Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Дело об убийстве признанной мертвой пациентки возбуждено в Северодвинске
Врача-реаниматолога Северодвинской городской больницы арестовали по обвинению в убийстве пожилой пациентки, смерть которой он до этого ошибочно констатировал, сообщили в СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По версии следствия, врач ошибочно констатировал смерть пожилой женщины, после чего ее отправили в морг. Там у нее обнаружили признаки жизни и сообщили об этом в реанимацию.
Заведующий отделением направил обвиняемого для оказания экстренной помощи. Однако, желая скрыть свою ошибку, врач ввел пациентке препарат, который привел к ее смерти, сообщает СУ СК в Max.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело об убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник жителю региона предъявили обвинение в убийстве пяти человек общеопасным способом.
В начале месяца Минздрав Архангельской области инициировал проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.
В январе суд в Архангельске вынес приговор бывшему врачу-кардиологу из-за смерти отправленной на МРТ пациентки с кардиостимулятором.