Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через мобильные аптеки

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптеки на территориях, где отсутствуют стационарные аптечные пункты, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, эксперимент стартует 1 сентября 2026 года и завершится 1 сентября 2029 года.

Передвижной аптечный пункт будет структурным подразделением аптечной организации и работать вне стационарного торгового объекта. Препараты будут продаваться через изолированный модуль на базе автомобиля с отдельной кабиной водителя. Такие пункты смогут появиться в селах, где нет аптек, медицинских учреждений или предпринимателей с лицензией на фармацевтическую деятельность.

В мобильных аптеках можно будет приобрести не только основные лекарства, но и оформить заказ на другие препараты. Однако продажа средств, содержащих наркотические вещества, психотропные и сильнодействующие компоненты, а также радиофармацевтических и иммунобиологических препаратов, будет запрещена.

Автомобили для мобильных аптек оснастят оборудованием для автономной работы. Контроль за исполнением новых правил возложен на Росздравнадзор. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на повышение доступности лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов, и одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных сел.

Государственная дума одобрила закон по продаже лекарств через мобильные аптеки во втором и третьем чтениях.

Ранее парламентарии поддержали запуск этого федерального эксперимента в первом чтении.

Партия «Единая Россия» подготовила соответствующий законопроект для обеспечения жителей отдаленных сел медикаментами.