» повредил опору Северного моста в Киеве, который использовался для переброски войск и снабжения военных грузов.
В Киевской области поражен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для боевиков. В Днепропетровске нанесен удар по зданию «Укртелекома». Кроме того, после удара по складскому комплексу «Вента» на Украине возможен дефицит лекарств от крупнейших производителей, таких как Bayer, Sanofi, Pfizer и других.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Северный мост в Киеве получил повреждения в результате взрыва. В субботу перекрытие мостов в украинской столице из-за российских ударов назвали катастрофой.
В Днепропетровске вспыхнул крупный пожар на верхних этажах офисного здания компании «Укртелеком».
Власти города решили строить резервные переправы через Днепр.
В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах.