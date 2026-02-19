Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Прокуратура потребовала ужесточить наказание осужденной по делу Долиной
Прокуратура обратилась в Мособлсуд с просьбой ужесточить наказание для женщины-курьера Анжелы Цырульниковой, которая ранее была осуждена по делу, связанному с Ларисой Долиной.
Поводом для этого стала информация о ее участии в еще одной мошеннической схеме, передает ТАСС. Как сообщил один из участников судебного процесса, Цырульникова была замешана в афере с квартирой пенсионерки, которая является инвалидом.
«Цырульникова приняла участие в другом эпизоде – в афере с квартирой пенсионерки Кукушкиной, которая является инвалидом. По версии обвинения, осужденная воспользовалась беспомощным состоянием потерпевшей. Это отягчающее обстоятельство, предусмотренное УК РФ. Поэтому прокуратура просит ужесточить наказание Цырульниковой», – сказал собеседник агентства.
Ранее адвокаты четырех фигурантов дела о хищении денег певицы Ларисы Долиной решили добиться отмены приговора Балашихинского суда и дополнительного расследования.