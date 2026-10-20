Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Песков выразил надежду на доклад переговорщиков США после встреч в Осло
Песков рассказал об ожидании доклада посланников США после встречи с Зеленским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассчитывают на скорый доклад американских переговорщиков президенту Владимиру Путину о результатах их встреч с представителями Украины и Европы.
В Москве ожидают, что американские переговорщики доложат президенту Владимиру Путину об итогах своих контактов с украинской и европейской сторонами, передает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами», – заявил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Владимиром Путиным в Москве.
Американские переговорщики также договорились о проведении переговоров с Владимиром Зеленским в Норвегии.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.