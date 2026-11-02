Главный онколог Минздрава назвал средний возраст заболеваемости раком в России

Онколог Каприн назвал 65 лет средним возрастом заболеваемости раком в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На ранних стадиях мы сейчас стали очень активно выявлять, у нас растет заболеваемость. Но я бы не сказал, что рак молодеет. Все равно самая большая медиана – 65 лет», – заявил Каприн РИА «Новости».

По его словам, чем старше человек, тем выше риск развития онкологического заболевания. Онколог отметил, что благодаря хорошей диагностике врачи стали выявлять латентные виды рака, которые раньше могли бы обнаружить только через пять-семь лет.

Каприн добавил, что сейчас для терапии меланомы уже применяется онковакцина, а препараты от других видов рака находятся в стадии разработки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве заявили о возможном увеличении числа новых случаев злокачественных новообразований в России на 15,9% к 2050 году.

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков сообщил о начале процесса превращения нормальных клеток в злокачественные после 50 лет.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о выявляемости онкологических заболеваний на первой и второй стадиях в России на уровне более 62%.