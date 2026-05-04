При атаках ВСУ в ДНР пострадали ребенок и двое взрослых

Пушилин сообщил о трех пострадавших из-за атак ВСУ в ДНР
В результате обстрелов и взрывов в Горловке получили ранения мальчик, а также двое мужчин, среди которых один пострадал от атаки беспилотника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Max о новых жертвах среди мирного населения в результате атак ВСУ.
По его данным, в Никитовском районе Горловки мальчик 2012 года рождения получил ранения средней степени тяжести при взрыве неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса.
В этом же районе города мужчина 1971 года рождения пострадал в результате удара беспилотника, примененного вооруженными формированиями Украины.
Кроме того, в Калининском районе Горловки мужчина 1962 года рождения получил ранения средней степени тяжести при подрыве на взрывоопасном предмете.
Ранее в результате атаки украинских дронов на ДНР погибли двое мирных жителей.