Tекст: Антон Антонов

В 00:33 мск поступило сообщение о возгорании двух частных домов, передает ТАСС.

«В 01:08 от очевидцев по системе 112 поступила информация, что огнем охвачено пять жилых домов. О пострадавших информация не поступала», – говорится в сообщении главка.

Из-за удаленности села и нехватки воды к месту пожара направили восемь пожарных расчетов в составе 32 человек и восьми единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мытищинская городская прокуратура организовала проверку после возгорания на складе по производству пенопласта в деревне Каргашино.

Крупный пожар в ангаре с упаковочной пленкой произошел в Пермском крае.