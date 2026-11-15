Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Американский самолет-разведчик четыре часа летал у границ России
Американский самолет-разведчик четыре часа патрулировал границы России
Самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около четырех часов вел патрулирование у границ России.
Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился на север. Воздушное судно облетело Калининградскую область, затем направилось в сторону Эстонии вдоль границ прибалтийских государств с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости».
По состоянию на 15:37 мск самолет завершил облет и направился обратно. Борт пролетел над территорией Польши.
Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России.
В четверг такой же самолет около четырех часов вел патрулирование, вылетев с авиабазы в Румынии.
В среду самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более девяти часов находился над нейтральными водами Черного моря.