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    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой кризис повлиял на израильский эксперимент

    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

    56 комментариев
    2 ноября 2026, 05:57 • Новости дня

    Главный онколог Минздрава назвал средний возраст заболеваемости раком в России

    Онколог Каприн назвал 65 лет средним возрастом заболеваемости раком в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средний возраст заболеваемости раком в России составляет около 65 лет, сообщил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.

    «На ранних стадиях мы сейчас стали очень активно выявлять, у нас растет заболеваемость. Но я бы не сказал, что рак молодеет. Все равно самая большая медиана – 65 лет», – заявил Каприн РИА «Новости».

    По его словам, чем старше человек, тем выше риск развития онкологического заболевания. Онколог отметил, что благодаря хорошей диагностике врачи стали выявлять латентные виды рака, которые раньше могли бы обнаружить только через пять-семь лет.

    Каприн добавил, что сейчас для терапии меланомы уже применяется онковакцина, а препараты от других видов рака находятся в стадии разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве заявили о возможном увеличении числа новых случаев злокачественных новообразований в России на 15,9% к 2050 году.

    Главный онколог Москвы Игорь Хатьков сообщил о начале процесса превращения нормальных клеток в злокачественные после 50 лет.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о выявляемости онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в России на уровне более 62%.

    1 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    Депутат напомнил о праве на бесплатную стоматологию в частных клиниках

    По ОМС можно бесплатно лечить зубы в частных клиниках

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне могут бесплатно получать стоматологическую помощь не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе ОМС, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

    «В регионе, где человек зарегистрирован, его обязаны принять и оказать помощь в любой государственной клинике. Но при этом медицинскую стоматологическую помощь по полису можно получить не только в госклиниках, но и в частных – если они работают в системе ОМС», – заявил он РИА «Новости».

    Однако набор стоматологических услуг по полису в частной клинике может быть ограничен.

    Депутат посоветовал уточнять эту информацию перед записью в конкретное учреждение – в страховой компании или в регистратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частные медицинские сети ввели собственные категории врачей для повышения стоимости услуг.

    Ранее Куринный объяснил порядок получения налогового вычета за оплату лечения.

    В сентябре в Федеральном фонде ОМС сообщили о бесплатном лечении кариеса, удалении зубов и экстренной помощи при острой боли в рамках системы ОМС.

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    31 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Минздрав разработал стандарт лечения мозолей с помощью лазера и мочевины

    Минздрав подготовил новый стандарт амбулаторного лечения мозолей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях, включающий применение лазера и препаратов с мочевиной.

    Проект приказа ведомства предусматривает использование электрокоагуляции, лазерного удаления пораженных тканей кожи и препаратов с мочевиной, передает РИА «Новости».

    «Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при мозолях и омозолелостях (диагностика и лечение) согласно приложению», – говорится в документе.

    Помощь будет оказываться амбулаторно и в плановой форме. Средняя продолжительность лечения составит 39 дней. Для диагностики пациентам потребуется пройти осмотр у врача-дерматовенеролога и сдать микробиологическое исследование на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам.

    Также предусмотрены консультации хирурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупредила об опасности постоянного ношения кроссовок. Специалисты посоветовали выбирать кроссовки с амортизирующей подошвой для безопасной ходьбы. Остеопат Дмитрий Симкин предупредил об опасности обуви с тонкой подошвой для поясницы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    31 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Житель Приморья скончался после 17 лет курения вейпов

    В Приморье 33-летний мужчина умер после 17 лет курения электронных сигарет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Приморском крае скончался мужчина, чьи легкие оказались разрушены пневмонией, туберкулезом и необратимым фиброзом после 17 лет курения электронных сигарет.

    33-летний житель Приморского края обратился к врачам с жалобами на одышку и резкое ухудшение самочувствия. Пациента госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако обследование также выявило диссеминированный туберкулез и фиброз. Здоровая ткань легких оказалась заменена рубцами, пишут «Вести» со ссылкой на SHOT.

    Пациент признался, что курил в течение 17 лет, отдавая предпочтение электронным сигаретам. Несмотря на лечение, состояние больного стремительно ухудшалось. Его перевели в реанимацию с тяжелой дыхательной недостаточностью, но спасти мужчину не удалось.

    Медики отмечают, что вейпы серьезно подрывают иммунитет легких, увеличивая риск развития туберкулеза у активных парильщиков в четыре-пять раз. За прошедший год количество случаев тотального поражения легких из-за курения электронных сигарет возросло на 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пульмонолог Евгений Попов заявил о риске развития попкорновой болезни легких у курильщиков вейпов.

    В мае житель Саратовской области едва не задохнулся из-за резкого падения уровня кислорода в крови на фоне многолетнего употребления электронных сигарет.

    Ранее источники сообщили о подготовке полного запрета производства, импорта и розничной продажи вейпов в России.

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    31 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Жертвами укусов клещей за десять дней стали около 3 тыс. россиян

    Около 3 тыс. россиян пострадали от укусов клещей за последние 10 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за аномально теплой осени сезон активности клещей в России продлился до ноября, за последние десять дней от укусов паразитов пострадали около 3 тыс. человек.

    В России из-за аномально теплой погоды сезон активности клещей продлился до ноября, за последние десять дней от укусов паразитов пострадали около 3 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Паразиты продолжают атаковать людей по всей стране: только в Рязанской области за неделю к медикам обратились 74 человека, включая 18 детей», – говорится в сообщении.

    В Курской области зарегистрировали 70 пострадавших, среди которых 23 ребенка. В Псковской области покусаны 11 человек, а в Волгоградской – семь. Отмечается, что укусы фиксируют не только в лесах, но и на дачах, в парках и возле жилых домов.

    Некоторые клещи переносят опасные инфекции. В частности, в Псковской области возбудителей болезни Лайма выявили у четырех из десяти исследованных за неделю паразитов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего периода повышенной опасности укусов клещей.

    Также в России зафиксировали более 386 тыс. обращений к врачам из-за укусов клещей.

    Кроме того, за медицинской помощью обратились более 84 тыс. жителей различных регионов страны.

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    31 октября 2026, 03:39 • Новости дня
    Онищенко назвал главные угрозы для продолжительности жизни

    Сердечно-сосудистые заболевания стали главной угрозой долголетию

    Tекст: Катерина Туманова

    Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания представляют наибольшую угрозу для продолжительности жизни людей, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Первое – сердечно-сосудистые, второе – идет онкология, третье – эндокринные. Это те группы заболеваний, целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группах», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Фундаментом развития этих заболеваний академик назвал перенесенный грипп, COVID-19 и другие респираторные заболевания.

    Он подчеркнул, что здравоохранение влияет на продолжительность жизни лишь на 20%. Остальное зависит от человека: его двигательной активности, питания и вакцинации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр здравоохранения Мурашко сообщил о лидерстве сердечно-сосудистых заболеваний в структуре смертности населения России.

    В сентябре Онищенко заявил о росте случаев деменции в России из-за увеличения продолжительности жизни и улучшения диагностики. Он также спрогнозировал увеличение числа пациентов с кардиологическими, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями из-за малоподвижного образа жизни и стрессов.

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    1 ноября 2026, 05:31 • Новости дня
    Диетолог предупредил об опасности чистки печени растительным маслом

    Диетолог Гладышев предупредил об опасности чистки печени маслом

    Tекст: Катерина Туманова

    Употребление растительного масла натощак ради очищения печени способно привести к закупорке желчного протока и срочной хирургической операции, сообщил врач-диетолог Олег Гладышев.

    Попытки самостоятельно очистить печень с помощью употребления растительного масла могут нанести серьезный вред здоровью, заявил он ТАСС.

    «Печень сама фильтрует кровь и нейтрализует токсины. Ей не нужна внешняя чистка. Масло обладает желчегонным свойством – да. Стимулирует сокращение желчного пузыря, но если там есть камень и он застрянет в желчном протоке, то это дикая боль и операционный стол», – заявил заведующий консультативным отделением Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Олег Гладышев.

    Врач подчеркнул, что лечиться наугад нельзя, а при любых проблемах с желчным пузырем необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева сообщила о риске тяжелых ожогов из-за попыток вылечить рак уксусом или содой. Гепатолог Бирюкова рассказывала об отсутствии у печени потребности в специальных чистках от шлаков.

    Врач назвал неочевидные причины повышения уровня холестерина.

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    30 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Лерчек попросила у суда разрешения на выезд в Китай для лечения рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), страдающей раком желудка четвертой стадии, обратилась в суд с ходатайством о разрешении на ее выезд в Китай для прохождения лечения, сообщил адвокат Константин Третьяков.

    «Валерия получила официальное приглашение на лечение от клиники из Китая, мы перевели его на русский язык и заверили у нотариуса, сегодня подали в суд ходатайство с просьбой разрешить ей выезд за границу», – заявил Третьяков РИА «Новости».

    В четверг тренер по танцам Луис Сквиччиарини, отец четвертого ребенка Чекалиной, сообщил в соцсетях о том, что Чекалиной назначили повторный курс химиотерапии из-за сильных болей. Ранее она уже завершила один курс, однако источник из ее окружения сообщал, что таргетную терапию ей придется проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лерчек уже обращалась в суд с подобной просьбой.

    Ранее блогер сообщила о планах получения разрешения на выезд.

    До этого врачи обнаружили у Валерии Чекалиной прогрессирование рака.

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    31 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике мышиной лихорадки

    Роспотребнадзор: Своевременная уборка мусора защитит от мышиной лихорадки

    Tекст: Катерина Туманова

    Защита помещений от грызунов, хранение продуктов и воды в закрытых емкостях и своевременная уборка мусора помогут предотвратить заражение мышиной лихорадкой, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Для профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом необходимо защищать жилые и хозяйственные помещения от проникновения грызунов, хранить продукты и питьевую воду в плотно закрытых емкостях, своевременно убирать мусор и соблюдать гигиену рук», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    В Роспотребнадзоре отметили, что уборку помещений, где могли находиться грызуны, нужно проводить влажным способом с использованием дезинфицирующих средств, перчаток и респиратора. При появлении признаков заболевания после возможного контакта с животными следует незамедлительно обратиться к врачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор сообщил о наличии случаев заболевания мышиной лихорадкой в стране на фоне тенденции к снижению заболеваемости.

    Во вторник в России выявили более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю. Роспотребнадзор также сообщил о выявлении лихорадки Зика у вернувшейся с Бали россиянки.

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    31 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал мифом многолетнее действие прививки от гриппа

    Роспотребнадзор опроверг миф о многолетней защите прививки от гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Самым частым заблуждением о вакцинации от гриппа является мнение, что одной прививки хватает на несколько лет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «Самым частым заблуждением является мнение о том, что одной вакцинации хватит на несколько лет», – сообщили в Роспотребнадзоре РИА «Новости», отметив необходимость ежегодной прививки из-за постоянной изменчивости вируса.

    В ведомстве также развеяли миф о возможности заболеть гриппом в результате вакцинации. Современные препараты содержат неживой вирус, а только его фрагменты, на которые в организме формируется иммунный ответ.

    Небольшое повышение температуры тела или слабость могут быть обычной временной реакцией организма на прививку. Сделать ее можно бесплатно в поликлинике по месту жительства после обязательного осмотра у медицинского работника и измерения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роспотребнадзоре сообщили о необходимости прохождения осмотра у врача перед вакцинацией от гриппа.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сохранении иммунитета после прививки от гриппа только в течение одного эпидемиологического сезона.

    Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил способность вируса гриппа легко мутировать и обходить приобретенный годом ранее иммунитет.

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    30 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    В пяти регионах России зафиксировали вспышку мышиной лихорадки

    В пяти регионах России мышиной лихорадкой заразились свыше 1,5 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Симптомы мышиной лихорадки выявили у более чем 1,5 тыс. жителей в нескольких субъектах России на фоне осенней миграции грызунов к человеческому жилью.

    Случаи заболевания зафиксировали у 1512 человек в Нижегородской и Саратовской областях, Башкортостане, Татарстане и Удмуртии. Осенний всплеск заболеваемости связан с миграцией мышей с полей ближе к домам в поисках тепла, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Инфекция передается при вдыхании пыли с частицами выделений грызунов или прикосновении к зараженным поверхностям во время уборки на дачах и придомовых территориях. Инкубационный период болезни может достигать одного месяца.

    У пациентов наблюдается резкое повышение температуры до 39–40 градусов, ломота в мышцах, головная боль, боли в животе и пояснице, а также покраснения на верхней части тела. В тяжелых случаях лихорадка приводит к нарушению работы почек и требует лечения в стационаре.

    Вакцины от мышиной лихорадки в России нет. Врачи советуют использовать маску при уборке, тщательно мыть руки и не трогать гнезда, помет или мертвых особей голыми руками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о выявлении в России более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за прошедшую неделю.

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    31 октября 2026, 05:34 • Новости дня
    Врач предупредила об опасности «лечения» рака уксусом и содой

    Врач Григорьева предупредила об опасности применения уксуса для лечения

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки вылечить рак с помощью концентрированного уксуса или соды могут привести к тяжелым ожогам и острой почечной недостаточности, сообщила врач по медицинской профилактике КГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», эксперт Народного фронта Татьяна Григорьева.

    В Сети активно распространяются псевдонаучные советы блогеров без медицинского образования, которые предлагают «защелачивать» организм или выжигать опухоль экстремальными дозами кислот, передает ТАСС.

    «Но на практике регулярный прием неразведенного или концентрированного уксуса разрушает слизистую оболочку пищевода и желудка. Это провоцирует внутренние кровотечения, перфорацию (прободение) органов и некроз тканей», – предупредила Григорьева.

    Она добавила, что избыток кислоты нарушает кислотно-щелочной баланс крови. В результате организм пытается компенсировать ущерб за счет почек и легких, что приводит к системной токсичности и полиорганной недостаточности.

    Врачи подчеркивают, что следование подобным рекомендациям оборачивается тяжелыми осложнениями и смертью пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разрешили применение новой вакцины от рака кишечника. Российский ученый представил новые препараты для химиотерапии рака.

    В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний радиофармпрепарата для терапии рака молочной железы.

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    1 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    Онищенко исключил угрозу пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Онищенко исключил риск пандемии из-за нового штамма коронавируса

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый штамм коронавируса PJ.2.1 не вызовет пандемию, но будет некоторое время доминировать наряду с другими вариантами, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Я остаюсь на позиции, что этот субштамм не является кандидатом в пандемические или даже в эпидемические штаммы по распространению. Он, безусловно, будет некоторое время доминировать наряду с другими штаммами коронавируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    По словам академика, в появлении нового штамма нет ничего страшного. Сведения о его повышенной заразности или агрессивности отсутствуют.

    Ранее в российском офисе ВОЗ заявили, что риск распространения штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, так как с мая 2026 года он проник на несколько континентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о растущей угрозе возникновения новой пандемии в Европе. Во вторник Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев заражения новым штаммом коронавируса в России.

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    1 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Врач оценила эффективность сделанной в ноябре прививки от гриппа

    Врач Семейкина назвала ноябрь оптимальным для прививки от гриппа

    Tекст: Катерина Туманова

    Ноябрь является оптимальным временем для вакцинации от гриппа, так как позволяет организму подготовиться к сезону эпидемии, сообщила заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

    «Сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе-феврале и может продолжаться до марта. Прививаясь в ноябре, человек успевает выработать защиту как раз к началу эпидемического сезона», – сказала Семейкина  РИА «Новости».

    Врач уточнила, что с момента введения препарата до формирования полноценного иммунитета проходит от 10–14 дней до двух–четырех недель.

    Она добавила, что иммунитет после прививки сохраняется в среднем от шести до 12 месяцев, поэтому защиты хватит на весь период активности вируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки против гриппа период с сентября по ноябрь.

    При этом в пресс-службе ведомства сообщили о заблуждении про многолетнее действие вакцины.

    В понедельник министр здравоохранения Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.

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    31 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    ВОЗ заявила о росте риска распространения в мире нового штамма коронавируса

    ВОЗ: Риск распространения нового штамма COVID-19 в мире возрастает

    Tекст: Мария Иванова

    Риск распространения в мире нового штамма коронавируса PJ.2.1 возрастает, однако данных о его более тяжелых последствиях нет, сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    «С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», – заявили в организации, передает РИА «Новости».

    В ВОЗ добавили, что в настоящее время нет опубликованных клинических данных, которые бы указывали на то, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.

    По информации газеты «Известия», штамм PJ.2.1 циркулирует в Канаде, США и Европе, и в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране. Этот вариант коронавируса обладает более высокой способностью проникать в клетки человека и быстро накапливает мутации для ухода от иммунного ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемического потенциала у нового варианта коронавируса PJ.2.1.

    Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отсутствии зарегистрированных случаев заражения новым штаммом в России.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции XFG.

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    30 октября 2026, 07:10 • Новости дня
    Спрос на тыкву в России резко вырос на фоне моды на здоровое питание

    Продажи тыкв в России увеличились на 66% в первой половине октября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В период с 1 по 20 октября реализация тыкв в отечественных торговых сетях увеличилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом сентября благодаря растущему тренду на здоровый образ жизни.

    В первой половине октября спрос на тыкву в супермаркетах Х5 подскочил на 66% по сравнению с первыми неделями сентября, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что по сравнению с прошлым годом штучные продажи увеличились на 17%. Аналитики связывают такую динамику с трендом на здоровый образ жизни: потребители активно включают овощ в свой рацион в качестве источника клетчатки, витаминов и минералов. Особенно заметен рост интереса к очищенной тыкве, продажи которой выросли в 2,3 раза в годовом выражении.

    Ключевыми регионами поставок в 2026 году стали юг России, а также Московская, Калужская и Воронежская области. В ответ на предпочтения покупателей ритейлеры начали вводить в ассортимент товары с добавлением овоща, включая протеиновое мороженое и сосиски с тыквой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова посоветовала добавить в осенний рацион тыкву для укрепления иммунитета.

    Также в стране повысился спрос на сидр и ликеро-водочные напитки.

    Кроме того, российские ритейлеры отметили сохранение доли отечественных овощей в крупных магазинах на уровне 90%.

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Конституционный трибунал разделил Польшу

    «В новейшей истории Польши конфликта такого масштаба еще не происходило», говорят эксперты, оценивая вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. Почему места в высшем органе судебной власти Польши вызвали политический раскол и оказались так принципиальны для премьера, лидера оппозиции и президента страны, что они готовы к острой конфронтации? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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