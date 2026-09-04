Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

Tекст: Дмитрий Бавырин

Между встречей президентов России и США на Аляске в августе 2025 года и возобновлением переговоров между Москвой и Киевом к концу осени произошло еще одно событие: на Украине побывал ревизор, министр армии США Ден Дрисколл. У нас о нем мало кто знает, а вот украинцам он запомнился.

Министр армии не то же самое, что министр войны, сиречь глава Пентагона – суперведомства, возникшего как объединение трех военных министерств после Второй мировой. Это кто-то вроде главного снабженца: сверхважный для войск чиновник, который при этом в политический авангард не входит и мало интересует СМИ. Украинцы ждали от Дрисколла, что он оценит нужды ВСУ для противостояния с Россией. «Трамписты» надеялись на ревизию иного рода: кто и сколько в Киеве с грантов от США уворовал. Получилось еще эффектнее.

Где-то поездив и что-то посмотрев, ревизор заявил слегка опешившим украинцам, что войну они «неизбежно проиграют» и что «пора заканчивать это дерьмо».

До этого «визита вежливости» Киев вести переговоры с Москвой не планировал, надеясь возобновить поддержку Вашингтона на уровне байденовских времен. И хотя Дрисколл говорил очевидные вещи, на украинской стороне они вызвали шок, а кое у кого из лидеров общественных мнений даже прозрение (но порочным образом – типа «не может же американец врать»).

Не считая исторического торга в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским («У вас нет карт, чтобы играть», – гремел тогда президент США), это был первый случай, когда американцы не просто давили, а ломали украинский режим и всю его внешнюю политику. Причем демонстративно, но не ради внешнего эффекта, а глядя прямо в глаза, чтоб страшнее было. В те же дни, когда нагрянул Дрисколл, НАБУ и САП – агенты влияния Запада на Украине – начали так называемую операцию «Мидас» (она же – «дело о пленках Миндича») с арестами и отставками в ближайшем окружении криворожца.

Если понимать «дух Анкориджа» в оптимистичной трактовке, по которой Вашингтон принуждает Киев к уступкам Москве, в те дни он чувствовался, как никогда раньше. И никогда больше впредь. Причем достигнутый результат – согласие Киева на переговоры – явно понравился Трампу: наконец-то нашелся человек, помимо него самого, кто может открыть кабинет Зеленского с ноги и грохнуть кулаком об стол (чтоб делал, что велено).

Так Дрисколл стал спецпредставителем Белого дома по Украине, сменив старого генерала Кита Келлога, который открыто подыгрывал Киеву. Но тогда же были запущены процессы, которые привели к нынешней отставке министра армии, а сами переговоры ни к чему не привели, за исключением решения гуманитарных задач (например, по обмену пленными и телами погибших).

Пусть Дрисколл по-своему талантливый дипломат, но на Украину его не хватало и хватить не могло. Он полностью увяз в проблемах, спровоцированных нападением на Иран, а одновременно пытался выжить в аппаратной войне, которую вел против него министр войны – Пит Хегсет.

Ревность, как писал Шекспир, чудище с зелеными глазами, а это была она: Хегсет ревновал к Дрисколлу как новому фавориту Трампа.

Дрисколл стал им еще до командировки на Украину: президенту нравились инициативы министра армии по насыщению ее беспилотниками, он называл его «нашим парнем по дронам». А после того, как удалась миссия с принуждением украинцев к смирению, начались и разговоры, что новым шефом Пентагона станет именно Дрисколл.

Карьера Хегсета как человек без аппаратного веса висела на полутора гвоздях – израильских лоббистах, в число которых он инициативно вошел сам, и благосклонности Трампа. Собственно, он возглавил Пентагон не в силу навыков и личных качеств (наоборот, все это явно не соответствует должности), а как один из любимых телеведущих президента. И наверняка осознавал, насколько сильно среда его ненавидит и хочет отторгнуть: сперва как чужака, потом за стиль в управлении, а теперь уже много за что.

Больше всего военную элиту поразило то, насколько агрессивно этот «маленький человек» стал бороться за свой пост.

При Хегсете поставлены рекорды по количеству уволенных генералов и отказов от запланированных повышений в звании, а обстановка в Пентагоне приняла параноидальный характер из-за боязни информационных утечек. Но особенно ожесточенно и при этом прицельно он уничтожал фигуры из окружения Дрисколла как конкурента в борьбе за дефицитный ресурс президентской любви, а может, и за пост военного министра.

Трампу его «парень с дронами» по-прежнему нравился, поэтому Хегсет сконцентрировался на том, чтоб сделать жизнь соперника невыносимой и подтолкнуть к добровольной отставке. О том, что Дрисколл до нее уже дозрел, СМИ писали еще в апреле. С одной стороны, уже шла война с Ираном, которую он изначально не поддерживал. С другой – Хегсет со скандалом добился увольнения начальника штаба армии Рэнди Джорджа, по сути, «правой руки» Дрисколла в генералитете, с которым тот сработался и даже сдружился.

Еще один его известный друг (причем старый и близкий), а также однокурсник – это вице-президент Джей Ди Вэнс. Уход Дрисколла означает прежде всего его аппаратное ослабление, а в целом по Вашингтону очередной проигрыш «голубей» в окружении Трампа в их противостоянии с «ястребами».

Сам Вэнс торжествующим милитаристам, представляющим интересы энергетиков, ВПК, Израиля и Украины, не по зубам как избранный чиновник. Но перемалывание его группы поддержки идет успешно и вряд ли может рассматриваться в отрыве от борьбы за место преемника Трампа, в которой вице-президент пока что фаворит, но должен ощущать на затылке тяжелое дыхание госсекретаря Марко Рубио – фаворита «ястребов».

Впрочем, это уже не так важно, как могло бы, поскольку «ястребы» вытащили «к одиннадцати туз» для всей Республиканской партии и администрации Трампа, так что о преемнике и сохранении власти можно только мечтать. Если не случится чуда, будут разгромно проиграны и ноябрьские выборы в Конгресс, и следующие президентские – вот настолько американцам не понравились война с Ираном, ее ход и ее последствия.

Уход Дрисколла уже не просто ослабление «голубей», как отставка Тулси Габбард, а часть разложения президентской команды в целом. Многие из второго эшелона – разные замы, на которых ложилась основная рабочая нагрузка – покидают Белый дом прямо сейчас, не дожидаясь выборов и устраняясь от последствий политики последних полутора лет.

А вскоре администрация потеряет не только мышцы, но и мозг: источники ряда СМИ утверждают, будто на выход засобиралась глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс – ведущий советник Трампа и одна из немногих, с кем он действительно советуется и даже позволяет с собой спорить.

Красноречивая деталь: ее уговорили проходить лечение от рака, не покидая рабочего места. Но всему есть предел.

В США начинается сезон внутренней грызни и порки тех, кто последние полтора года был властью. Демократы уже готовятся к началу процесса импичмента и изматывающим допросам команды Трампа в Конгрессе. И всё это на фоне инфляционного шока и противостояния с Ираном, про которое никто не знает, как его завершить на непозорных условиях.

Значит, американцам будет совсем не до Украины, но так, наверное, даже лучше. Реалистичный подход к трактовке «духа Анкориджа» в том, что США не помогают завершить конфликт, а просто в него не вмешиваются, предоставив России некоторую свободу действий, как было последний год.

Россия несомненно сама справится, и взяла этим летом хороший темп. Но гораздо надежнее система, когда американцы не вмешиваются, потому что не могут, чем та, при которой всё зависит от обещаний их руководства держать руки за спиной и работоспособности незаурядных чиновников, каким был Дрисколл.