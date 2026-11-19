Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Грузовой самолет ВВС Нидерландов совершил круговой облет у границ России
Грузовой самолет ВВС Нидерландов Airbus A330-243MRTT в среду вечером несколько часов выполнял полет по круговой траектории над Латвией примерно в 50 км от российской границы южнее Пскова, следует из полетных данных.
Самолет королевских ВВС Нидерландов, входящих в НАТО, вылетел с военной авиабазы Эйндховен в 18:52 мск и взял курс на восток в сторону Латвии, после чего начал полет неподалеку от границы России, передает РИА «Новости».
Над территорией Латвии борт изменил маршрут и стал выполнять круговой полет примерно в 50 км от российской границы южнее Пскова.
Хотя Airbus A330-243MRTT официально классифицируется как грузовой или транспортный самолет, он может оснащаться оборудованием, позволяющим выполнять и разведывательные задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник самолет НАТО Airbus A330-243MRTT, принадлежащий ВВС Нидерландов, около часа кружил над юго-восточной частью Латвии неподалеку от границы с Россией.
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