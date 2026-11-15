Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Выборы главы и парламента Гагаузии состоялись
Явка на выборах главы и парламента Гагаузии превысила 25%
Явка на выборах башкана и Народного собрания Гагаузии достигла необходимого минимума в 25%, что позволяет считать голосование в молдавской автономии состоявшимся.
По предварительным данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии Молдавии, к 15:08 по местному времени явка на выборах преодолела установленный законом барьер в 25%, передает ТАСС.
При этом активность граждан оказалась значительно ниже показателей предыдущей кампании. На прошедших в 2023 году выборах руководителя автономии к этому же времени на участки пришло более 40% избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на территории Гагаузской автономии Молдавии открылись избирательные участки на выборах депутатов Народного собрания региона и нового главы.
Кандидат на пост руководителя субъекта Иванна Кексал приняла участие в голосовании ради реальных перемен к лучшему.
В прошлом месяце Центральный избирательный совет Гагаузии зарегистрировал трех претендентов на должность главы автономии.