Tекст: Геворг Мирзаян

«Алиса Вайдель хочет нанести смертельный удар по ЕС». Так влиятельная немецкая газета Die Welt отреагировала на план реструктуризации Евросоюза, который был представлен сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на заседании Европарламента в Страсбурге.

Этот план предлагает действительно фундаментальную перестройку институтов и откат в деле евроинтеграции на 10-20 лет назад. Но по иронии судьбы это не смертельный удар, а наоборот, попытка спасти от смерти, к которой Евросоюз ведет его нынешнее руководство.

Только слепой не видит, что «европейский сад», как называл ЕС бывший еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель, уже не просто вянет, а гниет. Уличные бои, деиндустриализация, небывалое падение рейтингов правящих сил (до 15% во Франции и до 10% в Германии), безумный крестовый поход против России, доминирование идеологии над прагматизмом – все это свидетельство масштабного кризиса, в котором погряз Евросоюз.

Некогда мощнейший промышленный блок постепенно оказывается на задворках мировой экономики, а страны, владевшие половиной мира, выключаются из мировой политики, причем в важнейший момент, когда пишут новые правила функционирования многополярного мира.

«С точки зрения США, России и Китая, мы больше не играем никакой значимой роли, – и это должно послужить предупреждением для всех нас»

– констатирует Вайдель.

Казалось бы, реакция на предупреждение должна быть очевидной: бежать из гниющего сада и попытаться восстановить свой национальный палисадник. По идее, это базовый план АдГ, которая еще недавно призывала выйти из ЕС. Но сейчас партия изменила свою позицию – и не только потому, что оценила все выгоды от ЕС вроде общего рынка (очень нужного для пока еще ориентированной на экспорт экономики ФРГ) или Шенгена.

Гораздо важнее, что после долгих попыток эта партия наконец-то приходит к власти хотя бы на региональном уровне, но она метит выше, и ей нужно привлекать новых избирателей. Отсюда отказ от прежней радикальной повестки в пользу более конструктивной.

«Не все в «Альтернативе» являются глубочайшими евроскептиками. На национальном уровне она не может себе позволить прежнего радикализма», – заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Переход от призыва к немедленному выходу к попытке реформировать Евросоюз – это именно конструктив, попытка вылечить и избавить от гнили. И партия абсолютно верно определила главный источник проблемы – Еврокомиссию, точнее, передачу ей слишком значительных полномочий слишком быстро.

Изначально ЕС был чисто экономическим блоком, члены которого сугубо добровольно и довольно медленно передавали наднациональным органам полномочия ради общего блага. Путь от общих тарифов в области угля и стали до валютного союза занял почти 50 лет.

Попытки форсировать интеграцию (например, попытка уйти от консенсусных голосований в пользу квалифицированного большинства в 1960-е или ввести общеевропейскую конституцию в нулевые) неизменно проваливались. Но чуть больше десяти лет назад на фоне украинского кризиса и разгона антироссийской истерии – Еврокомиссии наконец-то удалось совершить скачок вперед.

При Урсуле фон дер Ляйен она превратилась из обслуживающего персонала в управляющих менеджеров ЕС.

«Вайдель изображает Еврокомиссию как институт, осуществляющий своего рода диктатуру в Европе и ограничивающий предпринимательские и личные свободы», – пишут немецкие СМИ.

И действительно, современный ЕС уже не сообщество суверенных государств, а пространство для экспериментов Брюсселя, часто – крайне убыточных по последствиям. Взяв на себя слишком много полномочий, брюссельские чиновники не смогли выполнить ни одной большой общеевропейской задачи. Не смогли победить Россию, достойно проявить себя перед Дональдом Трампом, придать новый импульс экономике, решить миграционный вопрос, сгладить жилищный кризис, добиться повышения уровня жизни.

Неудивительно, что в ЕС растет критика Урсулы и ее методов управления. «Еврокомиссия вообще никем не избирается, это антидемократический институт», – напоминает Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Альтернатива для Германии» предлагает перейти от критики к реформам, спустив евроинтеграцию с уровня, до которого континент морально и организационно не дорос, чтобы опять стать успешными.

«Нам необходимо восстановить Европейский союз. Нам нужно вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам. Они должны взять на себя процесс принятия решений», – говорит Алиса Вайдель.

Перво-наперво, по ее мнению, нужно вернуть Еврокомиссию к статусу официантов.

Лишить этот орган законодательной инициативы, дабы он лишь исполнял решения, принятые национальными правительствами. То, что сейчас она этой инициативой владеет, по словам Вайдель, «масштабное нарушение системы сдержек и противовесов, а также демократического процесса принятия решений».

По плану АдГ, «Евросовет (то есть лидеры всех стран – членов ЕС) станет центральным органом принятия решений.

Еще одна инициатива касается выборов в Европарламент. Сейчас депутаты напрямую избираются гражданами, которые, понимая цену этой «говорильни», зачастую делегируют туда радикалов и популистов. АдГ хочет, чтобы евродепутатов направляли национальные парламенты. Так они будут четко ориентироваться на свою страну и представлять ее власти.

Наконец, АдГ выступает за приоритет национального законодательства над европейским в таких областях, как миграционная и налоговая политика. Они имеют ключевое значение для национальных сообществ, а миграция – еще и для национальной безопасности, но Брюссель с очевидной проблемой справиться не может ни через защиту границ, ни путем депортации нелегалов.

Сокращение полномочий Еврокомиссии должно привести и к сокращению бюджета ЕС. В период с 2021 по 2027 год он составлял примерно 1,074 трлн евро. Потом к нему добавили еще специальный фонд для восстановления после пандемии в размере 750 миллиардов. На следующий семилетний период Урсула хочет порядка 1,8 трлн евро.

Председательствующая в ЕС Ирландия предложила сократить бюджет до 1,64 трлн евро, однако ряд стран считают и его чрезмерным. Одна из них Германия. Даже при канцлере Фридрихе Мерце.

В плане Вайдель есть явные противоречия. «Мы выступаем за Евросоюз как за ​​Европу национальных государств, где европейские государства находятся на равных условиях», – говорит она. Но при этом сама себя опровергает, ведь, по мнению АдГ, в Европейском центральном банке голос Германии должен иметь больший вес, чем голос малых стран, например, Мальты, ведь ВВП ФРГ примерно в 180 раз больше.

Однако противоречия – не главная проблема плана, главная в другом – в крайне низкой вероятности его принятия. Даже если к власти придут правые, победив на выборах в Европарламент и на национальном уровне, реализовать план АдГ по спасению ЕС практически нереально.

Предложенные реформы возможны лишь при внесении поправок в уставные договоры ЕС, для чего нужно получить консенсус всех стран-членов, в том числе тех, кто зубами держатся за Евросоюз и его субсидии.

Возможно, консенсус появится, когда Евросоюз будет балансировать на грани развала, но тогда уже будет поздновато его спасать.