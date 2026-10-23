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Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья
Назначение Константина Шестакова врио губернатора Приморского края обеспечит преемственность региональной политики, но потребует от нового руководителя и собственных управленческих решений. Шестаков хорошо знаком с проблемами региона по работе мэром Владивостока, а его предшественник Олег Кожемяко заложил основу для дальнейшего развития края, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края.
«Константин Шестаков выглядит крайне удачным кандидатом на пост врио губернатора Приморского края. Он успел хорошо зарекомендовать себя на посту мэра Владивостока. Местные жители его хорошо знают и доверяют ему. К тому же Шестаков является уроженцем столицы Дальнего Востока, поэтому понимает ситуацию в регионе как никто другой», – сказал политолог Марат Баширов.
По его мнению, новый руководитель края продолжит политику экс-губернатора Приморья Олега Кожемяко. Особенно заметной преемственность будет в экономике и социальной сфере. «Судя по всему, у них сложились хорошие личные отношения. Шестаков знает и понимает логику действий своего предшественника, а значит, после вступления в должность сможет без промедления продолжить реализацию начатых проектов», – отметил эксперт.
Соответственно, приоритеты краевой администрации останутся прежними. «При этом региону предстоит работать в рамках недавно принятой Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года. Документ устанавливает более высокие и конкретные целевые показатели в экономике, транспортной сфере и промышленности. Реализация части предусмотренных инициатив потребует межрегиональной кооперации и привлечения дополнительного финансирования», – продолжил собеседник.
«Решение новых амбициозных задач, безусловно, потребует от врио губернатора поиска собственных управленческих подходов и формирования команды. Первым экзаменом для него станут выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2027 года. За оставшийся год Шестакову предстоит доказать жителям края, что он готов работать в новом статусе», – подчеркнул Баширов.
Важно и то, что Шестаков является выпускником «Школы губернаторов». «Это серьезный федеральный проект, которому президент придает большое значение. Тот факт, что Путин нередко назначает временно исполняющими обязанности глав регионов выпускников этой программы, свидетельствует о внимании российского лидера к развитию регионов и поддержке компетентных и патриотичных управленцев», – заключил Баширов.
Ранее Владимир Путин назначил Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. Соответствующее предложение президент сделал действующему мэру Владивостока в рамках личной встречи, состоявшейся в четверг. По словам Шестакова, он и его команда уже продумали четыре ключевых направления, по которым будет вестись работа новой администрации.
Первое – поддержка ветеранов СВО из Приморья в процессах трудоустройства и реабилитации. Второе – экономика и инвестиции. В данном аспекте новый врио пообещал сделать особый акцент на те проекты, которые реализуются благодаря поручениям президента. Таковыми являются, например, создание АЭС и гражданской судостроительной верфи.
Третье направление – молодежная политика, в которой у региона уже имеются серьезные успехи. Шестаков уточнил: в этом году в ДВФУ поступили 6,9 тыс. студентов, из которых 4,8 тыс. приехали не из Приморского края. Он отметил, что новое поколение поверило в регион, в том числе благодаря широкой поддержке Владимира Путина.
И наконец, четвертое – комплексное строительство, обозначенное экс-губернатором региона Олегом Кожемяко как «Большое благоустройство». «Это вовлечение не только в большие проекты, значимые, которые реализуются, например, в рамках национального проекта, парки, скверы, но и в том числе благоустройство у дома, в их дворах, во дворах жителей наших городов и большого Приморского края», – пояснил он.
Напомним, Шестаков является уроженцем Владивостока. Он также прошел обучение в «Школе губернаторов» – программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Всего 65 выпускников инициативы возглавили регионы РФ.