Израильские истребители за ночь атаковали более 100 целей Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Более 200 истребителей ВВС Израиля атаковали более 100 целей на территории Ирана, передает ТАСС. Сообщается, что удары были нанесены по объектам, включая укрытия высокопоставленных военных руководителей Ирана.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Эфи Дефрина, в ходе операции по целям в Иране было использовано более 330 различных боеприпасов. Он отметил, что операция проводилась на основе данных разведки и была направлена на ключевые объекты.

Общество Красного Полумесяца Ирана, пишет РИА «Новости», сообщило о поражении не менее 60 локаций в восьми провинциях страны, включая Тегеран, Восточный и Западный Азербайджан, Исфахан, Илам, Керманшах, Маркази, Хамадан, Хузестан и Курдистан. К спасательным работам были привлечены 134 команды и 669 специалистов.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила: «Ночью более 200 истребителей ВВС, действуя в соответствии с точными указаниями разведки, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных лидеров».

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.