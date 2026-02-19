Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Карл III пообещал сотрудничество с полицией после задержания брата Эндрю
Король Британии Карл III выразил готовность содействовать расследованию дела против брата Эндрю
Британский монарх Карл III подчеркнул, что будет оказывать полное содействие властям, расследующим подозрения в злоупотреблениях со стороны его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, задержанного в Лондоне.
Карл III заявил о готовности к сотрудничеству с полицией после задержания его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС.
В распространенном Букингемским дворцом заявлении монарх отметил, что с глубокой озабоченностью воспринял новости о подозрениях в адрес Эндрю и считает необходимым проведение полного и справедливого расследования соответствующими властями.
«Я узнал с глубочайшей озабоченностью новости об Эндрю Маунтбеттен-Виндзоре и подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс, посредством которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом соответствующими властями. Как я говорил ранее, они могут рассчитывать на мою полную и чистосердечную помощь и сотрудничество», – сказано в заявлении монарха.
Речь идет о расследовании возможных связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Подробности задержания и ход следственных действий пока не раскрываются. Сообщается, что Букингемский дворец официально прокомментировал ситуацию и выразил готовность к взаимодействию с правоохранительными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.
Эндрю пересылал Эпштейну британские правительственные документы.
Спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном, но не предпринимали никаких действий.