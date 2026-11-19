Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Глава нацразведки США списал серию компьютерных сбоев на совпадение
Директор Нацразведки США Клейтон назвал серию компьютерных сбоев совпадением
Череда недавних масштабных сбоев в компьютерных системах частного и государственного секторов США является простым совпадением, заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон на слушаниях в Конгрессе США.
Клейтон выступил на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, где его спросили, подсказывает ли ему «внутренний голос», что серия крупных сбоев в компьютерных системах страны является простым совпадением. «Да, говорит», – подчеркнул глава Нацразведки США, назвав свою позицию «подкрепленным фактами мнением».
Руководитель Нацразведки добавил, что фиксируется существенный рост числа обновлений программного и аппаратного обеспечения компьютерных сетей как в государственном, так и частном секторах США, и это, по его словам, объясняет произошедшие сбои. Он заявил, что у США нет свидетельств скоординированной кибератаки или деятельности со стороны другого государства, а причины инцидентов различны, передает ТАСС.
Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, также участвовавший в слушаниях, выразил почти полную уверенность в непричастности хакеров к произошедшим сбоям. Он публично заявил, что на 98% уверен в отсутствии связи этих инцидентов с хакерской деятельностью или целенаправленным воздействием на американские системы со стороны противников страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Клейтон заявил, что масштабные технологические сбои в стране не стали результатом кибератаки.
Покупатели в США начали массово скупать генераторы и другие товары для подготовки к чрезвычайным ситуациям на фоне этих сбоев.
Маллин объяснил недавние перебои внедрением новых технологий в устаревшие компьютерные системы.