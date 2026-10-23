Минфин оценил потенциал налогов от легализации онлайн-казино в 100 млрд рублей

Минфин: Бюджет может получить 100 млрд рублей от легализации онлайн-казино

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, легальный рынок букмекеров с учетом налогов и целевых отчислений приносит в бюджет около 100 млрд рублей. «Понятно, что потенциал бюджетных поступлений от нелегального рынка тоже может быть сопоставим с легальным рынком», – заявил Чебесков.

Замминистра назвал эти средства «огромными деньгами», которые бюджет недополучает, в то время как они направляются, в том числе, на криминальные цели, передает ТАСС.

Чебесков отметил, что вопрос легализации онлайн-казино связан с социальными рисками, которыми необходимо правильно управлять. Он указал, что механизм самозапрета на азартные игры, вступивший в силу с 1 сентября, уже востребован среди десятков тысяч россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Чебесков заявил о рассмотрении ведомством возможности легализации онлайн-казино.

Ранее Министерство финансов сообщило, что свыше 64 тыс. граждан установили самозапрет на участие в азартных играх с момента запуска этого механизма.

Кроме того, замминистра финансов отметил, что россияне ежегодно тратят около 2 трлн рублей в букмекерских конторах.