Галузин: Путин получает доклады по переговорам в Женеве
Президенту России Владимиру Путину докладывается об итогах переговоров по Украине в Женеве, заявил участник переговоров, замглавы МИД России Михаил Галузин.
По словам Галузина, процесс доклада Президенту России Владимиру Путину по итогам переговоров по урегулированию ситуации на Украине, завершившихся в Женеве, уже идет, передает РИА «Новости».
Также Галузин сообщил журналистам, что переговоры по украинскому урегулированию, прошедшие в Женеве, нацелены на достижение реальных результатов.
Он отметил, что такие переговоры должны вестись «в насколько возможно спокойной обстановке и в должной дипломатической тишине», поскольку речь идет о чувствительных и острых вопросах.
По словам Галузина, результативность обсуждений зависит от атмосферы, в которой они проходят.
В состав российских переговорщиков входит замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения итогов переговоров по Украине.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия сосредоточена на переговорном процессе и что комментарии относительно переговоров по Украине могут навредить делу.
Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.