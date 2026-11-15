Хуситы заявили об освобождении 600 пленных военнослужащих армии Йемена

Хуситы в одностороннем порядке освободили 600 пленных военнослужащих Йемена

Tекст: Ольга Иванова

«Мы освободили 600 пленных противоположной стороны. Это крупнейшая односторонняя операция по помилованию и освобождению пленных за всю историю противостояния», – приводит слова аль-Муртада РИА «Новости».

По его словам, движение подтверждает готовность выполнить соглашение об обмене пленными, достигнутое с правительством Йемена в мае при посредничестве ООН. В середине мая стороны договорились об обмене более 1,6 тыс. пленных.

Представитель хуситов подчеркнул, что вопрос пленных остается отдельным гуманитарным направлением, несмотря на эскалацию конфликта. С июля в Йемене возобновились интенсивные боевые действия между правительственными силами, поддерживаемыми арабской коалицией, и хуситами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об уничтожении разведывательного беспилотника Саудовской Аравии над Йеменом.

В субботу арабская коалиция сообщила о перехвате двух беспилотников хуситов.

В четверг йеменское движение отвергло обвинения в нападении на Мекку.