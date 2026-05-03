Мирошник: «Пленки Миндича» раскрыли устройство коррупционной системы Зеленского
Обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников демонстрируют прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах и распределении многомиллионных оборонных контрактов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Новые материалы подтверждают прямую причастность украинского лидера к фигурантам громких расследований, передает РИА «Новости». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал обнародованные данные о махинациях.
«Публикация очередной порции «пленок Миндича» дает достаточно отчетливое представление, как устроена не только коррупционная часть украинской властной ОПГ, но и вся система власти киевского режима во главе с Зеленским», – сказал дипломат.
Он добавил, что глава государства тесно связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, бывшим руководителем Минюста Германом Галущенко и главой офиса президента Андреем Ермаком. По словам посла, именно эти люди выступают главными советниками при принятии ключевых государственных решений.
Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.
Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о присутствии Елены Зеленской на этих скандальных аудиозаписях.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина разъяснила американскому Конгрессу детали данного крупного коррупционного дела.