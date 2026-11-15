Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Сайт туроператора Space Travel подвергся хакерской атаке
Злоумышленники в ночь на воскресенье нарушили работу веб-ресурсов туристической компании Space Travel, в результате чего клиенты временно потеряли возможность искать путевки.
Из-за инцидента администраторы были вынуждены временно ограничить доступ к поиску туров, а официальная электронная почта компании оказалась недоступна для работы, сообщает Space Travel в Max.
Технические специалисты устраняют неполадки и восстанавливают работу портала. Сроки возобновления полноценной деятельности ресурсов пока не называются.
Сотрудники компании остаются на связи по текущим заявкам через телефоны и мессенджеры. В первую очередь обрабатываются обращения по путевкам на ближайшие даты заездов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский хостинг-провайдер Beget подвергся массированной кибератаке.
Информационные ресурсы Росстата также стали целью целевых деструктивных воздействий.
В сентябре российский туроператор Tez Tour продолжил работу в штатном режиме после хакерского нападения на официальный сайт.