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    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет
    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    23 октября 2026, 20:20 • Новости дня

    Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья

    Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья
    @ Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Константина Шестакова врио губернатора Приморского края обеспечит преемственность региональной политики, но потребует от нового руководителя и собственных управленческих решений. Шестаков хорошо знаком с проблемами региона по работе мэром Владивостока, а его предшественник Олег Кожемяко заложил основу для дальнейшего развития края, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края.

    «Константин Шестаков выглядит крайне удачным кандидатом на пост врио губернатора Приморского края. Он успел хорошо зарекомендовать себя на посту мэра Владивостока. Местные жители его хорошо знают и доверяют ему. К тому же Шестаков является уроженцем столицы Дальнего Востока, поэтому понимает ситуацию в регионе как никто другой», – сказал политолог Марат Баширов.

    По его мнению, новый руководитель края продолжит политику экс-губернатора Приморья Олега Кожемяко. Особенно заметной преемственность будет в экономике и социальной сфере. «Судя по всему, у них сложились хорошие личные отношения. Шестаков знает и понимает логику действий своего предшественника, а значит, после вступления в должность сможет без промедления продолжить реализацию начатых проектов», – отметил эксперт.

    Соответственно, приоритеты краевой администрации останутся прежними. «При этом региону предстоит работать в рамках недавно принятой Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года. Документ устанавливает более высокие и конкретные целевые показатели в экономике, транспортной сфере и промышленности. Реализация части предусмотренных инициатив потребует межрегиональной кооперации и привлечения дополнительного финансирования», – продолжил собеседник.

    «Решение новых амбициозных задач, безусловно, потребует от врио губернатора поиска собственных управленческих подходов и формирования команды. Первым экзаменом для него станут выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2027 года. За оставшийся год Шестакову предстоит доказать жителям края, что он готов работать в новом статусе», – подчеркнул Баширов.

    Важно и то, что Шестаков является выпускником «Школы губернаторов». «Это серьезный федеральный проект, которому президент придает большое значение. Тот факт, что Путин нередко назначает временно исполняющими обязанности глав регионов выпускников этой программы, свидетельствует о внимании российского лидера к развитию регионов и поддержке компетентных и патриотичных управленцев», – заключил Баширов.

    Ранее Владимир Путин назначил Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. Соответствующее предложение президент сделал действующему мэру Владивостока в рамках личной встречи, состоявшейся в четверг. По словам Шестакова, он и его команда уже продумали четыре ключевых направления, по которым будет вестись работа новой администрации.

    Первое – поддержка ветеранов СВО из Приморья в процессах трудоустройства и реабилитации. Второе – экономика и инвестиции. В данном аспекте новый врио пообещал сделать особый акцент на те проекты, которые реализуются благодаря поручениям президента. Таковыми являются, например, создание АЭС и гражданской судостроительной верфи.

    Третье направление – молодежная политика, в которой у региона уже имеются серьезные успехи. Шестаков уточнил: в этом году в ДВФУ поступили 6,9 тыс. студентов, из которых 4,8 тыс. приехали не из Приморского края. Он отметил, что новое поколение поверило в регион, в том числе благодаря широкой поддержке Владимира Путина.

    И наконец, четвертое – комплексное строительство, обозначенное экс-губернатором региона Олегом Кожемяко как «Большое благоустройство». «Это вовлечение не только в большие проекты, значимые, которые реализуются, например, в рамках национального проекта, парки, скверы, но и в том числе благоустройство у дома, в их дворах, во дворах жителей наших городов и большого Приморского края», – пояснил он.

    Напомним, Шестаков является уроженцем Владивостока. Он также прошел обучение в «Школе губернаторов» – программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Всего 65 выпускников инициативы возглавили регионы РФ.

    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270

    Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 270 на 270

    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270, сообщило Министерство обороны.

    С подконтрольной Киеву территории вернулись 270 российских военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 270 бойцов ВСУ, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Возвращенные военные в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Украина обменялись телами погибших военных на белорусско-украинской границе.

    В августе Россия и Украина провели взаимное возвращение военнослужащих в Гомельской области.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

    По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

    В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

    Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.

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    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    23 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о переходе экономики России к сбалансированному росту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика после периода перегрева начнет постепенно переходить к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Мы считаем, что мы постепенно должны перейти к сбалансированным темпам роста. Это будет постепенно. После перегрева, естественно, темпы роста снижаются под влиянием прежде всего и жесткой денежно-кредитной политики, но постепенно будет происходить переход к сбалансированным темпам роста», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Банка России отметила снижение склонности россиян к сбережению на фоне растущего интереса к альтернативным источникам накоплений.

    Председатель Центробанка сообщила о продолжении восстановления инвестиций в отечественную экономику.

    Набиуллина спрогнозировала возвращение темпов роста цен в стране к целевому показателю в 4% в течение первого полугодия 2027 года.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    23 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества членов избирательных комиссий, которые погибли в приграничных регионах при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

    Орденов удостоены секретарь участковой избирательной комиссии участка №398 в Запорожской области Юлия Гелевич и член участковой комиссии участка №220 в Херсонской области Ольга Демьяненко.

    Кроме того, президент посмертно удостоил орденов Мужества секретаря избиркома участка №353 в Белгородской области Елену Калтыкову, председателя избиркома участка №47 в Херсонской области Елену Литвиненко, председателя комиссии участка №595 в Запорожской области Викторию Максимову, председателя избиркома участка №228 в ЛНР Наталью Синицыну, а также членов избирательных комиссий в Белгородской области Сергея Смородинова и Елену Фоменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральная избирательная комиссия России сообщила о повреждении здания территориальной избирательной комиссии в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела.

    Ранее Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, погибшего во время удара украинских войск по Джанкою.

    Также глава государства посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    23 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино

    В РПЦ назвали легализацию онлайн-казино угрозой традиционным ценностям

    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легализация онлайн-казино противоречит традиционным ценностям и создает риски для нравственного здоровья общества, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

    По его словам, азарт и жажда легкой наживы не относятся к традиционным российским ценностям. «Казино, в том числе легальные, – это путь совершенно в противоположную традиционным ценностям российского общества сторону», – подчеркнул Кипшидзе в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что даже существующие легальные ставки на спорт являются рискованным занятием.

    Комментируя аргумент о пополнении бюджета, представитель РПЦ заявил, что для этого «надо честно работать, а не играть». Он добавил, что социальные пороки неистребимы, но государство пока не планирует легализовать проституцию или наркоманию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство рассматривает возможность легализации онлайн-казино. Он отметил, что потенциальные поступления в бюджет от этого могут составить около 100 млрд рублей в год.

    В июне Вахтанг Кипшидзе заявил, что распространение оккультного контента наносит обществу большой вред.

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    23 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника

    МИД Молдавии: Сотрудника посольства России объявят персоной нон грата

    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата в ответ на инцидент с падением беспилотника на территории республики.

    Один из сотрудников посольства России в Кишиневе будет выслан из страны из-за падения беспилотника со взрывчаткой на молдавской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее серьезным нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан. Отмечается, что российский дипломат подлежит высылке именно в качестве ответной меры на эти события.

    Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии проинформировала о падении дрона со взрывчаткой в районе Теленешты. При этом молдавские власти не предоставили никаких доказательств принадлежности упавшего аппарата российской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Молдавии Майя Санду заявила о произошедших в четырех районах страны взрывах из-за падения ракет и беспилотников.

    Пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии сообщила о вручении ноты протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с падением летательных аппаратов.

    В прошлом месяце Генеральный инспекторат полиции страны проинформировал о падении неизвестного беспилотника и возгораниях на сельскохозяйственных угодьях.

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    23 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    В новый реестр Минюста включили 12 уехавших из России нарушителей закона
    В новый реестр Минюста включили 12 уехавших из России нарушителей закона
    @ IMAGO/James Zabel/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России внесло первую группу из 12 человек в новый реестр уехавших из страны нарушителей закона, попавших под временные ограничения.

    На сайте Министерства юстиции начал работу реестр уехавших из страны россиян, в отношении которых введены временные ограничительные меры, передает РИА «Новости». В базу уже включена первая группа из 12 человек. Одиннадцать из них ранее были признаны иностранными агентами. Исключением стала Елена Котеночкина, которую добавили в перечень за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

    Ограничения для попавших в реестр включают арест имущества и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. В список вносят за нарушение закона об иноагентах, дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушению территориальной целостности страны, а также за пропаганду нацистской символики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на сайте Министерства юстиции заработал публичный реестр нарушивших закон граждан.

    В четверг заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил о планах сделать список уклоняющихся от наказания россиян открытым.

    Заместитель министра юстиции также назвал условия для применения временных ограничительных мер к скрывающимся за рубежом гражданам.

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    23 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

    «Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

    Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

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    23 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации президента подготовить предложения об учреждении Государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи со специалистами в области пространственного развития размещен на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Доклад по учреждению архитектурной госпремии необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин направил приветствие участникам открывшейся в Петербурге международной конференции по социальной архитектуре.

    В прошлом месяце президент поручил разработать не менее 200 мастер-планов для развития малых городов и сел.

    Летом во время поездки в Улан-Удэ глава государства поделился желанием видеть в российских городах современные здания.

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    23 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Пермский школьник получил шесть лет колонии за убийство учительницы

    Суд дал школьнику шесть лет колонии за убийство учительницы в Пермском крае

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Пермском крае суд приговорил к шести годам воспитательной колонии девятиклассника, который убил учительницу Олесю Багуту у входа в школу, сообщает СУ СК по региону.

    Суд признал подростка из пермской Добрянки виновным в убийстве педагога и назначил ему шесть лет лишения свободы, передает РИА «Новости». Трагедия произошла в начале апреля у входа в школу № 5. Девятиклассник напал на женщину на улице и нанес ей множественные удары ножом. Пострадавшую доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

    В администрации Добрянского округа уточнили, что инцидент случился на крыльце образовательного учреждения. В это время охрана находилась внутри здания и встречала учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава региона Дмитрий Махонин сообщил о смерти преподавателя после нападения ученика в одной из школ Добрянки.

    Директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич прокомментировал этот инцидент.

    В феврале региональное министерство образования и науки временно приостановило учебный процесс во всех школах Александровска из-за нападения подростка.

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    23 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Глава заксобрания Запорожской области заявил о крахе мифа о победе ВСУ

    В Запорожской области назвали масштабное дезертирство приговором для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что миф о победе Вооруженных сил Украины на поле боя окончательно развеян, а массовое бегство солдат свидетельствует о глубоком кризисе в украинской армии.

    Масштабное дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины говорит о системном разрушении мотивации, дисциплины и доверия к киевским властям. Об этом заявил глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, комментируя слова президента Владимира Путина о полумиллионе покинувших службу украинских военных.

    «Миф о «победе на поле боя» развеян. Западные кураторы Киева наконец-то уперлись в стену реальности. Полмиллиона дезертиров в ВСУ – приговор стратегии, которую навязывают Украине. Продолжать гнать людей на убой, когда всем очевидно, что Россию не сломить, – это преступление против собственного народа», – подчеркнул Емельяненко.

    По его словам, сложившаяся ситуация подтверждает наличие глубокого кризиса не только внутри украинских войск, но и в самом государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Британии заявило о стремлении бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга затянуть кризис на Украине.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил американской стороне признательность за стремление найти выход из украинского кризиса.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении ситуации на Украине на переговорах президента Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

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