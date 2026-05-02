В Херсоне прогремели новые взрывы

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Херсоне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новые взрывы прогремели в городе Херсон, находящемся под контролем ВСУ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала, говорится: «В Херсоне снова слышны взрывы».

Херсонская область с сентября 2022 года официально входит в состав России по итогам прошедшего референдума. Регион расположен в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями.

В августе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. После событий осени 2022 года временным административным центром региона стал город Геническ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы в Херсоне последний раз раздавались 26 апреля. До этого воздушная тревога и взрывы в этом городе звучали 5 апреля. А накануне взрывы также были слышны в подконтрольном ВСУ Харькове.



