Tекст: Игорь Иножарский

Об этом сообщает Israel National News со ссылкой на JNS. МВД Германии объявило о назначении фон Шнурбайн 14 октября. С 2015 года она занимала должность координатора Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом.

В заявлении по случаю назначения она подчеркнула необходимость бороться с антисемитизмом, отметив ухудшение ситуации с безопасностью евреев. Фон Шнурбайн указала, что многие евреи перестали чувствовать себя в безопасности в общественных местах и скрывают свою идентичность.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выразил поддержку новому уполномоченному, назвав ее опытным специалистом. Еврейские организации, в том числе Европейская еврейская ассоциация, также приветствовали ее назначение.

В 2025 году в Германии было зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов, тогда как в 2024 году их число составляло 8627. При этом 68% случаев были связаны с Израилем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова уличила министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в некомпетентности. Государственный долг Германии превысил отметку в 2,8 трлн евро. Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров назвал канцлера Германии Фридриха Мерца политическим мазохистом.