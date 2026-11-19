Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Пожар охватил пять жилых домов в дагестанском селе Хебатли
Пожар произошел в частном секторе села Хебатли Цунтинского района, огнем оказались охвачены пять жилых домов, сообщает ГУ МЧС по Дагестану.
В 00:33 мск поступило сообщение о возгорании двух частных домов, передает ТАСС.
«В 01:08 от очевидцев по системе 112 поступила информация, что огнем охвачено пять жилых домов. О пострадавших информация не поступала», – говорится в сообщении главка.
Из-за удаленности села и нехватки воды к месту пожара направили восемь пожарных расчетов в составе 32 человек и восьми единиц техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мытищинская городская прокуратура организовала проверку после возгорания на складе по производству пенопласта в деревне Каргашино.
Крупный пожар в ангаре с упаковочной пленкой произошел в Пермском крае.