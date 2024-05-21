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Новые автомобили Volga впервые представили на выставке
Новые автомобили Volga впервые представлены на выставке, с ними ознакомился Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил стенд Volga в рамках осмотра выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), на котором впервые представлена новая линейка автомобилей, которые будут выпускаться под этим брендом.
Машины, которые будут выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера, будут представлены в трех классах: Volga К30 – кроссовер класса С, Volga С40 – седан класса D, Volga К40 – кроссовер класса D, передает РИА «Новости».
На всех трех моделях используется мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм), семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы. Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году.
Напомним, в марте 2017 года ГАЗ задумался о возобновлении выпуска автомобилей «Волга».