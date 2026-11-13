Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

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    @ Annabelle Gordon-Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет.

    Резолюция об отставке главы Пентагона Пита Хегсета, названная им самим «саботажем», через Палату представителей не прошла, голосование провалено. Но это для министра войны (а так теперь называется его должность) не повод расслабиться: голосовал старый состав Конгресса, где у республиканцев небольшое большинство. Новый состав соберется в январе и будет голосовать иначе, так как большинство уже у демократов, причем уверенное.

    Ирония ситуации в том, что конкретно эту резолюцию вообще внес республиканец – Томас Масси. Это один из наиболее приятных людей на Капитолийском холме, если брать за основу его позицию по России, Украине, Ирану и НАТО, откуда тот хочет выйти. В новом составе Конгресса его, к сожалению, не будет – редкий адекват проиграл праймериз в родном Кентукки на фоне острого конфликта с президентом Дональдом Трампом. То есть резолюция по Хегсету – это такой прощальный пинок, в ситуации немало личного.

    Глава государства уже назвал Масси лузером, а Хегсету поставил пять с тремя плюсами. Но в рядах республиканцев подобная «измена» (неприятно так говорить про человека идейного и последовательного) вряд ли последняя. Следующее голосование по импичменту главы Пентагона может всех удивить.

    Многие мировые СМИ уже составили «дэд-листы» – списки назначенцев Трампа, которых новый Конгресс попытается убрать в первую очередь. Министр войны возглавляет все, «начать с Хегсета» – это уже почти мем, а перечень претензий к нему столь обширен, что теряется смысл их приводить, но львиная доля связана с Ираном и внутренними конфликтами в ведомстве.

    Если импичмент случится, аплодировать станет батальон генералов и адмиралов: Хегсет отправлял их в отставку пачками, от журналиста подобной прыти не ждали.

    Вторая фамилия из «приговоренных», всплывающая чаще всего, – генпрокурор Тодд Бланш. В этой истории особенно много личного в силу того, что в прошлом он – личный адвокат Трампа, а теперь – его же политический киллер, тоже персональный.

    «Я люблю вас, сэр», – признался Бланш в ходе назначения.

    После отставки его предшественницы Пэм Бонди (которая стала частью массового исхода женщин из команды Трампа) повышение только со стороны выглядело гармоничным – с поста первого зама в министерский ранг, – а изнутри вызвало сильное противодействие. Дело не только в демократах, которые ненавидели и боялись Бланша, так как он пытался соорудить уголовные дела против обидчиков шефа. Для многих республиканцев, включая ближний круг президента, это тоже было «ту мач». Но для самого Трампа – в самый раз.

    Ему важны доверие и преданность, а Бланшу он доверял самые пикантные дела со своим участием.

    Теперь оппозицией якобы движет возмущение: как можно использовать генпрокурора в качестве личного юриста? Но возмущены часто те же влиятельные люди, которых Бланш пытался взять за жабры. То есть это как минимум еще и месть.

    Третий кандидат на вылет – министр торговли Говард Латник. В отличие от двух предыдущих, он вызывает неприятие не сам по себе, так как не выскочка из телевизора и не архаровец. До того как перейти в команду Трампа, был известен в основном своей благотворительностью и заметной ролью в трагедии 11 сентября.

    Тем не менее Латник – подходящая фигура, чтобы стать крайним за инфляционный шок – одну из главных причин поражения республиканцев на выборах. Рост цен стал отдачей в том числе за «торговые войны», выиграть которые с наскока не получилось. При этом министр не просто исполнял волю Трампа, а сам по себе был сторонником жесткой тарифной политики, однако лицензию на продажу в КНР кое-каких технологий, связанных с ИИ, все-таки выдал, когда наступление захлебнулось и пришлось вести переговоры с маневрами.

    Акцент на этой сделке делается демократами для того, чтобы перетащить на свою сторону часть республиканцев, где антикитайские настроения ярче выражены. Но, строго говоря, шанс на это есть в случае с каждым из данного списка. Для «слонов» вопрос упирается в ссору с Трампом, а так бы они сами уволили и Хегсета, и Бланша, и – с оговорками – Латника, а уж министра здравоохранения Роберта Кеннеди – с превеликим удовольствием, он для них вообще чужак.

    Но он же – максимально приятный человек из тех, кто пережил тяжелую наркотическую зависимость и потерял часть мозга из-за паразитарной инфекции. Хотя семья от него уже отреклась, не простив альянса с Трампом, Кеннеди может рассчитывать на симпатию людей с хорошей памятью.

    Американцам виднее, какой он министр, но в том, что касается Украины и НАТО, Кеннеди, как Томас Масси, был прав во всем. А несколько его попыток как-то приструнить мировое зло в лице глобальной фармы были заметны даже из-за океана.

    Но есть, во-первых, вопрос категорического неприятия вакцин, в чем Кеннеди упорствует, а, во-вторых, запрос избирателей на всеобщий доступ к медицинской страховке, чему он противится. Поэтому у идеи начать череду импичментов именно с министра здравоохранения есть видный лоббист – сенатор-социалист Берни Сандерс.

    Пока прочие демократы отдают приоритет вопросам мести, политики, войны и ИИ, о здоровье простых людей по-прежнему печется только старина Сандерс (за что и любят).  

    На Кеннеди список кандидатов на выбывание можно заканчивать, поскольку даже этот вряд ли будет реализован хотя бы наполовину, но шанс сохраняется у каждого. Чисто технически для импичмента министра нужно большинство в Палате представителей и две трети голосов в Сенате. Даже с учетом своего триумфа на огромных республиканских пространствах от Аляски до Техаса, демократам предстоит найти больше десятка предателей типа Масси, только сенаторов. Нескольких и искать не надо. Остальные будут думать, насколько страшно прогневать Трампа. Подсказываем: страшно.

    Дело в том, что назначить полноценного министра (не и. о.) на замену уволенным теперь можно только с одобрения демократов. Привилегии первой половины президентского срока, когда республиканское большинство обеспечивало даже те назначения, которыми тяготилось, закончились. Поэтому цена выхода из команды многократно возросла, каждый боец стал ценен, ведь на смену придет кто-то чуждый.

    Соответственно, возросла чувствительность Белого дома к добровольным отставкам, теперь

    они тоже – форма предательства, которого стоит ждать от госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента.

    К тем, кто работает непосредственно в аппарате Белого дома, это не относится. Там президент волен проводить любую кадровую политику – и выбрал такую, которая компромиссов не подразумевает, только драку. С понедельника пост руководителя занимает Стивен Миллер, пришедший на смену Сьюзан Уайлс по прозвищу Ледяная дева.

    Уайлс играла роль второго мозга президента, Миллер – его вторая ярость, вторая глотка, третий и четвертый кулак, «ястреб» внутренней политики, фанатичный враг демократов, идеолог миграционных рейдов и гроза Латинской Америки.

    Скучно, в общем, не будет – и даже Хегсета не сдадут без боя. Хотя есть идеальное решение, которое в перспективе устроило бы всех, кроме европейских членов НАТО и Украины, пусть даже сейчас такое предложение примут в штыки все, начиная с Трампа.

    Идеальным главой Пентагона стал бы Томас Масси. Значительная часть планеты вздохнула бы с облегчением, но для этого нужны не только другой Конгресс и другой президент. Нужны другие Соединенные Штаты.

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