Нападением на Иран Израиль взвинтил ставки на Ближнем Востоке

Tекст: Андрей Резчиков

В ночь на пятницу Израиль начал наносить по Ирану превентивные удары. В первой атаке из пяти волн участвовали беспилотники и около 200 самолетов ВВС Израиля. Они сбросили более 330 боеприпасов. В пятницу днем нанесение авиационных ударов продолжилось.

Военная операция под кодовым названием «Нация львов», как дал понять премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, может затянуться на неопределенное время. Одновременно на территории Израиля было введено особое положение, согласно которому отменены все образовательные мероприятия, приостанавливается работа предприятий, кроме критически важных, запрещаются массовые собрания.

«Мы нанесли удар в сердце иранской ядерной военной программы, атаковали главный объект Ирана по обогащению в Натанзе, атаковали ведущих физиков-ядерщиков, работавших над иранской бомбой», – заявил Нетаньяху в специальном обращении.

Причинами для упреждающего удара по Ирану, как пояснили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), стали «прямая и косвенная кампания террора против Израиля и продвижение к получению ядерного оружия». На этой счет высказываются разные оценки. Согласно одним данным, Иран якобы обогатил уран, которого хватило бы на девять ядерных бомб, по другим – на 15.

Первой целью стали наземные ядерные, военные и другие стратегические объекты страны, среди них десятки радаров и пусковых установок ракет класса «земля-воздух». Всего речь идет о более ста целях в различных районах Ирана, в том числе в Тегеране, Ширазе, провинциях Керманшах и Лурестан. Целью для удара также стал аэропорт Тебриз на северо-западе страны.

Общество Красного Полумесяца Ирана приводит данные о поражении не менее 60 локаций в восьми провинциях страны, включая Восточный и Западный Азербайджан, Исфахан, Илам, Керманшах, Маркази, Хамадан, Хузестан и Курдистан. Ранения получили не менее 95 человек. К спасательным работам были привлечены 134 команды и 669 специалистов.

По данным израильской прессы, служба внешней разведки «Масад» разместила в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создала базу беспилотников недалеко от Тегерана. Операция готовилась несколько лет. В ходе атаки израильские военные направили эти дроны на пусковые установки ракет класса «земля – земля». Другое вооружение было установлено на замаскированных автомобилях, тайно завезенных в Иран. Это позволило нейтрализовать средства иранской ПВО, чтобы вывести из-под удара израильские ВВС.

Кроме того, целью атаки было устранение высокопоставленных чиновников в Тегеране. В результате авиаударов по укрытиям высокопоставленных военных руководителей Ирана и их жилым домам погибли главком Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид с сыном и другие военные. Также среди жертв оказалось не менее шести физиков-атомщиков, которые имели отношение к ядерной программе Ирана по обогащению урана, отметили в Израиле.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи оперативно назначил новых военных руководителей вместо погибших и пообещал Израилю суровое наказание, уточнив, что «мощная рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит это безнаказанным». «Этим преступлением сионистский режим приготовил себе горькую и мучительную судьбу, и она его обязательно постигнет», – пообещал Хаменеи.

В иранском священном городе Кум на куполе мечети Джамкаран возвысился красный флаг, символизирующий призыв к мести. Впервые подобный красный флаг поднимался в январе 2020 года, после гибели генерала Касема Сулеймани. В качестве мести Иран осуществил тогда ограниченный ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад в Ираке.

В заявлении правительства Ирана говорится о готовности жестко ответить на действия Израиля. Там отметили, что в результате ударов погибли гражданские лиц, в том числе ученые и военные. Генштаб вооруженных сил Ирана говорит об отсутствии каких-либо препятствий для ответа. Первой реакций стал пуск около сотни дронов, которые, по оценкам военных, должны долететь до Израиля за несколько часов.

Иран также направил письмо в ООН с требованием осудить атаки Израиля. В ЦАХАЛ позже заявили о перехвате всех иранских беспилотников.

Свою обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном выразила Россия. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва осуждает происходящее. По его словам, глава государства Владимир Путин держит происходящее под постоянным контролем. С осуждением ударов Израиля также выступил российский МИД, который считает, что Израиль сделал «сознательный выбор» в пользу дальнейшей эскалации напряженности и «взвинчивания ставок».

В экспертной среде нет единого мнения о том, как будут дальше развиваться события. Многое станет понятно после ответных действий Тегерана, который до сих пор не сделал решительных шагов. Однако уже сейчас понятно, что переговорный процесс по поиску мирного решения проблемы ядерного досье Тегерана заходит в тупик.

«Ситуация на Ближнем Востоке резко меняется. У Ирана есть возможности нанести ответный удар. Обстановка балансирует на грани регионального срыва и существует вероятность втягивания американцев в ближневосточную войну»,

– считает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа.

По его словам, провокация Израиля «не имеет оправдания» ни с политической, ни с военной точки зрения. «Действия Израиля направлены на осложнение ситуации. Появляется угроза большой войны на Ближнем Востоке. Если она начнется, то это будет касаться не только Ирана и Израиля, в нее будут вовлечены все страны региона», – добавил политолог.

Дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов, в том числе от поведения региональных стран, великих держав и ответных действий Тегерана: «Израиль и прежде наносил удары по Ирану, но всякий раз следовал очень осторожный ответ. Но какой будет ответная реакция сейчас, сказать сложно, потому что у иранцев есть средства, чтобы пробить систему ПВО «Железный купол», которой так хвастается Израиль».

Тарасов назвал удары Израиля провокационными, потому что они нанесены накануне шестого раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Омане. «Переговоры планировалось провести в это воскресенье. Но Израиль практически обнулил все договоренности на проведение переговоров о ядерном соглашении. Если переговоры возобновятся, то их придется начинать с чистого листа», – полагает спикер.

В США отрицают участие в атаке Израиля, но в Иране говорят, что операция была бы невозможна без координации и разрешения Вашингтона. По мнению Тарасова, США не были заинтересованы в этих ударах: «Президент США Дональд Трамп устраивал утечки информации о том, что Израиль собирается нанести удар.

Впервые за всю историю взаимоотношений двух стран американцы заранее раскрыли военные планы Израиля. И это говорит о том, что главная борьба идет в Белом доме».

«Эти удары – начально серьезной войны между Ираном и Израилем, но не классической сухопутной, а авиационно-ракетной и с использованием беспилотников. Израиль не будет высаживаться в Иране, где сухопутные войска противника успеха иметь не будут. Иран – это не Ирак. Речь идет только о мощных авиационных ударах», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

По его словам, отказ США оказывать военную поддержку в проведении атак на Иран «осложняет те задачи, которые перед собой поставил Израиль»: «Эти удары не похожи на те, которыми обменивались Иран и Израиль в прошлом году. Уже сейчас видны большие разрушения тех объектов, в которые попадали израильские ракеты и бомбы. В ответ Иран запустил более ста беспилотников и Израиль активно боролся с ними».

По мнению эксперта, гибель представителей военной верхушки в Иране внесла «определенную смуту» в ответные действия Тегерана. «Я уверен, что в ближайшее время Иран запустит ракеты. И здесь возникает вопрос, смогут ли израильские силы ПВО предотвратить разрушения? Если в прошлый раз Израилю помогали союзники отбить удар, то сейчас США не имеют достаточно средств для защиты, в регионе нет столько авианесущих групп, как в прошлый раз. А несколько эсминцев не смогут эффективно противодействовать массированным атакам, которые, я думаю, будут применяться против Израиля», – рассуждает спикер.

Сажин напомнил, что у Ирана насчитывается около 30 основных ядерных объектов, главные из которых находятся в Натанзе и Фордо, «то есть там, где происходит обогащение урана». «Эти объекты находятся на глубине до 800 метров под землей. Таких неядерных бомб, которые могли бы поразить эти цели, у Израиля нет. Ими располагают только США, каждая весит от 12 до 15 тонн и удар может наноситься только со стратегических американских бомбардировщиков B-2. У Израиля этих самолетов тоже нет», – пояснил собеседник.

Таким образом, Израиль способен причинить серьезный ущерб наземным сооружениям, но не может «уничтожить центрифуги, которые обогащают уран». «Остановить или обнулить ядерную программу Ирана Израиль самостоятельно не сможет, но вполне способен притормозить процесс развития ядерной программы. Операция Израиля может продлиться неделю, месяц или даже дольше. То есть это серьезная война», – подчеркивает востоковед.

Сажин полагает, что Иран, скорее всего, в ближайшее время откажется проводить дальнейшие переговоры с США по ядерному досье и этот процесс придется начинать с нуля. Он особо отметил, что с осуждением нападения Израиля на Иран уже выступили Египет, Турция, Китай, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

«Израиль с самого начала был против любых переговоров США с Ираном, как и против ядерной сделки 2015 года. Нетаньяху и его соратники всегда считали силовой путь единственным в решении иранской ядерной проблемы. Но вполне может быть, что Израиль окажется в серьезной дипломатическо-политической блокаде. Общественные круги Европы, я полагаю, тоже осудят действия Израиля», – прогнозирует Сажин.