Песков выразил надежду на доклад переговорщиков США после встреч в Осло

Песков рассказал об ожидании доклада посланников США после встречи с Зеленским

Tекст: Елизавета Шишкова

В Москве ожидают, что американские переговорщики доложат президенту Владимиру Путину об итогах своих контактов с украинской и европейской сторонами, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами», – заявил Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Владимиром Путиным в Москве.

Американские переговорщики также договорились о проведении переговоров с Владимиром Зеленским в Норвегии.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.