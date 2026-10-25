Ущерб от пожара в бывшем чайном доме Гитлера оценили в миллионы евро

DPA: Ущерб от поджога бывшего чайного дома Гитлера оценили в миллионы евро

Tекст: Ольга Иванова

«Ущерб, безусловно, составляет миллионы евро», – заявил председатель местной организации по развитию туризма Бартль Виммер, его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн подчеркнул, что пожарно-техническим экспертам еще предстоит оценить точный масштаб ущерба. Он также заявил о намерении властей региона восстановить поврежденное огнем историческое здание.

Пожар в Кельштайнхаусе, также известном как «Орлиное гнездо», разгорелся в пятницу вечером.

Кельштайнхаус возвели в 1937–1938 годах как представительскую резиденцию Адольфа Гитлера. Во время Второй мировой войны здание почти не пострадало, а с 1952 года использовалось в качестве ресторана и туристической достопримечательности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу местная полиция начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера Кельштайнхаус.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей восстановить серьезно пострадавшее при пожаре здание.