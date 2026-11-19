Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
ГОСТ разрешил заменять сельдь в «шубе» другой соленой рыбой
В салате «Сельдь под шубой» допустима замена сельди на другую соленую рыбу при условии отражения этого в названии блюда, следует из нового ГОСТа Росстандарта.
В тексте межгосударственного стандарта на салат «Сельдь под шубой», опубликованного Росстандартом, указано, что в составе блюда возможно использовать не только традиционную сельдь, но и иную соленую рыбу, передает ТАСС.
«Возможные разновидности блюда. Допускается замена сельди на другую соленую рыбу – с обязательным отражением этого в наименовании блюда», – говорится в документе.
Согласно стандарту, основными ингредиентами салата являются сельдь, картофель, морковь, свекла и майонез. В качестве дополнительных компонентов могут использоваться репчатый лук, вареные яйца, яблоки и зелень, также допускается добавление пастернака, репы и сельдерея, а майонез разрешено полностью или частично заменять сметаной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник холодная закуска «сельдь под шубой» признана разновидностью русского винегрета в тексте ГОСТа.
В прошлом месяце стоимость порции салата «сельдь под шубой» на четырех человек в России снизилась на 1% и составила 219 рублей.