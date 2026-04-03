    Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    3 апреля 2026, 22:15 • Политика

    Евросоюз перерождается в военный блок агрессивнее НАТО

    @ REUTERS/Jean-Marc Loos

    Tекст: Евгений Поздняков

    ЕС становится для России хуже, чем НАТО, говорит зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он считает, что Москве пора пересмотреть отношение Москвы к вступлению соседних государств в ЕС – ведь объединение из экономического становится военным блоком. Каковы шансы Старого Света сформировать мощный оборонный союз и почему этот шаг Брюсселя точно закроет Украине дорогу в Европу?

    ЕС может превратиться в военный альянс, направленный на противодействие России. Такую точку зрения в своем канале в мессенджере Мах высказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его оценке, милитаристский блок объединенной Европы может оказаться для Москвы «в чем-то хуже, чем НАТО».

    В связи с этим он напомнил, что до недавнего времени Кремль «сдержанно-спокойно» относился к желанию соседних государств, в том числе и Украины, присоединиться к ЕС. Однако теперь данное объединение перестало быть исключительно экономическим блоком, а значит, позиция Москвы также должна измениться.

    «Пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей», – призвал Медведев. На этом фоне зампред Совбеза вспомнил недавний визит в Россию армянского премьера Никола Пашиняна. По его оценке, Владимир Путин в рамках встречи с коллегой как раз «намекнул» ему, что «членство в ЕАЭС и членство в ЕС несовместимы».

    Примечательно, что еще в сентябре прошлого года президент РФ, общаясь с главой правительства Словакии Робертом Фицо, отмечал, что Москва не выступает против присоединения Украины к Евросоюзу. «Что касается НАТО – это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня», – пояснял тогда Путин.

    Впрочем, с тех пор ситуация в Европе заметно изменилась. Французский лидер Эммануэль Макрон, например, призвал другие крупные средние государства бороться с доминированием на международной арене Вашингтона и Пекина. «Мы не хотим зависеть от доминирования Китая и не хотим подвергаться непредсказуемости США», – цитирует его Bloomberg.

    Возросшие амбиции ЕС в военной сфере заметны не только в словах, но и на деле. Так, согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств», составленному газетой ВЗГЛЯД, особый рост враждебности наблюдается в странах Северной Европы, в частности в Латвии, Литве, Финляндии и Эстонии.

    Главная причина их лидерства в таблице – серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые пролетали по территории республик для нанесения ударов по России. При этом действия Киева государства не осудили. В то же время страны Прибалтики и Скандинавии бьют рекорды по расходам на военную сферу.

    Не отстают от них и другие члены ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, например, в прошлом году анонсировала выдачу 800 млрд евро на усиление оборонных возможностей объединения ради «достижения мира на Украине». На этом фоне польский премьер Дональд Туск и вовсе говорил о важности «выигрыша» Старого Света в новой гонке вооружений с Россией.

    «Медведев безусловно прав в том, что процесс трансформации ЕС в военный блок уже запущен. Мы видим это в растущих расходах на оборону, во все более агрессивной риторике тех или иных членов объединения. Но эта тенденция не будет развиваться быстро», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Во-первых, скорости перемен мешают доктринальные документы Евросоюза.

    Все-таки организация изначально задумывалась в большей степени как экономический блок. Соответственно, и основополагающие договоры выстраиваются вокруг взаимодействия в этой сфере. Попытки же транслировать это единство в политическую или военную плоскость часто заканчивались провалом», – поясняет он.

    «Во-вторых, процесс милитаризации исходит от евробюрократии в Брюсселе. Это не воля народа, по крайней мере, не большей его части, и не позиция значительной доли национальных государств-членов ЕС. Те или иные агрессивные действия европейского руководства часто вызывают споры внутри объединения», – продолжает собеседник.

    «Соответственно, превращение союза в полноценный военный блок как минимум будет замедлено различием в позициях тех или иных стран. Да и потребует оно значительного пересмотра многих документов, что, зная темпы работы чиновников ЕС, тоже потребует колоссальных затрат времени», – добавляет эксперт.

    «Также в ЕС еще остаются трезвомыслящие страны, например, Венгрия, Чехия и Словакия. Кроме того, во многих республиках на выборах одерживают победу кандидаты, которые выступают за нормализацию диалога с Москвой. А попыток внести радикальные правки в системообразующие документы мы до сих пор не видим», – рассуждает собеседник.

    «То есть надежды на восстановления здравомыслия у ЕС все еще сохраняются. Другое дело, что за ситуацией стоит пристально наблюдать, чтобы быть готовыми резко отреагировать на вопиющие шаги Старого Света. Все-таки опасность со стороны единой в военном отношении Европы очевидна», – считает эксперт.

    «Речь идет о потенциально равном противнике для России.

    Союз опережает нас по целому ряду факторов: это и мобилизационный потенциал в силу большего населения, и текущий объем экономики. Но и у Москвы немало преимуществ. Наши солдаты обладают реальным опытом, заработанным в современном конфликте, а ядерный арсенал в разы превышает европейский. Это, кстати, и выступит сдерживающим фактором дальнейшей трансформации ЕС», – акцентирует Анпилогов.

    Сегодня Старый Свет открыто называет Россию врагом номер один, напоминает Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Поэтому его дальнейшее расширение уже сейчас может восприниматься как шаг, направленный против наших интересов. То же верно и относительно стремлений Украины вступить в этот клуб», – говорит он.

    «Сейчас наш фокус, как мне кажется, смещен в сторону "брожения" НАТО. Там действительно усиливаются противоречия, и бывшее единство постепенно распадается. Но главные интересы Москвы сосредоточены вовсе не в Трансатлантике. Они лежат более компактно – в Европе. И здесь уже противостояние приобретает принципиальный характер. Более того, оно становится всеобъемлющим: и в экономике, и в обороне», – дополняет Ткаченко.

    Учитывая современные тенденции по активной милитаризации Евросоюза и его членов, вероятность трансформации ЕС в военный блок исключать нельзя,

    считает Иван Кузьмин, военный эксперт, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли». «Однако полноценно говорить об этом сегодня преждевременно», – рассуждает собеседник.

    «Исторически мы уже видели попытки Старого Света создать единую военную структуру – Европейское оборонительное сообщество активно обсуждалось в 50-х. Возникали и другие проекты, но все они сталкивались с ворохом проблем. На каком языке будут говорить единые Вооруженные силы? Какая страна возьмет на себя лидерство?» – вспоминает эксперт.

    «Это лишь самые очевидные вопросы, но они явно очерчивают широту проблем, с которыми могут столкнуться 27 государств ЕС на пути превращения в теоретический военный альянс и уж тем более на пути формирования общей армии. Сегодня же союз не справляется даже с выработкой общего внешнеполитического курса», – уточняет он.

    «Неспособность ЕС принять 20-й пакет санкций из-за противодействия со стороны Венгрии – яркая иллюстрация этого сюжета. То есть на текущий момент члены объединения не способны договориться не то что о правилах единого военного блока, но даже и о его теоретическом облике», – продолжает собеседник.

    «Соответственно, говорить о пересмотре российской позиции относительно вступления Украины в союз пока рано. Тем не менее за ситуацией важно следить и исходить из уже озвученного президентом РФ тезиса о том, что Москва никогда не возражала против членства Киева в Евросоюзе», – полагает Кузьмин. Несколько иной точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев.

    «Москва публично никогда не возражала против вступления Украины в ЕС, но это был скорее риторический прием,

    – считает эксперт. – С одной стороны, нам важно было подчеркнуть разницу между Евросоюзом и НАТО: экономический блок – это не военный альянс, и мы ожидали от Брюсселя соответствующего поведения. С другой – допускаю, что в Москве шли на заведомо пустую уступку. Вряд ли кто-то всерьез верил, что ЕС когда-нибудь примет Украину в свои ряды».

    «В этой связи вспоминается старый анекдот, который был популярен в Киеве в нулевые годы:

    - Когда Украина вступит в ЕС?

    - Сразу после Турции.

    - А когда Турция вступит в ЕС?

    - Никогда!

    Но ситуация изменилась: Евросоюз на глазах превращается в военный блок. Да, брюссельская бюрократия неповоротлива. Однако, судя по показателям стран ЕС в «Рейтинге недружественных правительств» и по изменениям в инфраструктурных проектах у наших границ, мы видим: военная логика душит экономическую. И это бьет по нашим интересам – не только на Украине, но и в Молдавии, и на Кавказе. Поэтому официальная позиция Москвы может измениться и закрыть ряду стран путь в ЕС», – резюмирует политолог.

