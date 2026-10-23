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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    23 октября 2026, 20:09 • Новости дня

    Защита Лерчек решила запросить разрешение суда на лечение рака в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемая по делу о выводе средств за рубеж блогер Лерчек (Валерия Чекалина) планирует обратиться в суд за разрешением на выезд в Китай для лечения онкологического заболевания.

    Защита блогера Лерчек, страдающей раком желудка в четвертой стадии, готовится подать ходатайство для выезда за границу, передает РИА «Новости». Загранпаспорт девушки сейчас находится в Федеральной службе исполнения наказаний.

    «Валерия рассматривает вопрос экстренного лечения в Китае. Но основная проблема в том, что в свое время прокуратура настаивала на изменении ей меры пресечения в связи с наличием у нее загранпаспорта, и этот паспорт был изъят ФСИН, которая не возвращает его без разрешения суда, так как приговор формально не вступил в силу», – заявил адвокат блогера Константин Третьяков.

    По словам юриста, защита незамедлительно обратится в инстанцию за разрешением сразу после получения официального приглашения от китайской клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор блогеру по делу о выводе средств за рубеж.

    Ранее Лерчек сообщила о прогрессировании рака желудка четвертой стадии и возобновлении курса химиотерапии.

    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    20 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью

    Врач Кульгавчук: За отсутствием мотивации могут скрываться последствия ковида

    Психотерапевт призвал не путать последствия ковида с ленью
    @ photorevolution//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    У людей, которые перенесли в тяжелой форме COVID-19 до сих пор могут сохраняться упадок сил, потеря мотивации и трудности с концентрацией. Эти последствия могут сочетаться с депрессией, поэтому объяснять все только усталостью или характером неправильно, сказал газете ВЗГЛЯД психотерапевт Евгений Кульгавчук. Он рассказал, как действовать в этой ситуации: отказаться от попыток работать на износ, разбивать дела на небольшие задачи и не принимать без назначения психиатра препараты-предшественники дофамина.

    По данным исследователей, COVID-19 может «выжигать» дофаминовые рецепторы. Изменения обнаружили в мозге людей с длительным течением заболевания, сообщает «Вечерняя Москва». Наиболее заметные отклонения в количестве дофаминовых нервных окончаний наблюдались у участников с выраженными нарушениями памяти, замедленностью движений и потерей мотивации.

    «Как психотерапевт, я вижу здесь две основные ловушки. С одной стороны, можно списать все симптомы на плохой характер или лень, с другой, уйти в бесконечный поиск «сломанного дофамина» и упустить время. Ключевое различие, которое я вижу в практике, заключается в динамике симптомов под нагрузкой. При классической депрессии или выгорании человек может чувствовать упадок сил, но после отдыха или смены деятельности «батарейка» хоть немного, но заряжается. При постковидном состоянии с предполагаемым поражением дофаминовой системы все иначе», – говорит Кульгавчук.

    Первым маркером, на который стоит обращать внимание, специалист назвал постнагрузочное ухудшение и усталость от напряжения. На начальных стадиях выгорания усталость накапливается постепенно, и хороший сон или отпуск приносят некоторое облегчение. При постковидном синдроме, что подтверждается клиническими рекомендациями, даже небольшая умственная или физическая нагрузка может вызвать отсроченный «крах» через 12–48 часов. Человек может чувствовать себя нормально в момент деятельности, а на следующий день буквально «умереть». Это не лень и не отсутствие мотивации, а биологический сбой энергообеспечения.

    «Второй маркер связан с разницей между апатией и ангедонией (утрата способности получать удовольствие от того, что раньше радовало – прим. ВЗГЛЯД). При депрессии часто страдает способность предвкушать удовольствие. Человек ничего не хочет, потому что ничто не приносит радости. При дофаминовом дефиците после ковида чаще страдает инициация действия. Желание может быть, но нет «топлива», чтобы начать движение или мысль. Это ощущается как «мотор внутри заглох», а не как «мне все равно», – поясняет психотерапевт.

    Третьим отличием врач назвал когнитивный «туман». При депрессии замедление мышления часто связано с руминацией, то есть с пережевыванием одних и тех же мыслей. Люди с постковидным «туманом» описывают свое состояние как «ватную голову», жалуются на невозможность сфокусироваться и на то, что «слова вылетают».

    «При этом я бы не советовал ставить крест на оптимистичной жизни. Исследования на эту тему основаны на пилотных данных на небольшой выборке, и авторы прямо говорят, что это гипотеза, а не приговор. Дофаминовая система обладает нейропластичностью, и даже при повреждении терминалов мозг способен к компенсации. Кроме того, депрессия и постковидный синдром часто идут рука об руку, ведь до 44% людей с лонг-ковидом имеют клинически значимые симптомы депрессии. Это не значит, что депрессия «притворяется» ковидом, это значит, что лечить нужно и то, и другое», – предупреждает Кульгавчук.

    Если человек знает, что тяжело переболел, и чувствует, что ничего не радует именно из-за этого, действовать нужно не стандартными «мотивационными пинками», которые могут навредить, а стратегией энергосбережения и мягкой нейромодуляции, разъясняет эксперт.

    Первый шаг заключается в пейсинге, то есть дозировании активности с учетом своих сил. При постковидном синдроме попытки действовать по принципу «соберись и сделай через не могу» могут ухудшить самочувствие. Поэтому важно сохранять такой уровень активности, который не провоцирует обострение симптомов.

    «Не «сделать зарядку», а «полежать 10 минут в тишине». Это не лечение дофамина напрямую, но защита мозга от дальнейшего истощения. Вторым шагом может стать умеренная физическая активность, но с осторожностью. Есть гипотеза, основанная на исследованиях на животных, что умеренные упражнения способны стимулировать экспрессию дофаминовых рецепторов D2, которые подавляются вирусом. Ключевое слово здесь именно «умеренные». Это не кроссфит, а прогулка в медленном темпе, если после нее не наступает «крах». Если же наступает, нагрузку нужно снизить. Учитесь чувствовать себя», – советует врач.

    Третий шаг, по словам Кульгавчука, предполагает таргетную фармакологию, но исключительно под контролем врача. В исследованиях на эту тему упоминается, что теоретически могут помочь препараты-предшественники дофамина, например «Леводопа», или ингибиторы его распада. Однако речь идет не о БАДах и не о «дофамине в таблетках», а о рецептурных препаратах для лечения болезни Паркинсона. Их прием при постковидном синдроме остается экспериментальной гипотезой, а не доказанной практикой.

    «Ни в коем случае не пытайтесь простимулировать себя самостоятельно «L-тирозином» или тем более «Леводопа» без назначения психиатра, врача-психотерапевта или невролога. Четвертый шаг связан с микродозами «вознаграждения». Дофаминовая система любит предсказуемость и маленькие шаги. Вместо того чтобы ждать «большого счастья», которое сейчас недоступно, попробуйте дробить день на микрозадачи, которые гарантированно завершатся успехом. Например, выпить стакан воды, открыть окно, записать одну фразу. Это не решит проблему поврежденных нейронов, но может помочь не «заснуть» окончательно в апатии, поддерживая нейронные сети в тонусе», – отмечает эксперт.

    Если человек чувствует, что после ковида «мозг стал другим» и это не похоже на обычную усталость, не стоит пытаться лечиться только «позитивным мышлением», подчеркивает собеседник. Нужно найти психиатра, психотерапевта или невролога, знакомого с постковидным синдромом, и обсудить возможность нейропсихологического тестирования, а при необходимости и медикаментозной поддержки. «А пока берегите энергию, не геройствуйте и не вините себя. Ваше состояние имеет биологическую основу, и это уже половина пути к тому, чтобы перестать себя «грызть» за недостаток мотивации», – подытожил Кульгавчук.

    Ранее Кульгавчук рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что увлечение быстрыми «дофаминовыми» удовольствиями вроде коротких видео, соцсетей, сладкого, никотина и алкоголя приводит к выгоранию, тревожности и «эмоциональной тупости».

    Комментарии (2)
    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»

    Суд отклонил иск певицы Апиной на 1 млн рублей к создателям сериала «Слово пацана»

    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никулинский суд Москвы отказал певице Алене Апиной во взыскании 1 млн рублей за использование композиции «Не забывай» в популярном сериале «Слово пацана».

    Иск был подан к правообладателю видеосервиса Wink ООО «Рестрим Медиа», передает РИА «Новости». Исполнительница заявила о нарушении своих исключительных прав на исполнение данного музыкального произведения.

    Артистка требовала запретить создание технических условий для распространения трека в составе аудиовизуального произведения, а также взыскать с ответчика 1 млн рублей компенсации и 25 тыс. рублей судебных расходов.

    «Суд в удовлетворении исковых требований отказал», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Московский городской суд признал законным решение о продлении срока содержания под стражей генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве с авторскими правами.

    В понедельник продюсер Андрей Разин заявил о признании турецким судом его авторских прав на композиции группы «Ласковый май».

    В мае Арбитражный суд Москвы отклонил иск об оспаривании лицензионного договора о передаче прав на использование песен коллектива в сериале «Слово пацана».

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    22 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Крид принес извинения за лонгслив с кадром из фильма «Иди и смотри»

    Егор Крид извинился за лонгслив с героем фильма «Иди и смотри» в клипе

    Tекст: Денис Тельманов

    Певец Егор Крид принес извинения за появление в своем клипе в лонгсливе с изображением главного героя военной драмы «Иди и смотри», признавшись, что не знал об истории создания картины.

    Певец извинился за появление в клипе на песню «Милый ублюдок» в одежде с портретом персонажа картины, которому дизайнеры добавили пирсинг и татуировки, передает РИА «Новости».

    «Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе «Милый ублюдок» заблюрены в срочном порядке», – заявил артист.

    Крид добавил, что приобрел дизайнерскую вещь в магазине и не вкладывал в свой образ политического или исторического смысла. Исполнитель подчеркнул священное отношение к памяти о Великой Отечественной войне и пообещал впредь внимательно проверять изображения на приобретаемых вещах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зрители возмутились выходом музыкального клипа с изображением героя фильма о зверствах нацистов.

    Российский певец заблюрил изображение персонажа на лонгсливе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    В прошлом году более 300 человек подписали петицию против присвоения артисту звания заслуженного артиста Башкирии.

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    21 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав предупредил вейперов о риске развития попкорновой болезни легких

    Минздрав: У вейперов может развиться попкорновая болезнь легких

    Tекст: Дарья Григоренко

    У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиться попкорновая болезнь легких, или облитерирующий бронхиолит, заявил заведующий консультативно-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, пульмонолог Евгений Попов.

    «У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиваться так называемая «попкорновая болезнь легких», или облитерирующий бронхиолит – это весьма специфическое тяжелое заболевание респираторной системы организма, которое проявляется выраженной воспалительной обструкцией бронхиол», – приводит слова Попова РИА «Новости».

    Врач добавил, что заболевание часто ведет к тяжелым последствиям и трудно поддается лечению на поздних стадиях. В худших случаях пациентам может потребоваться трансплантация легкого.

    Кроме того, имеются данные об образовании канцерогенов, которые способствуют развитию рака различных органов, заключил пульмонолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в стране.

    На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить реализацию регионами права на запрет вейпов.

    Весной он сообщил о поддержке полного запрета вейпов депутатами.

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    22 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Зрители обвинили рэпера Егора Крида в глумлении над жертвами нацистов

    Зрители осудили Егора Крида за кофту с кадром из фильма о войне в новом клипе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей после выхода музыкального клипа, в котором он появился в лонгсливе с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии «Иди и смотри».

    В видеоролике на песню «Милый ублюдок» исполнитель снялся в кофте с портретом персонажа фильма «Иди и смотри», пережившего смерть родных и сожжение деревни. Дизайнеры добавили на лицо героя татуировки и пирсинг, а также нанесли надпись «Маркировка дистанции», передает РИА «Новости».

    Пользователи Сети посчитали такую одежду совершенно неуместной в контексте развлекательного видео. Комментаторы обвинили артиста в обесценивании трагедии мирных людей и глумлении над чудовищными преступлениями времен Великой Отечественной войны.

    Зрители призвали певца публично принести извинения и удалить возмутившие их кадры из ролика. Они также посоветовали музыканту и его съемочной группе лично ознакомиться с кинокартиной, прежде чем выпускать подобные видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста Башкирии вызвало недовольство граждан.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее обратился к певцу после связанного с концертом скандала.

    Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музыканта из-за скрытой рекламы виски и ненормативной лексики в клипе.

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    20 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Минздрав расширил список редких заболеваний

    Минздрав включил аутоиммунную болезнь печени в список редких заболеваний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний, расширив список до 306 наименований.

    Первичный билиарный холангит, также известный как первичный билиарный цирроз, представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание печени, сообщает РИА «Новости». При этой болезни иммунная система человека атакует и постепенно разрушает мелкие внутрипеченочные желчные протоки.

    К симптомам этого заболевания относятся слабость, повышенная утомляемость, кожный зуд, желтуха, а также боль или дискомфорт в области правого подреберья.

    Расширение перечня орфанных заболеваний способствует улучшению диагностики болезней и упрощает процедуру регистрации необходимых медицинских препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав расширил перечень редких заболеваний.

    В марте ведомство обновило перечень орфанных заболеваний.

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    22 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский певец Егор Крид заблюрил изображение главного героя фильма «Иди и смотри» на своем лонгсливе в клипе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    Ранее представитель «Мосфильма» заявил РИА «Новости», что студия не давала разрешения на использование постера и намерена проверить ситуацию юридически.

    В клипе «Милый ублюдок» Крид появился в одежде, на которой портрет героя драмы об оккупации Белоруссии был изменен: персонажу добавили пирсинг, татуировки и надпись. Сейчас это изображение в ролике скрыто размытым квадратом.

    Фильм «Иди и смотри» о зверствах нацистов в Белоруссии режиссера Элема Климова вышел в 1985 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей появлением в музыкальном клипе в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри».

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Егору Криду после скандала вокруг концерта исполнителя.

    До этого Петербургское УФАС возбудило дело в отношении Егора Крида из-за скрытой рекламы алкоголя в клипе.

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    21 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Адвокат рэпера Navai опровергла информацию о депортации артиста из Казахстана

    Tекст: Вера Басилая

    Адвокат российского рэпера Navai Рена Керимова заявила, что в постановлении о прекращении уголовного дела в отношении артиста нет упоминаний о выдворении из Казахстана.

    Российского исполнителя Наваи Бакирова задержали 13 октября на пункте пропуска «Кордай», где при досмотре автомобиля полицейские изъяли наркотическое средство. Позже уголовное дело в отношении музыканта прекратили, передает РИА «Новости».

    В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что решение было принято с учетом раскаяния артиста и того факта, что вокалист совершил правонарушение впервые. В ведомстве добавили, что музыканта выдворили из страны.

    «У меня на руках есть постановление о прекращении уголовного дела, там ни слова о депортации», – сказала Керимова, отметив, что исполнитель вылетел в Москву.

    Популярность Бакирову принесло сотрудничество с исполнителем HammAli, вместе с которым они создали дуэт HammAli & Navai.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник юристы оценили риск возбуждения уголовного дела против музыканта в России. Обвиняемый в контрабанде наркотиков артист согласился на штраф.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила защиту рэпера российскими дипломатами.

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    22 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Вирусолог Альтштейн назвал главного переносчика вируса Шамонда

    Вирусолог Альтштейн: Переносчиками вируса Шамонда являются мошки мокрецы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основными переносчиками вируса Шамонда являются мошки мокрецы определенных видов, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Переносчиком (вируса Шамонда) являются мошки, так называемые мокрецы, определенных видов, которые есть во многих странах», – цитирует Альтштейна РИА «Новости».

    По словам вирусолога, данных о том, что вирус Шамонда был зарегистрирован в России у животных или у людей, нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда.

    Ранее Альтштейн сообщил об отсутствии оснований для опасений по поводу угрозы эпидемии вируса Шамонда.

    В августе вирусолог заявил, что главным переносчиком редкого вируса Бурбон является клещ «одинокая звезда».

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    21 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Онищенко исключил риск распространения кори в России

    Онищенко: Риск распространения кори в России отсутствует

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России отсутствует риск масштабного распространения кори после выявления заболевания у студента МГУ.

    Он подчеркнул, что в России нет риска массового распространения кори на фоне выявления случаев инфекции в Московском государственном университете, передает РИА «Новости».

    «Ничего страшного нет, вакцинируют контактировавших и остальных там по группе, по факультету, по зданию, по этажу. Их просто надо отвакцинировать, и все будет нормально. Все идет планово и никакой агрессии не надо устраивать. Хоть корь и инфекция злая, мы умеем ее лечить», – сказал Онищенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МГУ из-за случая кори началась экстренная вакцинация студентов.

    В начале месяца глава американского Минздрава предложил Нью-Йорку помощь в борьбе со вспышкой заболевания.

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    22 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    У блогера Лерчек обнаружили прогрессирование рака желудка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), страдающая раком желудка четвертой стадии, сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

    Лерчек сообщила, что обнаруженный у нее рак желудка перешел в прогрессирующую стадию с появлением метастазов, пишет РИА «Новости». «Я сдала ПЭТ-КТ и, к сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти опять по всему телу: в надпочечниках, в яичниках они опять вернулись, в легких, и рак начал прогрессировать с новой силой», – сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини.

    По словам Сквиччиарини, из-за сильных болей блогеру назначили повторный курс химиотерапии. Врачи также рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Чекалина надеется, что суд разрешит ей выезд за границу для лечения.

    В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, после чего была госпитализирована в онкологическую реанимацию с диагнозом рак желудка четвертой стадии. Ранее она завершила курс химиотерапии, однако, по информации источника из ее окружения, таргетную терапию ей предстоит проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намеревалась уехать в Сербию для восстановительных процедур. В июне новое медицинское обследование показало сохранение онкологического заболевания.

    В марте адвокат Константин Третьяков сообщил об отказе следователя отпустить обвиняемую в валютных махинациях Чекалину к врачу.

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    20 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    В Нигерии выявили первый случай заражения Эболой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На территории Нигерии выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

    Инфицированной оказалась женщина, прибывшая в Нигерию авиарейсом из Уганды. Она проходит лечение в одной из частных клиник Абуджи, заявили в минздраве Нигерии изданию The Cable, сообщает ТАСС.

    Власти уже установили 44 человека, которые контактировали с заболевшей. Правительство призвало учреждения национальной системы здравоохранения проявлять максимальную бдительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число жертв Эболы в Демократической Республике Конго превысило 4,5 тыс.

    В начале месяца первый случай заражения вирусом выявили в Кении.

    Днем ранее число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

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    22 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком

    Мишустин: Срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России увеличит на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    По поручению президента подготовлен соответствующий законопроект, сообщается в канале кабмина в Max. «Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», – заявил Мишустин.

    Сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка родителям или другим родственникам предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней больничного в год. По словам премьер-министра, финансовая помощь будет продлена на аналогичный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о заложенных в проект трехлетнего бюджета 2 трлн рублей на улучшение жилищных условий семей с детьми.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

    Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова пообещала развить и региональные меры поддержки семей.

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    22 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Блогера Некоглая вернули в молдавский изолятор по делу о наркотиках

    Блогера Некоглая вернули под стражу в Молдавии по делу о торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный апелляционный суд Молдавии принял решение вернуть блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, в следственный изолятор по делу о торговле наркотическими веществами.

    Суд отменил решение о переводе Лебедева под домашний арест, которое было принято на прошлой неделе, и постановил вернуть его в изолятор № 13, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».

    Блогер и его супруга были задержаны в сентябре. Во время обыска в их доме сотрудники Управления по борьбе с наркотиками изъяли запрещенные вещества, весы, измельчитель и мобильные телефоны. При задержании Лебедев оказал сопротивление, а его жена попыталась скрыться. Кроме того, правоохранители задержали 15 гостей пары.

    По версии следствия, на протяжении более двух месяцев супруги управляли аккаунтами в социальных сетях с аудиторией свыше 12 млн подписчиков, пропагандируя употребление наркотиков и занимаясь их продажей. Отмечается, что в июле в анализах блогера уже находили следы каннабиса.

    В ноябре 2022 года Лебедев был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства после публикации пародии на российского военнослужащего. После высылки в Молдавию он собирал средства на нужды ВСУ и выступал в поддержку киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце суды в Испании наложили обеспечительные меры на виллу и квартиру украинского блогера Анатолия Шария.

    В прошлом месяце молдавский суд назначил Николаю Лебедеву крупный денежный штраф за управление автомобилем под воздействием наркотиков.

    Полиция Молдавии арестовала Николая Лебедева с супругой по подозрению в сбыте запрещенных веществ подросткам.

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