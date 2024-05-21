Выпуск новых «Волг» начнется в этому году на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где до февраля 2022 года собиралось несколько моделей Volkswagen (фото: Александр Астафьев/РИА Новости)

На первом этапе представлено сразу три модели: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Все они оснащены бензиновым мотором объемом 1,5-литра , выдающим 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента (фото: Александр Астафьев/РИА Новости)

В Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представлены три класса автомобилей под возрожденной маркой Volga. Внешне новинки представляют собой перелицованные автомобили китайского бренда Changan (фото: Александр Астафьев/РИА Новости)

Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

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