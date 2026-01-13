Госдума одобрила эксперимент по торговле лекарствами в передвижных аптеках

Госдума приняла в первом чтении закон о передвижных аптеках

Tекст: Денис Тельманов

Законопроект о запуске федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках одобрили в первом чтении, передает ТАСС. Документ внесли парламентарии от партии «Единая Россия».

Эксперимент планируют проводить с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Нововведение позволит аптечным организациям осуществлять розничную продажу лекарственных препаратов с помощью передвижных аптечных пунктов в селах, где отсутствуют стационарные аптеки.

В то же время в законопроекте установлены ограничения. В частности, из продажи в мобильных аптеках исключат лекарства с содержанием наркотических и психотропных веществ, а также их прекурсоров.

Запрет распространяется на сильнодействующие препараты, иммунобиологические лекарства, препараты с содержанием спирта свыше 25% и лекарства, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов.

Перечень запрещенных к продаже в передвижных аптеках препаратов детально прописан в документе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фракция «Единая Россия» рассчитывает на быстрое принятие законопроекта о передвижных аптеках.

Правительство ищет пути решения проблемы с доступом к лекарствам в населенных пунктах, где нет стационарных аптек.

Президент Владимир Путин ранее поддержал инициативу по передвижным аптекам. Путин также подчеркнул важность сохранения фиксированных цен на льготные лекарства и призвал внимательнее контролировать этот вопрос.

