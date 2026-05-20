В Новосибирске врачи спасли пенсионера с разорванным сердцем

Новосибирские врачи спасли пенсионера с разорванным сердцем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске прооперировали пенсионера с разрывом левого желудочка сердца. У мужчины диагностировали такую патологию на приёме у врача, хотя сам он чувствовал себя удовлетворительно и не прекращал занятия спортом, сообщает ТАСС.

14 лет назад пациенту уже делали операцию на сердце, после которой кости его грудины срослись не полностью, но дискомфорта это не вызывало. На очередном осмотре врачи увидели, что под кожей фактически бьется само сердце, и установили повторный разрыв органа.

По оценке медиков, аневризма возникла вновь и разорвалась более года назад, однако кровь удержали в сердце спайки после прежнего вмешательства и крупный тромб. В полости образовался огромный «мешок» примерно на полтора литра крови. Хирурги оперировали пациента около пяти часов, а через месяц его выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее хирурги центра имени Мешалкина провели восьмичасовую операцию 49-летнему мужчине с разрывом аорты после обильного ужина шашлыком. До этого врачи городской больницы Орска провели уникальную операцию и извлекли пулю из сердца местной жительницы, раненой из винтовки.