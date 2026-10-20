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    США вмешались в ситуацию с арестом японского журналиста в России
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    20 октября 2026, 13:08 • Новости дня

    Песков выразил надежду на доклад переговорщиков США после встреч в Осло

    Песков рассказал об ожидании доклада посланников США после встречи с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассчитывают на скорый доклад американских переговорщиков президенту Владимиру Путину о результатах их встреч с представителями Украины и Европы.

    В Москве ожидают, что американские переговорщики доложат президенту Владимиру Путину об итогах своих контактов с украинской и европейской сторонами, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Владимиром Путиным в Москве.

    Американские переговорщики также договорились о проведении переговоров с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    В понедельник Дональд Трамп заявил, что Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    18 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Новак объяснил механизм поставок российского дизеля в США

    Новак: Россия будет поставлять дизель в США на традиционных танкерах

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российского дизеля на американский рынок будут осуществляться на традиционных танкерах в зависимости от коммерческих условий.

    Поставки российского дизеля на американский рынок будут осуществляться на танкерах в соответствии с коммерческими условиями, сообщают «Вести».

    «Традиционно есть несколько видов танкеров, в основном которые используются на большие расстояния, это зависит от коммерческих условий», – сказал Новак.

    Вице-премьер напомнил, что в рамках договоренностей Соединенные Штаты выпустили лицензию о возможности поставок, сняв ограничения на полгода. По его словам, фрахт, транспортировка и страхование в рамках этих сделок не подвержены американским санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак исключил изменение цен на дизель из-за сделки с США. В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку топлива в Соединенные Штаты. В четверг вице-премьер назвал сроки первых поставок российского дизеля на американский рынок.

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    20 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался признать Украину официальным союзником Вашингтона и подчеркнул, что Киев обязан прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, наносящие ущерб американской экономике.

    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью информационному порталу 2WAY, Украина в определенном смысле является партнером, однако интересы двух стран время от времени расходятся, передает ТАСС.

    В частности, американский политик выразил категорическое несогласие с действиями украинских властей по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры.

    «Считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам по производству дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет. Но очевидно, мы работаем с ними по некоторым другим вопросам. Мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике», – подчеркнул представитель Белого дома.

    Джей Ди Вэнс также отдельно указал на юридический статус взаимоотношений между государствами, добавив, что у Соединенных Штатов нет официального оборонного или союзнического альянса с Киевом.

    При этом в Вашингтоне напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее уже выступал с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ.

    По словам американского лидера, украинское руководство серьезно дестабилизирует мировые дизельные рынки и вредит потребителям в самих США, игнорируя экономические последствия для своих партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине.

    Трамп подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел потерям в 1 млн человек на Украине.

    При этом американский президент заявил, что американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

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    19 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям, указав на значительный прогресс по разрешению украинского конфликта, который он не хочет нарушать.

    «Подписание этого документа [о санкциях] в данный момент привело бы именно к самому нежелательному результату. Я всегда смогу подписать его позже. В любой момент, когда посчитаю нужным!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, США 17 октября приостановили применение новых санкций против России. Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио объяснил решение США заморозить закон о санкциях против России.


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    19 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Трамп заявил о скором освобождении задержанного в России американца

    Трамп анонсировал скорое освобождение гражданина США из российской тюрьмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время может быть освобожден задержанный в России американец, имя которого он не назвал. 

    Президент США Дональд Трамп анонсировал вероятное возвращение на родину американского гражданина, находящегося под стражей в России, передает ТАСС.

    Глава государства не уточнил имени задержанного, но пояснил, что Вашингтон пытается добиться его возвращения давно, еще до прихода новой администрации в Белый дом. «Давайте посмотрим, что будет. Это произойдет совсем скоро», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов спецслужб России и США по обмену заключенными.

    В прошлом году генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил об обсуждении обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность новых подобных соглашений.

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    19 октября 2026, 04:01 • Новости дня
    Дмитриев назвал эффект от регулярных нападок на США из Киева

    Дмитриев: Нападки Киева на США дают обратный эффект

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянные нападки главы киевского режима Владимира Зеленского на американского президента Дональда Трампа дают обратный эффект, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Настойчивые нападки Зеленского на президента Трампа в преддверии промежуточных выборов слишком очевидны и дают обратный эффект. Лучше бы Зеленский уделил часть времени своих интервью тому, чтобы по-настоящему заняться вопросами установления мира», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото с материалом агентства Bloomberg о том, как Вашингтон якобы давит на Киев ради уступок Москве.

    Также он призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

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    18 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио объяснил решение США заморозить закон о санкциях против России

    Рубио: Задействован 60-дневный период для оценки влияния санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом задействовал 60-дневный период для оценки влияния возможных санкций против России и сопутствующих пошлин на американскую и мировую экономику, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Проблема в том, что эти санкции касаются не только России. Они также включают пошлины в отношении ряда стран, например Индии и других. Поэтому президент хочет использовать эти 60 дней, чтобы проанализировать, что введение санкций и пошлин будет означать для мировой экономики и даже для экономики США», – сказал Рубио.

    По его словам, необходимость паузы связана с напряженной ситуацией на мировых энергетических рынках: на поставки энергоносителей влияют события вокруг Ирана и Ормузского пролива, атаки хуситов на Саудовскую Аравию, а также удары по энергетической инфраструктуре в ходе конфликта между Россией и Украиной, что отражается на ценах на энергоресурсы, передает ТАСС.

    Глава Госдепартамента обратил внимание на уязвимость Индии, которая, по его словам, добровольно диверсифицирует источники энергоснабжения, но по-прежнему существенно зависит от российских поставок. Рубио отметил, что Индия остается важным союзником и партнером США, и Вашингтону необходимо взвесить все обстоятельства, чтобы определить оптимальное сочетание санкционных и тарифных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу США приостановили применение новых санкций против России.

    Белый дом счел возможное введение новых санкций против России помехой для переговоров по Украине.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    UnHerd: Предложенная США и Россией сделка по Украине повергнет Европу в шок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам придется согласиться на урегулирование конфликта на Украине на условиях США и России из-за невозможности помогать Киеву самостоятельно, заявил обозреватель британского портала UnHerd Вольфганг Мюнхау.

    Мирная сделка, предложенная Вашингтоном и Москвой, «повергнет европейцев в шок», но они не смогут от нее уклониться, пишет UnHerd. Как отмечает обозреватель Вольфганг Мюнхау, действия США ставят Европу перед непростой дилеммой, передает ТАСС.

    Мюнхау считает, что лидеры европейских стран попытаются смягчить последствия изменений в американской политике, но их возможности ограничены. Пространство для политического и финансового маневра Европы сужается, подчеркнул он.

    Эксперт выразил сомнение в том, что к 2029 году следующий американский президент будет тратить политический капитал на затянувшийся конфликт. По его словам, деньги у Киева заканчиваются быстрее ожиданий, и даже конфискация российских активов не решит проблему.

    Обозреватель добавил, что дизельная сделка между США и Россией может стать поворотным моментом, а за словами о поддержке Украины в Европе скрывается нарастающее напряжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД Сергей Рябков увидел в заморозке санкций США настрой на урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Во вторник Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине.

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    18 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Трамп заявил об «очень хорошем» решении по антироссийским санкциям

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что им принято «очень хорошее» решение по антироссийским санкциям.

    «Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение», – заявил Трамп.

    Данное решение, как он считает, окажет позитивное влияние на ситуацию для США и остального мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    Белый дом счел возможное введение новых санкций против России помехой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    18 октября 2026, 00:17 • Новости дня
    Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине

    Представитель Белого дома Роджерс: Санкции помешают переговорам по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Введение новых антироссийских санкций препятствовало бы усилиям США по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

    «Применение санкционных положений в настоящее время помешало бы текущим усилиям США по переговорам о прочном и всеобъемлющем мирном соглашении между Украиной и Россией», – приводит слова Роджерс Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Белый дом распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    Сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой на украинское урегулирование.

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    17 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти

    Пушков: Решение Трампа заморозить санкции против России является логичным

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков назвал решение президента США Дональда Трампа заморозить закон о санкциях против России логическим продолжением договоренности по дизельному топливу.

    «Указ Трампа об отказе от использования «адских санкций» против России является логическим продолжением «дизельной сделки», – заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

    Парламентарий подчеркнул, что Вашингтон не может закупать у Москвы нефть и нефтепродукты, одновременно вводя жесткие ограничения против нее и других покупателей топлива. По его мнению, несмотря на частые упреки в непоследовательности, на нынешнем этапе президент США действует абсолютно последовательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных законом Грэма

    (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов)

    санкций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку этих ограничений против России. В четверг Соединенные Штаты решили смягчить санкции против теневого флота танкеров.

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    18 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти

    Глава Минэнерго США заявил о сохранении всех санкций против российской нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не отменил ни одного ограничения в отношении поставок российской нефти.

    Министр подчеркнул, что американская администрация продолжает полностью придерживаться введенных ранее мер против энергоносителей из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    «Мы смягчили ноль санкций по российской нефти», – заявил Райт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.

    Венгрия захотела продлить исключение из ограничительных мер.

    В июне президент Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть.

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    18 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Дмитриев призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности

    Спецпредставитель президента Дмитриев призвал Россию и США работать сообща

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Москве и Вашингтону следует объединить усилия для обеспечения глобального процветания.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций указал на важность взаимодействия Москвы и Вашингтона, пишут «Вести».

    «России и США необходимо работать сообща ради глобальной стабильности и процветания», – написал Дмитриев.

    Ранее Белый дом распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) санкций.

    В пятницу Дмитриев заявил о поиске Соединенными Штатами вариантов отказа от санкций против России. Глава РФПИ также сообщил о переговорах двух стран по проектам в сфере дата-центров.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

      7 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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