Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.2 комментария
Апелляционный суд оправдал мэра Сеула по делу о коррупции
Рёнхап: Суд в Южной Корее снял обвинения с мэра Сеула О Се Хуна
Апелляционный суд Сеула вынес оправдательный приговор мэру южнокорейской столицы О Се Хуну по делу о нарушении закона о политическом финансировании на выборах 2021 года.
Оправдательное решение позволило градоначальнику сохранить свой пост, так как суд нижней инстанции ранее назначил ему штраф в размере 10 млн вон (7,5 тыс. долларов), что означало бы отставку, передает Рёнхап.
«Это огромное облегчение и единственно верное решение, позволяющее администрации города продолжить работу без сбоев», – заявил представитель партии «Сила народа» Пак Чхун Гвон.
В правящей Демократической партии раскритиковали вердикт, назвав его противоречащим здравому смыслу. Представители политической силы призвали следствие немедленно обжаловать решение в Верховном суде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудник Национальной избирательной комиссии Южной Кореи был найден мертвым после допроса следственной группой, расследующей нарушения на выборах.
Во вторник в российском МИД отметили заинтересованность Сеула в нормализации отношений с Россией.
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой.