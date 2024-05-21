Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
В России показали возрожденный автомобиль «Волга»
В Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» представлены три класса автомобилей под возрожденной маркой Volga. Внешне новинки представляют собой перелицованные автомобили китайского бренда Changan (фото: Александр Астафьев/РИА Новости)
На первом этапе представлено сразу три модели: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Все они оснащены бензиновым мотором объемом 1,5-литра , выдающим 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента (фото: Александр Астафьев/РИА Новости)
Выпуск новых «Волг» начнется в этому году на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где до февраля 2022 года собиралось несколько моделей Volkswagen (фото: Александр Астафьев/РИА Новости)