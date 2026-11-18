Tекст: Валерия Городецкая

Число жертв может вырасти из-за продолжающихся боев в густонаселенных районах Таиза и Лахджа, говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ. «Растущее число убитых и раненых детей в Йемене разрушительно. Это должно прекратиться. За каждой цифрой стоит ребенок, чья жизнь оборвалась или изменилась навсегда», – заявила исполнительный директор фонда Кэтрин Рассел.

С начала обострения конфликта повреждены как минимум семь школ и 28 медицинских учреждений. В начале ноября при атаке на медицинский центр в Лахдже погибли пять человек. Более 330 тыс. человек покинули свои дома, около 174 тыс. из них – дети. Беженцы размещаются в недостроенных зданиях, испытывая нехватку еды, чистой воды и медицинской помощи.

В городе Таиз ситуация особенно тяжелая: из-за блокировки дорог более 800 тыс. человек отрезаны от гуманитарной помощи. Производство воды сократилось почти вдвое, цены на еду и топливо выросли более чем в два раза.

В пострадавших от эскалации районах закрыты свыше 1160 школ, что затронуло более полумиллиона учащихся. По данным медицинских бригад ЮНИСЕФ, у каждого третьего обследованного ребенка выявлено острое недоедание. Риск распространения заболеваний растет из-за переполненности лагерей беженцев и нехватки чистой воды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель министерства здравоохранения созданного хуситами правительства Анис аль-Асбахи сообщил о гибели более 10 человек при ударах Саудовской Аравии по Йемену.

В понедельник заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил о категорической неприемлемости атак по Саудовской Аравии с территории Йемена.

В воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» в одностороннем порядке освободило 600 пленных военнослужащих правительственной армии.