Tекст: Денис Тельманов

По версии следствия, врач ошибочно констатировал смерть пожилой женщины, после чего ее отправили в морг. Там у нее обнаружили признаки жизни и сообщили об этом в реанимацию.

Заведующий отделением направил обвиняемого для оказания экстренной помощи. Однако, желая скрыть свою ошибку, врач ввел пациентке препарат, который привел к ее смерти, сообщает СУ СК в Max.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело об убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник жителю региона предъявили обвинение в убийстве пяти человек общеопасным способом.

В начале месяца Минздрав Архангельской области инициировал проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

В январе суд в Архангельске вынес приговор бывшему врачу-кардиологу из-за смерти отправленной на МРТ пациентки с кардиостимулятором.