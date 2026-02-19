  • Новость часаОбъявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Глава «Норникеля» Потанин подал в суд на бывшую жену
    Эксперт предсказал удвоение цен на бюджетные смартфоны и ноутбуки
    Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил пожизненный срок
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    Военкора «Ахмата» уличили в незаконном ношении награды «Вагнера»
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    20 комментариев
    19 февраля 2026, 11:55 • Новости дня

    Школы Александровска закрыли до 24 февраля после нападения на подростка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Учебный процесс во всех школах города Александровск в Пермском крае временно приостановили из-за нападения подростка, сообщили в региональном министерстве образования и науки.

    Администрация города и правоохранители решили приостановить занятия до 24 февраля во всех школах Александровска, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Чиновники уточнили, что сейчас во всех учебных заведениях края усилены меры безопасности. В местную школу выехали профильные специалисты из министерства, включая начальников отделов профилактики и обеспечения безопасности, а также психологи.

    Для выяснения всех обстоятельств инцидента создана специальная межведомственная комиссия. Эксперты проводят комплексный анализ причин произошедшего.

    Напомним, в Александровске ученик седьмого класса с ножом напал на сверстника, пострадавший получил тяжелое ранение. После этого было возбуждено уголовное дело.

    18 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    Лавров: Война с Европой не будет похожа на СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине Россия проводит специальную военную операцию, если Европа будет готовить войну против России, у такой войны будут иной характер и средства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

    Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

    «Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (24)
    18 февраля 2026, 13:23 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до сентября 2031 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Срок действия упрощенной процедуры оформления гаражей и земельных участков под ними предлагают продлить до 1 сентября 2031 года, что даст гражданам еще пять лет для регистрации собственности. Законопроект о продлении «гаражной амнистии» внесла в Госдуму партия «Единая Россия».

    Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. За три с половиной года действия закона граждане зарегистрировали более 746 тыс. объектов – гаражей и земельных участков под ними, говорится в Telegram-канале ЕР.

    По словам инициаторов, продление амнистии связано с большим количеством еще не оформленных в собственность гаражей по всей стране. Новый срок должен помочь собственникам завершить оформление документов.

    Павел Крашенинников заявил: «Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет».


    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Политолог Ткаченко: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    Комментарии (10)
    18 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС

    RT: Оборудование ЮУАЭС под списание Киев ремонтировал еще более старыми запчастями

    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Южно-Украинская АЭС не уведомила МАГАТЭ о технических неисправностях, связанных с истечением срока эксплуатации и отсутствием обслуживания ключевых систем.

    Южно-Украинская АЭС скрыла от МАГАТЭ технические проблемы, которые могут угрожать безопасной эксплуатации станции, сообщает RT. По информации источника, срок эксплуатации ряда распределительных и трансформаторных устройств уже истек, однако их продолжили использовать, ремонтируя комплектующими, снятыми с еще более старого оборудования.

    Собеседник уточнил, что нет подтверждений работоспособности бассейнов аварийного охлаждения реактора, поскольку планового обслуживания этой системы не проводили как минимум четыре года. Это вызывает дополнительные опасения за безопасность эксплуатации станции.

    В июле 2025 года газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку сообщала, что сотрудники СБУ скрыли сбой в работе реактора ЮУАЭС, который мог привести к крупной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве могут обсуждаться вопросы, связанные с Запорожской АЭС, а также возможность двусторонних контактов с украинскими представителями.

    Венгрия считает Украину врагом из-за попыток Киева ограничить поставки российских энергоносителей. На Украине граждане приобрели домашние аккумуляторы суммарной мощности, сопоставимой с ядерным реактором.

    Комментарии (3)
    18 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (8)
    18 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Глава Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink

    Глава Минцифры Шадаев назвал сроки запуска российского аналога Starlink

    Глава Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Мария Иванова

    Низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет», рассматриваемая как российский ответ Starlink, должна начать работу в первом квартале 2026 года, для нее уже изготовлено 16 аппаратов.

    Запуск низкоорбитальной спутниковой группировки связи «Рассвет», которая задумана как ответ российской стороны на систему Starlink Илона Маска, намечен на первый квартал 2026 года, следует из презентации главы Минцифры Максута Шадаева на заседании Госдумы, посвященном итогам работы министерства в 2025 году, передает РИА «Новости».

    К настоящему моменту уже изготовлено 16 космических аппаратов.

    Высокоорбитальная группировка спутников связи на геостационарной орбите должна быть развернута в 2029–2030 годах. Сейчас, как отмечается в презентации, начато строительство четырех космических аппаратов.

    Работы по созданию «Рассвета» ведет компания «Бюро 1440». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщал, что на первом этапе группировка будет включать 300 спутников, а на втором их количество увеличится до 950.

    Ожидается, что система обеспечит скорость передачи данных до одного гигабита в секунду и позволит организовать связь в любой точке мира, включая район Северного морского пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спутниковая группировка «Рассвет» станет российским аналогом системы Starlink. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал начало развертывания аппаратов на начаро 2026 года. На первом этапе программа предусматривала вывод на орбиту 350 спутников для широкополосной связи.

    Комментарии (20)
    18 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ

    МОК: Подарочные телефоны запрещено вручать спортсменам определенных стран

    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ
    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    Комментарии (19)
    18 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова

    Захарова сравнила заявление Макрона о свободе слова с признаниями Пугачевой

    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывания французского президента Эммануэля Макрона о свободе слова, отметив их схожесть с заявлениями певицы Аллы Пугачевой о браке.

    Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о свободе слова. По ее словам, заявления Макрона о том, что «свобода слова – это полная чушь», можно поставить в один ряд с признаниями Аллы Пугачевой о том, что «ее брак с Киркоровым был ненастоящим».

    «Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», – написала Захарова в Telegram-канале.

    По словам дипломата, первое место делят заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о невыполнении минских соглашений, а второе – рассказ Пугачевой о неискренности брака с Киркоровым.

    Захарова также выразила надежду, что на этом откровения президента Франции не закончатся.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 13:56 • Новости дня
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планах ЕК привлечь инвестиции в граничащие с Россией регионы Евросоюза, которые пострадали из-за конфликта на Украине.

    «До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы», – напомнил германский политолог Александр Рар. Он упомянул проекты строительства в регионе военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. «Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», – добавил собеседник.

    При этом проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна. «Из-за возведения нового «занавеса» против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки», – указал политолог. По его мнению, вместо пустого «вкачивания денег» в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать – хотя бы на минимальном уровне – пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    Отметим, страны Балтии серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек.

    Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион. Тем не менее совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России.

    Комментарии (3)
    18 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение жительницы Петербурга и ее двух дочерей было установлено, все трое были обнаружены живыми и здоровыми во Владимирской области.

    Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге, передает ТАСС. Семья была найдена во Владимирской области в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников.

    В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу отметили: «Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две сестры, которых разыскиваkb в Петербурге, ушли вместе с матерью, состоящей в секте «Царская империя». Поиски 11-летней и 18-летней сестер, пропавших в Петербурге, охватили 15 регионов, включая Москву и Московскую область.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    14-летний подросток из Кривого Рога оказался в детдоме после того, как его единственного опекуна мобилизовали и удерживали без связи в подвале военкомата.

    В Кривом Роге четырнадцатилетнего подростка отправили в детский дом после того, как его отец был мобилизован, сообщает местное издание «Свои». По информации знакомых семьи, 43-летний мужчина пришел в военкомат для обновления личных данных, после чего перестал выходить на связь с сыном. Как отмечается, телефон у мужчины изъяли, а самого его держали в подвальном помещении.

    Подросток самостоятельно обратился в полицию, когда отец не вернулся домой. Он остался без попечения взрослых, поскольку его мать раньше покинула семью и уехала из страны, однако прав на ребенка официально не лишалась.

    В среду должно было состояться слушание о признании мужчины отцом-одиночкой, однако представители органов опеки на заседание не пришли. Судебное решение по этому вопросу пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции задержали жителя Киевской области по подозрению в продаже поддельных европейских паспортов и водительских удостоверений мужчинам призывного возраста.

    В Одессе сотрудники территориального центра комплектования задержали местного жителя и нанесли ему травмы прямо в здании военкомата.

    Комментарии (2)
    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Эксперт Шапкин счел маркетингом сертификацию веганского алкоголя

    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя
    @ Axel Heimken/DPA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что алкоголь делается, как правило, из растительного сырья, в нем могут оказаться продукты животного происхождения, сказал газете ВЗГЛЯД глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, комментируя первую в России выдачу веганского сертификата на алкоголь компании из Башкортостана.

    В Роскачестве сообщили, что в России впервые был выдан веганский сертификат на алкогольную продукцию. Отмечается, что производитель подтвердил соответствие требованиям ГОСТ, что исключает содержание компонентов животного происхождения.

    «Наличие в алкоголе продуктов животного происхождения зависит от способа производства и очистки напитка. Соответственно, в составе могут присутствовать рыбий клей, желатин, яичный белок и так далее. Но мне кажется, ерунда это все. Чистый маркетинг», – говорит Шапкин.

    Он пояснил, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыбы). Эти вещества используются в процессе фильтрации, обычно не остаются в заметном количестве в готовом продукте, но формально участвуют в производстве. Также некоторые ликеры и коктейльные ингредиенты могут содержать мед, сливки, молочные компоненты или яичный желток.

    А вот крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. А вот медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.

    «Вообще, весь алкоголь в нашей стране по ГОСТу сделан. Иначе нельзя. И нужно понимать, что то, что ранее подобные сертификаты никому не выдавались, не значит, что во всем алкоголе содержатся продукты животного происхождения», – заключил Шапкин.

    Ранее сообщалось, что за январь этого года в России выросли розничные продажи водки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти на 2%. А объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 17,7%.

    Комментарии (12)
    18 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину

    Венгрия приостановила экспорт дизельного топлива на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба», сообщают власти страны.

    Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил: «Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу »Дружба« в направлении Венгрии», - цитирует главу ведомства ТАСС.

    Согласно заявлению Сийярто, решение принято по итогам заседания правительства страны. Венгерские власти ранее предупреждали об ответных мерах в случае ограничений на поставки нефти по трубопроводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба».

    Компания «Укртранснафта» ранее заявила о готовности возобновить транзит нефти по этому маршруту, но отказалась запускать прокачку.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.


    Комментарии (12)
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках
    TWZ: В России начали испытывать аэростаты для замены Starlink
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании
    В Польше раскололась партия из правящей коалиции Туска
    Центры данных научились хранить информацию в стекле тысячелетиями
    Звезда «Маски» Питер Грин погиб от случайного выстрела
    Нейробиологи раскрыли тайну затяжного горя после смерти близких

