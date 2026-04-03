Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс «хуже НАТО»

Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс хуже, чем НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может стать военным альянсом, который будет представлять для России большую угрозу, чем НАТО.
Дмитрий Медведев выразил мнение в своём Telegram-канале , что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и может трансформироваться в военный альянс, враждебный России.
По его словам, ЕС способен довольно быстро превратиться в структуру, которая будет опаснее НАТО. «Теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО», – заявил Медведев.
Он добавил, что внутренняя риторика России по поводу членства соседних стран в Евросоюзе ранее была сдержанной, однако теперь эта позиция должна измениться. Медведев подчеркнул, что европейские политики в Брюсселе серьезно задумались о создании военной компоненты внутри ЕС, что существенно меняет геополитическую ситуацию.
Политик также отметил, что риторика президента США относительно выхода Америки из НАТО является эпатажем, и такие шаги маловероятны, хотя возможно уменьшение американского военного присутствия в Европе. По мнению Медведева, задачей возможного военного альянса ЕС станет усиление русофобской риторики и извлечение политических и финансовых выгод.
Дмитрий Медведев назвал Евросоюз глобалистской русофобской структурой, наращивающей военные возможности и вооружающей киевский режим.
Замглавы МИД России Александр Грушко на заседании экспертного совета заявил, видя в шагах Евросоюза подготовку экономики, инфраструктуры и военных структур к возможному прямому противостоянию с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по уровню антироссийской риторики уже превзошел НАТО и по настойчивости в милитаризации ему не уступает.
