    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Мадьяр выдвинул ультиматум по евроинтеграции Украины
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    Задержаны участники акций устрашения против руководителей Роскомнадзора
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    17 комментариев
    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня

    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    МИД: ЕС и НАТО хотят обкатать на Балтике блокировку судоходства

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    Комментарии (11)
    30 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    @ Royal Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам с северной морской границы, пишет The Guardian.

    Британия объявила о создании единого военно-морского объединения с девятью европейскими странами для сдерживания потенциальных угроз со стороны России на «открытой морской границе на севере», сообщает The Guardian.

    Как заявил глава Королевского флота адмирал Гвин Дженкинс, несмотря на кризис на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, «Россия остается самой серьезной угрозой нашей безопасности».

    В своем выступлении адмирал отметил, что участники Совместных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) – Великобритания, Нидерланды, пять северных и три балтийские страны – на прошлой неделе подписали заявление о намерениях по созданию многонационального морского формирования, которое должно стать «дополнительной силой к НАТО».

    Канада также рассматривает возможность присоединения, в то время как часть членов НАТО корректирует свою реакцию на рост угроз со стороны России.

    Дженкинс подчеркнул, что целью новой группировки станет совместная подготовка и постоянная готовность к действиям, включая «реальные возможности, настоящие военные планы и интеграцию», а при необходимости командование будет осуществляться из штаба в Нортууде под Лондоном. По его словам, за последние два года число российских вторжений в британские воды увеличилось почти на треть, а недавно были замечены российские подлодки, ведущие скрытое наблюдение за подводной инфраструктурой.

    При этом сотрудничество между США и Британией переживает непростые времена из-за разногласий вокруг Ормузского пролива: Вашингтон критикует обсуждения Лондона и Парижа об оборонительных патрулях. Среди проблем также отмечается нехватка инвестиции в британский военный флот, что сказалось на готовности кораблей к экстренным операциям.

    На фоне этих вызовов Британия делает ставку на внедрение крупных морских дронов-эскортов для сопровождения боевых кораблей и усиления возможностей флота, что позволит снизить затраты. Несмотря на публичные угрозы Лондона задерживать российские танкеры, связанные с санкциями, реально это пока не реализовано: только с марта через британские воды прошли 98 таких судов, хотя Россия уже сопровождает их своими фрегатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании Гвин Дженкинс заявил о подготовке Россией диверсий против подводных кабелей.

    Военно-морские силы Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за российскими субмаринами.

    Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил об охоте британских военных за подводными лодками России.

    Комментарии (24)
    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Болгарская партия «Возрождение» призвала разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    Комментарии (4)
    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Барделла пообещал убрать флаг ЕС с резиденций президента Франции

    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    МИД заявил о готовности России к диалогу с Западом по безопасности в Евразии

    Грушко сообщил о готовности РФ к содержательному диалогу с Западом по Евразии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью сербским журналистам отметил важность честного и содержательного диалога России с Западом по вопросам безопасности в Евразии, подчеркивая роль Сербии как платформы для диалога.

    Россия готова к открытому и честному диалогу с Западом по вопросам безопасности в Евразии, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью сербской газете «Политика». Он подчеркнул, что основой такой архитектуры не должен быть блоковый принцип или создание систем безопасности за счет других государств.

    Грушко отметил, что предлагаемый механизм должен способствовать снижению напряженности в Европе. По его словам, Россия открыта для взаимодействия с западными институтами, однако такой диалог возможен только на равноправных условиях, без ультиматумов и попыток навязать односторонние «правила».

    «Мы считаем, что безопасность не может основываться на блоковом разделении и не должна создаваться «избранными» государствами за счет других. Речь идет о механизме, который позволит снизить напряженность в Европе. Мы открыты для диалога с западными институтами, но этот диалог должен быть содержательным и честным. Он не может вестись на основе ультиматумов или попыток навязать так называемый порядок, основанный на правилах», – заявил Грушко, комментируя инициативу Владимира Путина о создании единой архитектуры безопасности в Евразии.

    Замглавы МИД также добавил, что такие страны, как Сербия, могут сыграть важную роль в новом механизме: они могут стать своеобразными «мостами» или «платформами для диалога и компромисса» между различными участниками евразийской безопасности.

    Ранее Грушко заявил о ведении Западом политико-дипломатической войны против России на Балканах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны пытаются установить полный контроль над балканским регионом и уничтожить историческую память местных народов для сдерживания российского влияния.

    До этого Грушко рассказывал о том, что Евросоюз укореняет гибридную войну против России.


    Комментарии (8)
    1 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    МИД заявил о готовности России жестко ответить на попытки блокады Калининграда

    МИД предупредил о решительном ответе России при попытке блокады Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Москва крайне серьезно воспринимает звучащие на Западе заявления о возможной блокаде Калининградской области, и даст решительный ответ на любые такие попытки, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов.

    По словам Булатова, Россия серьезно относится к заявлениям представителей НАТО и Евросоюза о возможной блокаде Калининградской области и готова решительно ответить на любые такие шаги, передает РИА «Новости».

    «На любые такие поползновения будет дан самый решительный ответ», – заявил Булатов.

    Дипломат отметил, что авторы подобных идей недооценивают масштаб возможных военно-политических рисков для собственных стран. По его словам, подобные инициативы могут привести к опасным последствиям в регионе.

    Губернатор Калининградской области ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском.

    Президент Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    «Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил Путин.

    Комментарии (4)
    30 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    ЕС решил предложить Киеву экономические привилегии вместо ускоренного членства
    ЕС решил предложить Киеву экономические привилегии вместо ускоренного членства
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны готовят пакет краткосрочных привилегий для Киева, включающий расширенный доступ к единому рынку, на фоне отказа от ускоренного принятия государства в объединение, пишет Politico.

    Страны Евросоюза готовят пакет краткосрочных преимуществ для Киева после отказа от планов ускоренного вступления, сообщает Politico.

    Новое предложение включает расширенный доступ к рынкам и более глубокое участие в программах и институтах объединения.

    «Приоритетом Украины остается полноправное членство в ЕС. Но мы также ожидаем скорейших, ощутимых шагов, которые сделают интеграцию эффективной уже сейчас», – заявил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Предложения появились после того, как европейские столицы отвергли идею Еврокомиссии о вступлении страны до завершения основных реформ.

    Германия и Франция участвуют в формировании нового предложения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что немедленное членство невозможно, но предложил участие Киева в Европейских советах без права голоса. Союзники также рассматривают статус «присоединяющегося государства», чтобы продемонстрировать твердый курс на вступление.

    Киев настаивает на конкретной экономической помощи, включая поэтапный доступ к единому рынку и соглашения о признании производственных стандартов. По словам Ченцова, это принесет немедленные экономические выгоды и укрепит доверие инвесторов.

    Еврокомиссар по расширению Марта Кос предупредила, что надежды Владимира Зеленского на вступление в 2027 году нереальны. Высокопоставленный чиновник Европейского совета добавил, что закрытие переговорных глав к концу 2027 года возможно лишь при сохранении текущих темпов реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разработал план ускоренного частичного членства Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления страны в объединение. Политик допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради евроинтеграции.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

    Tекст: Вера Басилая

    Международное жюри художественной выставки в Венеции прекратило работу за девять дней до старта мероприятия, где ожидалось участие российской экспозиции.

    Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до старта мероприятия, пишет РБК. Открытие выставки запланировано на девятое мая.

    «На сегодняшний день были получены заявления об отставке от Международного жюри 61-й Международной художественной выставки», – говорится в официальном сообщении организаторов. Причины такого шага пока не раскрываются. В состав жюри входили пять человек под председательством Соланж Фаркас.

    Ранее в итальянской прессе появилась информация о грядущих проверках в Фонде Венецианской биеннале. Сообщалось, что Министерство культуры Италии планирует направить инспекторов для изучения финансовой отчетности и документации, касающейся павильонов России, Ирана и Израиля.

    Председатель фонда Пьетранджело Буттафуоко последовательно защищал право всех стран на участие в форуме. Он подчеркивал необходимость сохранения искусства вне политических ограничений. Напомним, что Россия представила на биеннале проект под названием «Дерево укоренено в небе».

    Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро из-за открытия российского павильона.

    Финляндия ограничила свое присутствие на выставке по причине допуска России к участию.

    Киевский режим потребовал от руководства культурного форума запретить присутствие российской делегации.

    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Стоимость европейского газа резко выросла на фоне биржевых торгов

    Цена газа на европейских биржах превысила 580 долларов за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки топлива на европейском рынке увеличились почти на 3%, достигнув максимальных значений с конца февраля текущего года.

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF открыли сессию ростом, передает РИА «Новости».

    К утру показатель достиг 582 долларов за одну тыс. кубометров, прибавив почти 3%. Базовой расчетной ценой предыдущего дня выступала отметка в 567 долларов.

    Средняя стоимость европейского топлива за март увеличилась почти на 60% по сравнению с февральскими значениями. Эксперты связывают такую динамику с серьезным обострением ближневосточного конфликта. Котировки начали активный рост после взаимных ударов США, Израиля и Ирана.

    На данный момент показатели превышают значения конца зимы на 39%. Максимальный уровень текущего года зафиксировали 19 марта, когда цена составила 853 доллара за 1 тыс. кубометров.

    При этом исторический рекорд стоимости был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за 1 тыс. кубометров, что стало абсолютным максимумом за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевая стоимость газа преодолела отметку в 541 доллар за тысячу кубометров.

    В начале недели европейские газовые котировки закрепились ниже уровня 550 долларов. До этого цена голубого топлива на лондонской бирже ICE достигла 550 долларов.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 22:56 • Новости дня
    Трамп обвинил Европу в создании «полного бардака» с Украиной

    Трамп обвинил страны НАТО в доведении Украины до состояния полного бардака

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские члены НАТО довели ситуацию на Украине до состояния «полного бардака».

    Президент США обвинил европейских союзников по НАТО в создании «полного бардака» на Украине, передает РИА «Новости».

    «И мы помогаем союзникам по НАТО с Украиной. Они устроили на Украине полный бардак, тотальный хаос, а мы им с этим помогаем», – заявил американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

    Ранее 1 апреля президент США всерьез рассматривал возможность выхода США из НАТО после того, как альянс не поддержал действия Вашингтона в операции против Ирана. По его словам, реакция союзников стала «несмываемым пятном», и США, как он подчеркнул, не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его мнению, лишь имитируют поддержку.

    Ранее президент США  назвал бессмысленным взаимодействие с европейцами по украинскому урегулированию. Американский лидер указал на неэффективность действий руководства стран Европы в зоне конфликта.


    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 12:24 • Новости дня
    Медведев назвал руководство Евросоюза «идиотами, бредящими войной с Россией»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время лекции на просветительском марафоне «Знание.Первые» зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко раскритиковал руководство Евросоюза и посетовал на утрату прежних связей с Европой.

    Выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал резкие заявления в адрес европейских лидеров, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты, просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди».

    Продолжая выступление, Медведев отметил, что, по его мнению, руководство Евросоюза «бредит войной с Российской Федерацией». Он добавил, что каждый европейский лидер решает свою задачу и, несмотря на то что он назвал их идиотами, счел их «упорными», однако предупредил, что выбранный ими курс представляет собой «очень опасную дорожку».

    Говоря о состоянии отношений России и Европы, Медведев охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия как чудовищный и признался, что ему жаль утраченного качества контактов, которое, по его словам, уже нельзя вернуть. Политик подчеркнул, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер и, скорее всего, не исчезнет даже в течение жизни нынешнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз становится для России опаснее, чем НАТО. По его мнению, Москве пора пересмотреть отношение к вступлению соседних государств в Европейский союз.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 18:04 • Новости дня
    МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД заявил протест временному поверенному Литвы из-за ликвидации захоронения советских солдат в городе Шяуляй.

    Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте была вызвана в МИД России, сообщает пресс-служба ведомства. Ей был выражен решительный протест по поводу ликвидации захоронения солдат и офицеров Красной армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков, расположенного в центре города Шяуляй.

    В дипведомстве подчеркнули, что действия литовских властей были названы «варварскими». Представителю Литвы напомнили, что Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений, включая те, что находятся за рубежом.

    МИД обратил внимание литовской стороны на недопустимость подобных действий и на возможные правовые последствия в случае повторения подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве начали перенос останков советских солдат из центра Шауляя на деревенское кладбище.

    Ранее стало известно, что за последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве. До этого МИД России выразил протест временному поверенному Эстонии в связи с актом вандализма против советского мемориала в Таллине.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России направило протест Австрии из-за героизации бандеровщины

    Посольство России направило протест Австрии из-за героизации бандеровщины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Вене выразило обеспокоенность участием австрийских политиков в мероприятиях, связанных с героизацией нацистских коллаборационистов и идеологии бандеровщины.

    Посольство России в Австрии направило ноту протеста в Министерство иностранных дел этой страны после появления информации о героизации нацистских коллаборационистов и распространения идеологии бандеровщины в австрийском публичном пространстве, передает ТАСС.

    В заявлении диппредставительства говорится: «Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с появившейся в австрийском публичном пространстве информацией о фактах героизации нацистских коллаборационистов и распространения идеологии бандеровщины». Дипломаты подчеркнули, что серьезные вопросы вызывает участие представителей местного политического истеблишмента в подобных мероприятиях.

    Посольство отметило, что такие действия противоречат международным обязательствам Австрии по недопущению реабилитации нацизма, а также Федеральному закону о запрете партии НСДАП (Verbotsgesetz 1947). В связи с этим российская сторона направила соответствующую ноту протеста в МИД Австрии.

    Ранее посольство России в Вене направило в МИД Австрии ноту с требованием принять меры в связи с осквернением советского воинского захоронения на кладбище Герстхоф.

    До этого власти Австрии в третий раз не пригласили российских представителей на памятные мероприятия в бывшем концлагере Маутхаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский отметил, что Австрия утратила значительную часть независимости и указал на деградацию политического класса страны.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 03:47 • Новости дня
    Россия пообещала обеспечить свободу судоходства на Балтике

    МИД: Россия сделает все для обеспечения свободы судоходства на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти намерены применить весь арсенал доступных ресурсов для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне активности НАТО в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов.

    По словам Булатова, Россия намерена использовать все имеющиеся ресурсы для защиты свободы судоходства в Балтийском море, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Москва готова применять не только правовые и политические инструменты, но и весь остальной арсенал доступных средств.

    Дипломат отметил, что Россия уже неоднократно подчеркивала свою позицию по этому вопросу, напоминая о важности соблюдения принципа свободы судоходства в регионе. Булатов назвал эти меры необходимыми на фоне усиления активности НАТО на Балтике.

    В интервью замглавы МИД Александр Грушко ранее отмечал, что действия стран НАТО несут серьезные угрозы международному судоходству и экономике. Он также заявил, что миссия альянса «Балтийский часовой», запущенная в январе 2025 года, направлена на установление контроля над логистическими путями и ограничение перевозок в интересах России.

    Ранее замглавы МИД Александр Грушко обвинил НАТО в попытках ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    Министерство иностранных дел пообещало ответить на случаи беспредела западных стран в регионе.

    Посол по особым поручениям Артем Булатов предупредил о решительных мерах при попытке блокады Калининградской области.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 12:16 • Новости дня
    Медведев сравнил Европу и США с «пауками в банке»

    Медведев: Европа и США сейчас «как пауки в банке»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа и США сейчас «как пауки в банке», заявил зампред Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве.

    По его словам, «довольно забавно наблюдать, как развиваются отношения между Соединёнными Штатами и Европой: и дело не в том, кому мы симпатизируем». Медведев подчеркнул, что Россия должна заниматься своими интересами, развитием и поддержкой граждан, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что нынешняя ситуация между США и Европой его радует: «Но то, что они как пауки в банке сейчас, – честно сказать, меня радует. Я это наблюдаю с большим интересом. Как принято говорить: будем смотреть и дальше, запасайтесь попкорном».

    Также политик прокомментировал военную риторику в Европе и заявил, что постоянные разговоры о неизбежности войны могут привести к её началу. Он подчеркнул, что практически все европейские лидеры обсуждают необходимость готовиться к отражению «агрессии», и предостерёг, что такое настроение опасно.

    Медведев провёл параллели с ситуацией перед Второй Мировой войной, напомнив о милитаризации Германии и других европейских стран в тот период. По его словам, сейчас Европа также активно развивает военную промышленность и наращивает выпуск техники, что, по его мнению, повторяет события прошлого.

    Ранее The Guardian сообщила, что Британия и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения для противодействия российским угрозам с северной морской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отметил, что между США и европейскими странами сохраняются разногласия относительно ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной
    ФСБ сообщила о вовлечении россиян в теракты через объявления о быстрых заработках
    Эксперты завершили идентификацию останков жертв катастрофы батискафа «Титан»
    Суд изъял имущество экс-начальника таможни на 500 млн рублей
    Апрель в Москве стал самым мокрым в истории

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

