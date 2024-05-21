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    Как президент Аргентины превратился в главного хама Латинской Америки
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    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    В ЦБ сообщили о перегреве российской экономики
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    Новые автомобили Volga впервые представили на выставке
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

    15 комментариев
    21 мая 2024, 14:46 • Фоторепортаж

    В России показали возрожденный автомобиль «Волга»

    В Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представлены три класса автомобилей под возрожденной маркой Volga. Внешне новинки представляют собой перелицованные автомобили китайского бренда Changan (фото: Александр Астафьев/РИА Новости)

    На первом этапе представлено сразу три модели: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Все они оснащены бензиновым мотором объемом 1,5-литра , выдающим 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента (фото: Александр Астафьев/РИА Новости)

    Выпуск новых «Волг» начнется в этому году на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где до февраля 2022 года собиралось несколько моделей Volkswagen (фото: Александр Астафьев/РИА Новости)

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    Кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений

    В Госдуме обсудили идеи по изменению налоговой системы России – переход к более справедливой схеме уплаты НДФЛ, когда богатые вносят больший вклад в бюджет, и налоговую амнистию для бизнеса. Выиграть от будущих изменений должны семьи с детьми, а также честный бизнес, который не уводит прибыль в офшоры. Подробности

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    Эстония девальвировала устав НАТО

    Присутствие военных НАТО на Украине перестало быть тайным. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что инструкторы альянса уже тренируют солдат ВСУ в зоне конфликта. Она также отметила, что их гибель не станет причиной к реализации пятой статьи Устава НАТО. Чем объясняется эстонская откровенность? Подробности

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    Российские войска выработали новую штурмовую практику

    «Царь-мангал», боевые мотоциклы и даже роботизированные мини-танки – так выглядят новые и модернизированные системы вооружений, которые применяют сегодня российские штурмовые группы в зоне СВО. Изменилась не только боевая техника, но и тактика работы штурмовиков. Кто, как и чем действует сегодня на поле боя? Подробности

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    Как президент Аргентины превратился в главного хама Латинской Америки

    «Отвратительный невежда», «убийца», «фашист и коммунист». Все это лишь небольшие примеры целого водопада оскорблений и хамства, которые обрушил в последнее время на руководителей других государств и политических лидеров президент Аргентины Хавьер Милей. Зачем он это делает? На этот счет есть две версии, и одна из них крайне драматична для самого Милея. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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