Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
МИД: ЕС и НАТО хотят обкатать на Балтике блокировку судоходства
Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.
Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.
Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.
Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.
МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.
Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.
Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.