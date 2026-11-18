Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
ЮНИСЕФ: В Йемене из-за эскалации конфликта с начала сентября погибли 64 ребенка
Не менее 64 детей погибли и еще 64 пострадали в Йемене с момента эскалации боевых действий 3 сентября, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Число жертв может вырасти из-за продолжающихся боев в густонаселенных районах Таиза и Лахджа, говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ. «Растущее число убитых и раненых детей в Йемене разрушительно. Это должно прекратиться. За каждой цифрой стоит ребенок, чья жизнь оборвалась или изменилась навсегда», – заявила исполнительный директор фонда Кэтрин Рассел.
С начала обострения конфликта повреждены как минимум семь школ и 28 медицинских учреждений. В начале ноября при атаке на медицинский центр в Лахдже погибли пять человек. Более 330 тыс. человек покинули свои дома, около 174 тыс. из них – дети. Беженцы размещаются в недостроенных зданиях, испытывая нехватку еды, чистой воды и медицинской помощи.
В городе Таиз ситуация особенно тяжелая: из-за блокировки дорог более 800 тыс. человек отрезаны от гуманитарной помощи. Производство воды сократилось почти вдвое, цены на еду и топливо выросли более чем в два раза.
В пострадавших от эскалации районах закрыты свыше 1160 школ, что затронуло более полумиллиона учащихся. По данным медицинских бригад ЮНИСЕФ, у каждого третьего обследованного ребенка выявлено острое недоедание. Риск распространения заболеваний растет из-за переполненности лагерей беженцев и нехватки чистой воды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель министерства здравоохранения созданного хуситами правительства Анис аль-Асбахи сообщил о гибели более 10 человек при ударах Саудовской Аравии по Йемену.
В понедельник заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил о категорической неприемлемости атак по Саудовской Аравии с территории Йемена.
В воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» в одностороннем порядке освободило 600 пленных военнослужащих правительственной армии.