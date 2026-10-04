ВС России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине

Tекст: Вера Басилая

«Столица в очень драматичной ситуации… Жить как в мирное время больше не выйдет», – заявил Кличко, его слова приводит издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, действующим в интересах ВСУ. В частности, беспилотник «Герань» повредил опору Северного моста в Киеве, который использовался для переброски войск и снабжения военных грузов.

В Киевской области поражен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для боевиков. В Днепропетровске нанесен удар по зданию «Укртелекома». Кроме того, после удара по складскому комплексу «Вента» на Украине возможен дефицит лекарств от крупнейших производителей, таких как Bayer, Sanofi, Pfizer и других.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Северный мост в Киеве получил повреждения в результате взрыва. В субботу перекрытие мостов в украинской столице из-за российских ударов назвали катастрофой.

В Днепропетровске вспыхнул крупный пожар на верхних этажах офисного здания компании «Укртелеком».

Власти города решили строить резервные переправы через Днепр.

В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах.