Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс «хуже НАТО»

Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс хуже, чем НАТО

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев выразил мнение в своём Telegram-канале , что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и может трансформироваться в военный альянс, враждебный России.

По его словам, ЕС способен довольно быстро превратиться в структуру, которая будет опаснее НАТО. «Теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО», – заявил Медведев.

Он добавил, что внутренняя риторика России по поводу членства соседних стран в Евросоюзе ранее была сдержанной, однако теперь эта позиция должна измениться. Медведев подчеркнул, что европейские политики в Брюсселе серьезно задумались о создании военной компоненты внутри ЕС, что существенно меняет геополитическую ситуацию.

Политик также отметил, что риторика президента США относительно выхода Америки из НАТО является эпатажем, и такие шаги маловероятны, хотя возможно уменьшение американского военного присутствия в Европе. По мнению Медведева, задачей возможного военного альянса ЕС станет усиление русофобской риторики и извлечение политических и финансовых выгод.

Дмитрий Медведев назвал Евросоюз глобалистской русофобской структурой, наращивающей военные возможности и вооружающей киевский режим.

Замглавы МИД России Александр Грушко на заседании экспертного совета заявил, видя в шагах Евросоюза подготовку экономики, инфраструктуры и военных структур к возможному прямому противостоянию с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по уровню антироссийской риторики уже превзошел НАТО и по настойчивости в милитаризации ему не уступает.

